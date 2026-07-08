The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 08.07.2026.

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 08.07.2026

.

ISIN Name

AU000000BXN6 BIOXYNE LTD

AU000000QUB5 QUBE HOLDINGS LTD.

CA3564552048 FREEGOLD VENTURES LTD

CA45676A1057 INFORMATION SVCS CORP.A

CA8551691089 STAR ROYALTIES LTD

DE000RYSE888 ROY ASSET HLDG INH O.N.

FR0013530102 VEOM GROUP S.A. EO -,01

US92556D2053 VIA RENEWABLES PFD.SE.A

XS2069407XXX CPI PROP.GRP 19/27 MTN





© 2026 Xetra Newsboard