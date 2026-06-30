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WKN: 985331 | ISIN: US0042391096 | Ticker-Symbol: WX1
Frankfurt
29.06.26 | 21:55
18,700 Euro
-2,09 % -0,400
Branche
Immobilien
Aktienmarkt
S&P SmallCap 600
1-Jahres-Chart
ACADIA REALTY TRUST Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
ACADIA REALTY TRUST 5-Tage-Chart
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18,40018,90007:32
18,40018,90007:30
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
ACADIA REALTY TRUST
ACADIA REALTY TRUST Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ACADIA REALTY TRUST18,700-2,09 %
ACADIAN TIMBER CORP10,8000,00 %
AGILENT TECHNOLOGIES INC117,75+1,25 %
AGNC INVESTMENT CORP9,490-1,35 %
AGT FOOD AND INGREDIENTS INC10,5000,00 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC47,690-1,99 %
ALTUS GROUP LIMITED27,200-2,16 %
AMERICOLD REALTY TRUST INC13,900-1,42 %
ANDREW PELLER LIMITED4,7800,00 %
APOLLO COMMERCIAL REAL ESTATE FINANCE INC9,270+0,65 %
ASIA TELE-NET AND TECHNOLOGY CORP LTD1,120+7,69 %
AXIS CAPITAL HOLDINGS LIMITED95,500,00 %
BADGER INFRASTRUCTURE SOLUTIONS LTD57,000,00 %
BENCHMARK ELECTRONICS INC82,800,00 %
BLACKSTONE MORTGAGE TRUST INC15,050-1,31 %
BLUE OWL CAPITAL CORPORATION9,788+0,26 %
BOYD GROUP SERVICES INC86,00+3,61 %
BRP INC53,80-1,37 %
CANTERBURY PARK HOLDING CORPORATION15,250-8,46 %
CAPITAL POWER CORPORATION45,800+0,44 %
CARLYLE SECURED LENDING INC9,470-0,21 %
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORP LTD2,320+0,87 %
CHINA REINSURANCE GROUP CORPORATION0,1170,00 %
CHOICE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST10,2000,00 %
CIBUS REAL ESTATE AB13,340+0,15 %
CITIC LIMITED1,287+1,70 %
DIGITALBRIDGE GROUP INC13,765-0,43 %
E-L FINANCIAL CORPORATION LIMITED10,3000,00 %
ELLINGTON FINANCIAL INC11,950-0,42 %
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST INC26,7300,00 %
FIRSTSERVICE CORPORATION122,00-2,40 %
GEK TERNA SA44,7000,00 %
H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST6,495+0,95 %
KP TISSUE INC8,3000,00 %
LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS INC238,000,00 %
LINEAGE INC45,090-0,02 %
LUMENT FINANCE TRUST INC0,8250,00 %
LXP INDUSTRIAL TRUST48,600+2,10 %
MEDICAL FACILITIES CORPORATION10,800-0,92 %
MFA FINANCIAL INC8,550-0,98 %
MULLEN GROUP LTD12,900+0,78 %
NATIONAL HEALTH INVESTORS INC69,00+5,34 %
NEXUS INDUSTRIAL REIT4,867-0,59 %
NUCOR CORP199,25-0,38 %
OFG BANCORP42,800-0,93 %
ORION PROPERTIES INC2,6050,00 %
PARK HOTELS & RESORTS INC12,8000,00 %
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST16,600+1,22 %
PEYTO EXPLORATION & DEVELOPMENT CORP14,905+0,81 %
PG&E CORPORATION15,100+1,34 %
PHX ENERGY SERVICES CORP6,100-1,61 %
PREMIUM BRANDS HOLDINGS CORPORATION52,500,00 %
PRIMORIS SERVICES CORPORATION83,00-2,54 %
PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE SA7,500+0,81 %
READY CAPITAL CORPORATION1,551+1,51 %
REALTY INCOME CORPORATION55,05-0,27 %
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC29,950+0,03 %
RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST14,1000,00 %
ROYALTY MANAGEMENT HOLDING CORPORATION2,710-1,09 %
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES INC119,00+2,59 %
SAILFISH ROYALTY CORP2,760-4,17 %
SAMSE SA123,500,00 %
SAVARIA CORPORATION18,200+1,11 %
SECURE WASTE INFRASTRUCTURE CORP13,8000,00 %
SIENNA SENIOR LIVING INC13,7000,00 %
SMARTCENTRES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST18,354+1,16 %
SOUTH BOW CORPORATION32,220+0,22 %
STARWOOD PROPERTY TRUST INC14,755-0,57 %
STORAGEVAULT CANADA INC2,840+0,71 %
SUNRISE REALTY TRUST INC8,505+0,29 %
SUPERIOR PLUS CORP4,840-1,63 %
SURGE ENERGY INC5,670-1,13 %
TECNOGLASS INC40,200-0,69 %
US BANCORP53,82+0,34 %
WORLD KINECT CORPORATION29,400+5,00 %
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