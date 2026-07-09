The following instruments on XETRA do have their first trading 09.07.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 09.07.2026
Aktien
1 US78392B2060 SK Hynix Inc. ADR
2 US43849R1059 Honeywell Aerospace Inc.
3 US92581R1041 Vicore Pharma Holding AB ADR
4 AU000000BUY9 Bounty Oil & Gas NL
5 US30233Q1085 Exxonmobil Holdings Corp.
6 US09175D2009 BitMine Immersion Technologies Inc. PRF.A
7 AU0000477796 BLS Pharmaceuticals Ltd.
8 CA3564541082 Freegold Ltd.
Anleihen/ETF
1 US02665WHXXX American Honda Finance Corp.
2 US66815M3XXX Northwestern Mutual Global Funding
3 US72942BAXXX Pluspetrol S.A.
4 XS3437614XXX Tesco Corporate Treasury Services PLC
5 XS3435288XXX Ungarn, Republik
6 US02665WHXXX American Honda Finance Corp.
7 US02665WHXXX American Honda Finance Corp.
8 USU0942DAXXX Blue Owl Credit Income Corp.
9 DE000A5GSXXX Deutsche Bank AG
10 XS3438593XXX Bank Polska Kasa Opieki S.A.
11 FR0014019XXX Bpifrance SACA
12 USC33461AXXX Fairfax Financial Holdings Ltd.
13 US64952XFXXX New York Life Global Funding
14 US89236TQXXX Toyota Motor Credit Corp.
15 US89236TQXXX Toyota Motor Credit Corp.
16 DE000HEL0XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
17 DE000HEL0XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
18 DE000HEL0XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
19 DE000HEL0XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
20 XS3435288XXX Ungarn, Republik
21 LU3405561XXX BNP Paribas Easy Global Equity Long/Short UCITS ETF
22 IE000W1S2XXX Defiance Photonics UCITS ETF
23 IE000GTBEXXX Vanguard Russell 2000 U.S. Small-Cap UCITS ETF
24 IE000650MXXX Vanguard Russell U.S. Mid-Cap UCITS ETF
25 IE000US24XXX Vanguard Russell 1000 U.S. Value UCITS ETF
26 IE000J7AYXXX Vanguard Russell 1000 U.S. Growth UCITS ETF
27 IE000ME8PXXX Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF
28 IE000VCTBXXX Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 09.07.2026
Aktien
1 US78392B2060 SK Hynix Inc. ADR
2 US43849R1059 Honeywell Aerospace Inc.
3 US92581R1041 Vicore Pharma Holding AB ADR
4 AU000000BUY9 Bounty Oil & Gas NL
5 US30233Q1085 Exxonmobil Holdings Corp.
6 US09175D2009 BitMine Immersion Technologies Inc. PRF.A
7 AU0000477796 BLS Pharmaceuticals Ltd.
8 CA3564541082 Freegold Ltd.
Anleihen/ETF
1 US02665WHXXX American Honda Finance Corp.
2 US66815M3XXX Northwestern Mutual Global Funding
3 US72942BAXXX Pluspetrol S.A.
4 XS3437614XXX Tesco Corporate Treasury Services PLC
5 XS3435288XXX Ungarn, Republik
6 US02665WHXXX American Honda Finance Corp.
7 US02665WHXXX American Honda Finance Corp.
8 USU0942DAXXX Blue Owl Credit Income Corp.
9 DE000A5GSXXX Deutsche Bank AG
10 XS3438593XXX Bank Polska Kasa Opieki S.A.
11 FR0014019XXX Bpifrance SACA
12 USC33461AXXX Fairfax Financial Holdings Ltd.
13 US64952XFXXX New York Life Global Funding
14 US89236TQXXX Toyota Motor Credit Corp.
15 US89236TQXXX Toyota Motor Credit Corp.
16 DE000HEL0XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
17 DE000HEL0XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
18 DE000HEL0XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
19 DE000HEL0XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
20 XS3435288XXX Ungarn, Republik
21 LU3405561XXX BNP Paribas Easy Global Equity Long/Short UCITS ETF
22 IE000W1S2XXX Defiance Photonics UCITS ETF
23 IE000GTBEXXX Vanguard Russell 2000 U.S. Small-Cap UCITS ETF
24 IE000650MXXX Vanguard Russell U.S. Mid-Cap UCITS ETF
25 IE000US24XXX Vanguard Russell 1000 U.S. Value UCITS ETF
26 IE000J7AYXXX Vanguard Russell 1000 U.S. Growth UCITS ETF
27 IE000ME8PXXX Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF
28 IE000VCTBXXX Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF
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