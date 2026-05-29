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WKN: 514000 | ISIN: DE0005140008 | Ticker-Symbol: DBK
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28.05.26 | 17:35
28,400 Euro
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Finanzdienstleistungen
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AGREE REALTY
AGREE REALTY CORPORATION Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
AGREE REALTY CORPORATION64,000,00 %
ALTIUS MINERALS CORPORATION34,220-3,00 %
AMERIGO RESOURCES LTD4,050-2,64 %
BANK OF HAWAII CORPORATION66,000,00 %
BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC76,000,00 %
BRIDGEMARQ REAL ESTATE SERVICES INC8,2500,00 %
BROOKFIELD INFRASTRUCTURE CORPORATION36,300+0,44 %
CALIFORNIA RESOURCES CORPORATION51,84-0,99 %
CANADIAN GENERAL INVESTMENTS LIMITED32,2000,00 %
COPA HOLDINGS SA123,10+0,82 %
CORE NATURAL RESOURCES INC79,88-1,02 %
CORNING INC158,18+0,70 %
CRESCENT CAPITAL BDC INC9,810-0,10 %
CSX CORPORATION39,710+0,99 %
CULLEN/FROST BANKERS INC118,00+0,85 %
DEUTSCHE BANK AG28,4000,00 %
DIVERSIFIED ENERGY COMPANY12,5000,00 %
DOCCHECK AG14,000+0,72 %
EBAY INC95,74-0,54 %
ELLINGTON CREDIT COMPANY4,250+0,71 %
ELLINGTON FINANCIAL INC11,650-0,43 %
ESTEE LAUDER COMPANIES INC77,42-0,77 %
EVERCORE INC290,600,00 %
EXTENDICARE INC20,400-2,86 %
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC207,00+0,88 %
FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST14,6060,00 %
FIRST NATIONAL CORPORATION24,000+0,42 %
GBK BETEILIGUNGEN AG5,450+1,87 %
GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES SA ADR4,160+6,12 %
HAWKINS INC138,80+1,02 %
IVU TRAFFIC TECHNOLOGIES AG20,8000,00 %
JAKKS PACIFIC INC19,6000,00 %
KION GROUP AG43,8500,00 %
KRUK SA104,25+7,70 %
LABCORP HOLDINGS INC224,000,00 %
LEGRAND SA146,60-1,38 %
MARINE PETROLEUM TRUST5,150+0,19 %
MENNICA POLSKA SA9,900+0,61 %
MESA LABORATORIES INC78,500,00 %
MINT INCOME FUND4,4400,00 %
ORBIS SE5,0000,00 %
ORCHID ISLAND CAPITAL INC5,940-0,67 %
PARADISE ENTERTAINMENT LTD0,064+1,59 %
POPULAR INC129,000,00 %
PRIMARIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST11,6400,00 %
RIDGEPOST CAPITAL INC6,8000,00 %
ROMANDE ENERGIE HOLDING SA53,000,00 %
STENHUS FASTIGHETER I NORDEN AB1,1940,00 %
STINGRAY GROUP INC8,550+0,59 %
TENNANT COMPANY74,25-1,13 %
T-MOBILE US INC161,68-0,37 %
TOWNGAS SMART ENERGY CO LTD0,386+4,89 %
WAWEL SA183,000,00 %
YUE DA INTERNATIONAL HOLDINGS LTD0,0230,00 %
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