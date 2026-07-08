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WKN: A2QP1Z | ISIN: CA8551691089 | Ticker-Symbol: 8IH
Frankfurt
07.07.26 | 08:08
0,276 Euro
0,00 % 0,000
Branche
Rohstoffe
Aktienmarkt
Sonstige
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