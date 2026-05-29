|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|AGREE REALTY CORPORATION
|US0084921008
|0,267 USD
|0,2291 EUR
|ALTIUS MINERALS CORPORATION
|CA0209361009
|0,1 CAD
|0,0622 EUR
|AMERIGO RESOURCES LTD
|CA03074G1090
|0,04 CAD
|0,0249 EUR
|BANK OF HAWAII CORPORATION
|US0625401098
|0,7 USD
|0,6007 EUR
|BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC
|US0185811082
|0,23 USD
|0,1974 EUR
|BRIDGEMARQ REAL ESTATE SERVICES INC
|CA10808B1085
|0,1125 CAD
|0,07 EUR
|BROOKFIELD INFRASTRUCTURE CORPORATION
|CA11276H1064
|0,455 USD
|0,3905 EUR
|CALIFORNIA RESOURCES CORPORATION
|US13057Q3056
|0,405 USD
|0,3475 EUR
|CANADIAN GENERAL INVESTMENTS LIMITED
|CA1358251074
|0,31 CAD
|0,193 EUR
|COPA HOLDINGS SA
|PAP310761054
|1,71 USD
|1,4676 EUR
|CORE NATURAL RESOURCES INC
|US2189371006
|0,1 USD
|0,0858 EUR
|CORNING INC
|US2193501051
|0,28 USD
|0,2403 EUR
|CRESCENT CAPITAL BDC INC
|US2256551092
|0,03 USD
|0,0257 EUR
|CSX CORPORATION
|US1264081035
|0,14 USD
|0,1201 EUR
|CULLEN/FROST BANKERS INC
|US2298991090
|1,03 USD
|0,884 EUR
|DEUTSCHE BANK AG
|DE0005140008
|-
|1 EUR
|DIVERSIFIED ENERGY COMPANY
|US25520W1071
|0,29 USD
|0,2488 EUR
|DOCCHECK AG
|DE000A1A6WE6
|-
|1 EUR
|EBAY INC
|US2786421030
|0,31 USD
|0,266 EUR
|ELLINGTON CREDIT COMPANY
|US2885781078
|0,08 USD
|0,0686 EUR
|ELLINGTON FINANCIAL INC
|US28852N1090
|0,13 USD
|0,1115 EUR
|ESTEE LAUDER COMPANIES INC
|US5184391044
|0,35 USD
|0,3003 EUR
|EVERCORE INC
|US29977A1051
|0,89 USD
|0,7638 EUR
|EXTENDICARE INC
|CA30224T8639
|0,0441 CAD
|0,0274 EUR
|FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC
|US3030751057
|1,16 USD
|0,9955 EUR
|FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT TRU ...
|CA31890B1031
|0,076 CAD
|0,0473 EUR
|FIRST NATIONAL CORPORATION
|US32106V1070
|0,17 USD
|0,1459 EUR
|GBK BETEILIGUNGEN AG
|DE0005850903
|-
|0,3 EUR
|GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES SA ADR
|US40053W1018
|0,0144 USD
|0,0123 EUR
|HAWKINS INC
|US4202611095
|0,19 USD
|0,163 EUR
|IVU TRAFFIC TECHNOLOGIES AG
|DE0007448508
|-
|0,55 EUR
|JAKKS PACIFIC INC
|US47012E4035
|0,25 USD
|0,2145 EUR
|KION GROUP AG
|DE000KGX8881
|-
|0,62 EUR
|KRUK SA
|PLKRK0000010
|20 PLN
|4,7308 EUR
|LABCORP HOLDINGS INC
|US5049221055
|0,72 USD
|0,6179 EUR
|LEGRAND SA
|FR0010307819
|-
|2,38 EUR
|LEROY SEAFOOD GROUP ASA ADR
|US52681J1051
|0,5403 USD
|0,4637 EUR
|MARINE PETROLEUM TRUST
|US5684231070
|0,0964 USD
|0,0827 EUR
|MENNICA POLSKA SA
|PLMNNCP00011
|1,5 PLN
|0,3548 EUR
|MESA LABORATORIES INC
|US59064R1095
|0,16 USD
|0,1373 EUR
|MINT INCOME FUND
|CA60446Q1081
|0,04 CAD
|0,0249 EUR
|MOLSON COORS CANADA INC CL A
|CA6087111077
|0,6544 CAD
|0,4075 EUR
|MTR CORPORATION LIMITED ADR
|US5537684095
|0,3407 USD
|0,2924 EUR
|ORBIS SE
|DE0005228779
|-
|0,1 EUR
|ORCHID ISLAND CAPITAL INC
|US68571X3017
|0,1 USD
|0,0858 EUR
|PARADISE ENTERTAINMENT LTD
|BMG6893L1375
|0,025 HKD
|0,0027 EUR
|POPULAR INC
|PR7331747001
|0,75 USD
|0,6437 EUR
|PRIMARIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
|CA74167K1093
|0,0733 CAD
|0,0456 EUR
|RIDGEPOST CAPITAL INC
|US69376K1060
|0,04 USD
|0,0343 EUR
|ROMANDE ENERGIE HOLDING SA
|CH1263676327
|1,44 CHF
|1,5767 EUR
|STENHUS FASTIGHETER I NORDEN AB
|SE0014956819
|0,16 SEK
|0,0148 EUR
|STINGRAY GROUP INC
|CA86084H4070
|0,085 CAD
|0,0529 EUR
|T-MOBILE US INC
|US8725901040
|1,02 USD
|0,8754 EUR
|TENNANT COMPANY
|US8803451033
|0,31 USD
|0,266 EUR
|TOWNGAS SMART ENERGY CO LTD
|KYG8972T1067
|0,14 HKD
|0,0153 EUR
|WAWEL SA
|PLWAWEL00013
|35 PLN
|8,2789 EUR
|YUE DA INTERNATIONAL HOLDINGS LTD
|KYG9877S1021
|0,0055 HKD
|0,0006 EUR
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