|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|ACADIA REALTY TRUST
|US0042391096
|0,2 USD
|0,175 EUR
|ACADIAN TIMBER CORP
|CA0042721005
|0,29 CAD
|0,1786 EUR
|AGILENT TECHNOLOGIES INC
|US00846U1016
|0,255 USD
|0,2231 EUR
|AGNC INVESTMENT CORP
|US00123Q1040
|0,12 USD
|0,105 EUR
|AGT FOOD AND INGREDIENTS INC
|CA0012643080
|0,05 CAD
|0,0307 EUR
|ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC
|US0152711091
|0,72 USD
|0,6301 EUR
|ALTUS GROUP LIMITED
|CA02215R1073
|0,15 CAD
|0,0923 EUR
|AMERICOLD REALTY TRUST INC
|US03064D1081
|0,23 USD
|0,2013 EUR
|ANDREW PELLER LIMITED
|CA03444Q1000
|0,0615 CAD
|0,0378 EUR
|APOLLO COMMERCIAL REAL ESTATE FINANCE IN ...
|US03762U1051
|3,75 USD
|3,2821 EUR
|ASIA TELE-NET AND TECHNOLOGY CORP LTD
|BMG0534V1256
|0,02 HKD
|0,0022 EUR
|AXIS CAPITAL HOLDINGS LIMITED
|BMG0692U1099
|0,44 USD
|0,3851 EUR
|BADGER INFRASTRUCTURE SOLUTIONS LTD
|CA0565331026
|0,195 CAD
|0,1201 EUR
|BENCHMARK ELECTRONICS INC
|US08160H1014
|0,17 USD
|0,1487 EUR
|BLACKSTONE MORTGAGE TRUST INC
|US09257W1009
|0,47 USD
|0,4113 EUR
|BLUE OWL CAPITAL CORPORATION
|US69121K1043
|0,31 USD
|0,2713 EUR
|BOYD GROUP SERVICES INC
|CA1033101082
|0,156 CAD
|0,096 EUR
|BRP INC
|CA05577W2004
|0,25 CAD
|0,1539 EUR
|CANTERBURY PARK HOLDING CORPORATION
|US13811E1010
|0,07 USD
|0,0612 EUR
|CAPITAL POWER CORPORATION
|CA14042M1023
|0,691 CAD
|0,4256 EUR
|CARLYLE SECURED LENDING INC
|US8722801029
|0,35 USD
|0,3063 EUR
|CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORP LTD
|CNE100002359
|0,23 CNY
|0,0296 EUR
|CHINA REINSURANCE GROUP CORPORATION
|CNE100002342
|0,0794 HKD
|0,0088 EUR
|CHOICE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT ...
|CA17039A1066
|0,065 CAD
|0,04 EUR
|CIBUS REAL ESTATE AB
|SE0010832204
|-
|0,08 EUR
|CITIC LIMITED
|HK0267001375
|0,4426 HKD
|0,0494 EUR
|DIGITALBRIDGE GROUP INC
|US25401T6038
|0,01 USD
|0,0087 EUR
|E-L FINANCIAL CORPORATION LIMITED
|CA2685751075
|0,04 CAD
|0,0246 EUR
|ELLINGTON FINANCIAL INC
|US28852N1090
|0,13 USD
|0,1137 EUR
|ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST INC
|US29670E1073
|0,32 USD
|0,28 EUR
|FIRSTSERVICE CORPORATION
|CA33767E2024
|0,305 USD
|0,2669 EUR
|GEK TERNA SA
|GRS145003000
|-
|0,4092 EUR
|H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
|CA4039254079
|0,05 CAD
|0,0307 EUR
|KP TISSUE INC
|CA48265Y1043
|0,21 CAD
|0,1293 EUR
|LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS INC
|US5339001068
|0,79 USD
|0,6914 EUR
|LINEAGE INC
|US53566V1061
|0,5325 USD
|0,466 EUR
|LUMENT FINANCE TRUST INC
|US55025L1089
|0,04 USD
|0,035 EUR
|LXP INDUSTRIAL TRUST
|US5290434084
|0,7 USD
|0,6126 EUR
|MEDICAL FACILITIES CORPORATION
|CA58457V5036
|0,09 CAD
|0,0554 EUR
|MFA FINANCIAL INC
|US55272X6076
|0,36 USD
|0,315 EUR
|MULLEN GROUP LTD
|CA6252841045
|0,07 CAD
|0,0431 EUR
|NATIONAL HEALTH INVESTORS INC
|US63633D1046
|0,92 USD
|0,8052 EUR
|NEXUS INDUSTRIAL REIT
|CA65344U1012
|0,0533 CAD
|0,0328 EUR
|NUCOR CORP
|US6703461052
|0,56 USD
|0,4901 EUR
|OFG BANCORP
|PR67103X1020
|0,35 USD
|0,3063 EUR
|ORION PROPERTIES INC
|US68629Y1038
|0,02 USD
|0,0175 EUR
|PARK HOTELS & RESORTS INC
|US7005171050
|0,25 USD
|0,2188 EUR
|PEBBLEBROOK HOTEL TRUST
|US70509V1008
|0,01 USD
|0,0087 EUR
|PEYTO EXPLORATION & DEVELOPMENT CORP
|CA7170461064
|0,12 CAD
|0,0739 EUR
|PG&E CORPORATION
|US69331C1080
|0,05 USD
|0,0437 EUR
|PHX ENERGY SERVICES CORP
|CA69338U1012
|0,2 CAD
|0,1231 EUR
|PREMIUM BRANDS HOLDINGS CORPORATION
|CA74061A1084
|0,85 CAD
|0,5235 EUR
|PRIMORIS SERVICES CORPORATION
|US74164F1030
|0,08 USD
|0,07 EUR
|PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE SA
|GRS472003011
|-
|0,0817 EUR
|READY CAPITAL CORPORATION
|US75574U1016
|0,01 USD
|0,0087 EUR
|REALTY INCOME CORPORATION
|US7561091049
|0,271 USD
|0,2371 EUR
|REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC
|US76169C1009
|0,435 USD
|0,3807 EUR
|RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
|CA7669101031
|0,0965 CAD
|0,0594 EUR
|ROYALTY MANAGEMENT HOLDING CORPORATION
|US02369M1027
|0,0025 USD
|0,0021 EUR
|RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES INC
|US78377T1079
|1,2 USD
|1,0503 EUR
|SAILFISH ROYALTY CORP
|VGG7777C1023
|0,0375 USD
|0,0328 EUR
|SAMSE SA
|FR0000060071
|-
|5 EUR
|SAVARIA CORPORATION
|CA8051121090
|0,0467 CAD
|0,0287 EUR
|SECURE WASTE INFRASTRUCTURE CORP
|CA8139211038
|0,105 CAD
|0,0646 EUR
|SIENNA SENIOR LIVING INC
|CA82621K1021
|0,078 CAD
|0,048 EUR
|SMARTCENTRES REAL ESTATE INVESTMENT TRUS ...
|CA83179X1087
|0,1541 CAD
|0,0949 EUR
|SOUTH BOW CORPORATION
|CA83671M1059
|0,5 USD
|0,4376 EUR
|STARWOOD PROPERTY TRUST INC
|US85571B1052
|0,48 USD
|0,4201 EUR
|STORAGEVAULT CANADA INC
|CA86212H1055
|0,003 CAD
|0,0018 EUR
|STRATEGY INC SER A PERP STRETCH PFD
|US5949728530
|0,4791 USD
|0,4193 EUR
|SUNRISE REALTY TRUST INC
|US8679811021
|0,3 USD
|0,2625 EUR
|SUPERIOR PLUS CORP
|CA86828P1036
|0,045 CAD
|0,0277 EUR
|SURGE ENERGY INC
|CA86880Y8779
|0,0433 CAD
|0,0266 EUR
|TECNOGLASS INC
|KYG872641009
|0,15 USD
|0,1312 EUR
|US BANCORP
|US9029733048
|0,52 USD
|0,4551 EUR
|WORLD KINECT CORPORATION
|US9814751064
|0,23 USD
|0,2013 EUR
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