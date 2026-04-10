Beschluss
Widerruf der Zulassung der Aktien zum regulierten Markt (General Standard)
Aufgrund der Nichterfüllung der Plichten aus der Zulassung nach Fristsetzung, wird nunmehr gemäß § 39 Abs. 1, 2. Alt. BörsG die Zulassung der auf den Inhaber lautenden Stammaktien (ISIN: DE000RYSE888) der
ROY Asset Holding SE i.L., München
zum regulierten Markt (General Standard) zum Ablauf des 14. Mai 2026 widerrufen.
Frankfurt am Main, 10. April 2026
Frankfurter Wertpapierbörse
Geschäftsführung
Widerruf der Zulassung der Aktien zum regulierten Markt (General Standard)
Aufgrund der Nichterfüllung der Plichten aus der Zulassung nach Fristsetzung, wird nunmehr gemäß § 39 Abs. 1, 2. Alt. BörsG die Zulassung der auf den Inhaber lautenden Stammaktien (ISIN: DE000RYSE888) der
ROY Asset Holding SE i.L., München
zum regulierten Markt (General Standard) zum Ablauf des 14. Mai 2026 widerrufen.
Frankfurt am Main, 10. April 2026
Frankfurter Wertpapierbörse
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