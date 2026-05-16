Vecima Networks Inc. (TSX: VCM) wird auf der ANGA COM 2026 seine Führungsrolle im Bereich Breitband der nächsten Generation unterstreichen und dabei KI-gestützten Netzwerkbetrieb, Cloud-nativen DOCSIS 4.0-Zugang sowie skalierbare Glasfaserlösungen präsentieren. Auf der Grundlage der Entra-vCMTS-Plattform sowie der Innovationen in den Bereichen Automatisierung und All-PON ermöglicht Vecima Netzbetreibern, ihre Betriebsabläufe zu automatisieren, die Zuverlässigkeit zu erhöhen und die Entwicklung hin zu konvergenten Kabel- und Glasfasernetzen zu beschleunigen.

Passives optisches Netzwerk der nächsten Generation

Mit Entra All-PON ermöglicht Vecima zukunftsfähige Glasfasernetzwerke mit einem einfachen Migrationspfad von den heutigen 10G-Technologien zu 50G-PON und gewährleistet so langfristige Skalierbarkeit und Investitionssicherheit.

Das neue Entra EPS1650 All-PON Shelf unterstützt 50G-PON-, XGS-PON-, 10G-EPON-, GPON- und EPON-Dienste. Nach Vecimas branchenweit erster Demonstration eines einzelnen Ports, der 50G-ITU-PON und 10G-EPON in einem Remote-OLT unterstützt, bietet der EPS1650 nun denselben Investitionsschutz durch einen einzigen Port für GPON- und XGS-PON-Betreiber in Form eines modularen Einschubs.

Der EPS1650 bietet bei Verwendung von Modulen mit doppelter Dichte bis zu 32 XGS-PON-Ports. Bei Aktivierung für 50G-PON können bis zu 16 Ports konfiguriert werden, wobei gleichzeitig XGS-PON, GPON, 10G-EPON und EPON unterstützt werden. Das Modul ist wärmeresistent, verfügt über redundante Stromversorgungen und wurde speziell für den Einbau in Schränke entwickelt. Die Verwaltung und Automatisierung erfolgt über den vPON Manager von Vecima.

Laut der Dell'Oro Group war Vecima von 2021 bis 2025 weltweiter Marktführer bei Remote-OLTs für den Glasfaserzugang und stellt mit dem EPS1650 All-PON-Shelf weiterhin seine Innovationskraft und Führungsrolle im Bereich Glasfaserzugang unter Beweis. Die ersten Kundenlabortests werden für Ende des Kalenderjahres 2026 erwartet.

Das EXS1610 All-PON Shelf ist ab sofort erhältlich und bietet sechzehn Combo-Ports für XGS-PON und GPON. In Verbindung mit dem vPON Manager skaliert die Lösung die Bandbreite effizient und bietet ein erstklassiges Nutzererlebnis, wobei gleichzeitig die vorhandenen Glasfaser-Infrastrukturen genutzt werden. Betreiber profitieren von innovativen Funktionen für die Bereitstellung von Diensten, die Konfiguration, das Störungsmanagement und die Streaming-Telemetrie sowie von leistungsstarker Automatisierung, Transparenz und Kontrolle.

Der EXS1610 basiert auf einer erstklassigen ITU-PON-Plattform, die Combo-PON (XGS-PON und GPON) für 10G-Dienste unterstützt, und ist Teil eines "Open Network Ecosystem" (ONE) eines Netzwerks interoperabler Partner für Optical Network Units (ONU) und Optical Network Terminals (ONT) von Drittanbietern. Dadurch lässt sich die Bindung an einen einzigen Anbieter für PON-CPE-Geräte vermeiden.

Cloud-native DOCSIS 4.0 mit Entra vCMTS Entwickelt für zuverlässige und schnelle Bereitstellungen

Entra vCMTS bietet dank eines vollständig offenen, cloud-nativen Designs die für DOCSIS 4.0 erforderliche Skalierbarkeit und Durchsatzleistung. Die containerbasierte Architektur läuft auf handelsüblicher Serverhardware und lässt sich dynamisch skalieren, um Betreiber aller Größen mit marktführender Dichte zu unterstützen. Entra vCMTS wurde entwickelt, um die Zuverlässigkeit zu maximieren und gleichzeitig Raumbedarf, Stromverbrauch und Kosten zu minimieren. Die Lösung unterstützt sowohl Cloud-native als auch konvergierte On-Premise-Bereitstellungsmodelle und bietet Betreibern so die Flexibilität, sich in ihrem eigenen Tempo weiterzuentwickeln.

Vecima und Witke gaben kürzlich bekannt, dass ein österreichischer Netzbetreiber Entra vCMTS als DOCSIS-Plattform einsetzt, um sein Netz weiterzuentwickeln und damit Cloud-native DOCSIS-4.0-Funktionen in den Live-Betrieb zu überführen.

Da die Netzzuverlässigkeit ein entscheidender Faktor für die Senkung der Abwanderungsrate sowie den Erhalt des ARPU und der Teilnehmerzahlen ist, benötigen Netzbetreiber mehr als nur eine leistungsstarke Datenebene sie benötigen operative Transparenz und die Sicherheit bei der Bereitstellung, um schnell skalieren und neue Dienste ohne Unterbrechungen einführen zu können.

Vecima wird Entra Intelligence für vCMTS vorstellen, eine Lösung, die eine neue Ebene der Betriebsübersicht und -steuerung bietet und die Bereiche Servicebereitstellung, Konfiguration, Störungsmanagement und Streaming-Telemetrie abdeckt. Gemeinsam bieten vCMTS und Intelligence Netzbetreibern die Werkzeuge, um den täglichen Betrieb zu optimieren und in Netzwerken mit Geräten verschiedener Hersteller flexibel zu bleiben.

Grundlage jeder erfolgreichen Einführung ist das umfassende Entra-Portfolio von Vecima, das Implementierungen validiert und Risiken minimiert, bevor sie in das Live-Netzwerk gelangen. Die Entra Access Test Platform ermöglicht das Testen konvergenter Multi-Access-Netzwerktechnologien im Produktionsmaßstab, darunter vCMTS, Remote PHY und PON, während Entra Access Simulatoren große Teilnehmer- und Gerätepopulationen emulieren, um Leistung und Kapazität vor der Inbetriebnahme zu validieren. Tier-1-Betreiber, darunter Liberty Global, nutzen diese Lösungen bereits heute, um die Einführung von DOCSIS 4.0 und vCMTS zu beschleunigen und zur Etablierung eines gemeinsamen, herstellerneutralen Testrahmens beizutragen, der sich rasch zu einem Industriestandard entwickelt.

Vecima wird zudem seinen kompakten SC-1D Remote MACPHY-Knoten und den EN2100 Compact Remote PHY-Knoten vorstellen sowie einen ersten Einblick in das gemeinsam mit einem strategischen Ökosystempartner entwickelte, rackmontierbare Remote MACPHY-Modul geben, das über einen integrierten analogen Laserausgang verfügt, um das bestehende HFC-Netz direkt vom Hub aus zu beliefern.

Effizientes, monetarisierbares Streaming mit dem MediaScale-Portfolio

Für europäische Betreiber, die mit steigenden Kosten im Pay-TV-Bereich und der Konkurrenz durch Streaming-Dienste konfrontiert sind, bietet das MediaScale-Portfolio von Vecima eine einheitliche, softwaredefinierte Plattform, um Inhalte auf allen Bildschirmen gewinnbringend bereitzustellen, zu optimieren und zu monetarisieren. MediaScale IPTV bietet Pay-TV-Anbietern eine moderne IPTV- und OTT-Plattform mit integrierten Funktionen für lineares Live-Fernsehen, VOD, nDVR, Start Over/Catch-Up sowie zentralisierte Bereitstellung und Speicherung speziell entwickelt für die Vielfalt der europäischen Videomärkte.

Die KI-gestützte KeyFrame-Plattform von Vecima ermöglicht es Betreibern, die Bitraten bei Live- und zeitversetzten Inhalten zu senken und gleichzeitig die Bildqualität messbar zu verbessern. Die serverseitige Werbeeinblendungsplattform MediaScale ermöglicht die dynamische Einblendung von Werbung in Live- und zeitversetzten Inhalten und unterstützt Betreiber dabei, den durchschnittlichen Umsatz pro Teilnehmer (ARPU) zu steigern und ihre Einnahmequellen zu diversifizieren.

Sprecher von Vecima

Colin Howlett, Chief Technology Officer, wird am Dienstag, dem 19. Mai, um 14:30 Uhr in Raum 2 an der Podiumsdiskussion mit dem Titel "Cable's New Playbook: Converged Edge, Better QoE" teilnehmen, deren Schwerpunkt auf der Optimierung der Kundenerfahrung und der Zuverlässigkeit am Netzwerkrand liegt.

Zitate von Vecima-Führungskräften

"Europäische Netzbetreiber beschleunigen ihre Umstellung auf leistungsfähigere, softwaregesteuerte Netze, die 50G und die nächste Generation von Breitbanddiensten unterstützen können", sagte John Ruwe, Vice President of EMEA Sales bei Vecima. "Gemeinsam mit unseren Value-Added-Resellern in der gesamten Region bietet Vecima interoperable Zugangsplattformen und leistungsstarke cloudbasierte Software, die dazu beitragen, Implementierungen zu vereinfachen, effizient zu skalieren und neue Dienste schneller auf den Markt zu bringen."

"Zugangsnetze werden immer flexibler und leistungsfähiger, da Netzbetreiber auf Virtualisierung, DAA und softwaregesteuerten Betrieb setzen doch diese Flexibilität bringt auch eine zunehmende Komplexität im Betrieb mit sich", so Colin Howlett, Chief Technology Officer bei Vecima. "Entra Intelligence setzt KI direkt im Netzwerkbetrieb ein und ermöglicht den Netzwerktechnikern, Probleme schneller zu erkennen, die Fehlerbehebung zu automatisieren und Netzwerke wesentlich effizienter zu verwalten. Entra Intelligence trägt dazu bei, die Bereitstellung von Diensten zu vereinfachen und zu beschleunigen, und versetzt Techniker in die Lage, ihre Netzwerke mit der Geschwindigkeit und Flexibilität zu betreiben, die für die nächste Generation von Breitbanddiensten erforderlich sind."

"Netzbetreiber stehen heute vor der Herausforderung, den Bedarf an Bandbreite mit immer komplexeren und sich ständig weiterentwickelnden Netzwerkarchitekturen in Einklang zu bringen", sagte Ryan Nicometo, Senior Vice President und General Manager des Bereichs Broadband Solutions bei Vecima. "Mit PON-Lösungen der nächsten Generation, Entra vCMTS und integrierter Automatisierung ermöglicht Vecima den Netzbetreibern eine nahtlose Bereitstellung und Verwaltung konvergenter Zugangsnetze über Kabel- und Glasfasernetze. Unser zuverlässiger, flexibler und vereinfachter Ansatz trägt dazu bei, die Bereitstellung von Diensten zu beschleunigen, Abläufe zu optimieren und einen klaren Weg zum Multi-Gigabit-Breitband zu eröffnen."

"Europäische Videoanbieter stehen unter zunehmendem Druck, den Streaming-Verkehr zu skalieren, die Kosten zu kontrollieren und die Einnahmen aus dem Videogeschäft zu steigern, da Direct-to-Consumer- und FAST-Kanalmodelle den Markt grundlegend verändern" so Paul Strickland, Vizepräsident und Geschäftsführer des Bereichs Content Delivery Solutions bei Vecima. "Mit MediaScale bietet Vecima ein einheitliches, softwaredefiniertes Portfolio, das Inhalte näher an die Nutzer heranbringt, moderne IPTV- und OTT-Dienste in großem Maßstab ermöglicht und neue Einnahmequellen erschließt. Unser offener, auf Standards basierender Ansatz hilft Betreibern, die Nutzererfahrung zu verbessern, die Kosten pro Stream zu senken und den wachsenden Wert des Streamings in ihren eigenen Netzwerken umzusetzen."

Besuchen Sie Vecima auf der ANGA COM 2026

19. bis 21. Mai in Köln

Stand A20, Halle 8

Über Vecima Networks

Vecima Networks Inc. (TSX: VCM) ist ein Vorreiter der globalen Entwicklung hin zu Multi-Gigabit-Netzwerken mit umfangreichen Inhalten der Zukunft. Unsere talentierten Mitarbeiter entwickeln zukunftsfähige Software, Dienstleistungen und integrierte Plattformen, die Breitband- und Video-Streaming-Netzwerke unterstützen, den Verkehr überwachen und verwalten und das Erlebnis in Privathaushalten, Unternehmen und überall dort, wo Menschen sich verbinden, transformieren. Wir helfen unseren Kunden bei der Weiterentwicklung ihrer Netzwerke mit cloudbasierten Lösungen, damit sie ihren Kunden bahnbrechende Geschwindigkeiten, überragende Videoqualität und spannende neue Dienstleistungen bieten können. Es liegt eine enorme Kraft in der Konnektivität sie ermöglicht es Menschen, Unternehmen und Gemeinschaften, zu wachsen und sich zu entfalten. Weitere Informationen erhalten Sie unter vecima.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem Aussagen in Bezug auf die Geschäftsstrategien und -ziele von Vecima sowie die erwarteten Vorteile, Leistungen, Fähigkeiten, Verfügbarkeit oder Einführung der Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens. Derartige Aussagen spiegeln die aktuellen Erwartungen und Annahmen im Hinblick auf zukünftige Ereignisse wider und sind mit Risiken und Unsicherheiten behaftet. Vecima übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

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