Wer die Woche an den Märkten gewinnt, entscheidet sich am Freitag - Big Oil, harte Inflationsdaten und Tokio liefern das Finale.Den Abschluss einer außergewöhnlich ereignisreichen Berichtswoche gestalten die US-Energiegiganten ExxonMobil und Chevron, deren Quartalsergebnisse mitten in einer Phase turbulenter Ölpreise auf besondere Aufmerksamkeit stoßen dürften. Aus Europa melden sich Holcim, Siemens Healthineers, AXA und Credit Agricole mit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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