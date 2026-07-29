© Foto: Nikos Pekiaridis - NurPhotoDie Europäische Kommission erweitert die Zulassung von RINVOQ. AbbVie erschließt damit ein weiteres Anwendungsgebiet für Patienten mit schwerem Haarausfall.AbbVie hat von der Europäischen Kommission die Zulassung für RINVOQ (Upadacitinib) zur Behandlung von Erwachsenen und Jugendlichen ab 12 Jahren mit schwerer Alopecia areata erhalten. Das teilte der Pharmakonzern in einer Pressemitteilung mit. Das Medikament darf in den Dosierungen 15 und 30 Milligramm einmal täglich eingesetzt werden. Neue Option für Betroffene Alopecia areata ist eine Autoimmunerkrankung, die zu unterschiedlich starkem Haarausfall bis hin zum vollständigen Verlust der Körperbehaarung führen kann. Laut AbbVie wird die …
Enthaltene Werte: US00287Y1091Den vollständigen Artikel lesen
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