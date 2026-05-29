Goldgiganten erzielen Rekord-Cashflows - Entwickler wie Tesoro Gold stehen im Fokus der Investoren

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Steigende Goldpreise und Rekord-Cashflows der weltweit größten Goldproduzenten lenken den Fokus vieler Investoren zunehmend auf die nächste Generation von Entwicklungsunternehmen im Goldsektor. Besonders das auf Chile fokussierte Unternehmen Tesoro Gold (ISIN: AU0000077208) entwickelt sich dabei zu einem der aufmerksam beobachteten Junior-Unternehmen innerhalb der Branche.

Das wachsende Interesse kommt zu einem Zeitpunkt, an dem große Produzenten wie Barrick Mining (ISIN: CA06849F1080) und Newmont (ISIN: US6516391066) weiterhin massiv von hohen Goldpreisen und der starken Nachfrage nach sicheren Anlagehäfen profitieren. Gold notiert weiterhin nahe historischer Höchststände, gestützt durch geopolitische Spannungen, Inflationssorgen sowie anhaltende Käufe durch Zentralbanken weltweit. Mehrere Finanzinstitute rechnen inzwischen mit deutlich höheren langfristigen Goldpreisen.

Die Deutsche Bank erklärte zuletzt, dass Gold innerhalb der kommenden fünf Jahre auf bis zu 8.000 US-Dollar pro Unze steigen könnte. Als Gründe nennt die Bank steigende Staatsverschuldungen, ein sinkendes Vertrauen in Fiat-Währungen sowie die weltweit robuste Nachfrage nach physischem Gold. Der Ausblick verstärkt die Erwartungen vieler Marktteilnehmer, dass Goldproduzenten vor einer längerfristigen Phase hoher Profitabilität stehen könnten.

Barrick meldete für das erste Quartal 2026 einen operativen Cashflow von 2,55 Milliarden US-Dollar sowie einen zurechenbaren Free Cashflow von 1,21 Milliarden US-Dollar bei einer Produktion von 719.000 Unzen Gold. Zusätzlich kündigte das Unternehmen ein neues Aktienrückkaufprogramm im Umfang von 3 Milliarden US-Dollar an, nachdem höhere Goldpreise die Margen weiter verbessert hatten.

Auch Newmont präsentierte starke Zahlen. Der weltweit größte Goldproduzent erwirtschaftete im Märzquartal einen Rekord-Free-Cashflow von 3,1 Milliarden US-Dollar bei einer Produktion von rund 1,3 Millionen zurechenbaren Goldunzen. Zudem wurde das Aktienrückkaufprogramm um weitere 6 Milliarden US-Dollar erweitert - ein weiteres Zeichen für die enormen Mittelzuflüsse innerhalb der Branche.

Die starke finanzielle Entwicklung der großen Produzenten verstärkt gleichzeitig Spekulationen über mögliche Übernahmen, strategische Beteiligungen und Partnerschaften, um zukünftiges Produktionswachstum sicherzustellen. Genau in diesem Umfeld gewinnt Tesoro Gold zunehmend an Aufmerksamkeit.

Tesoro entwickelt mit dem El-Zorro-Projekt in der chilenischen Atacama-Region ein groß angelegtes Goldprojekt in einer der etabliertesten Bergbauregionen der Welt. Die Scoping Study aus dem Jahr 2025 sieht einen Betrieb mit einer Verarbeitungskapazität von drei Millionen Tonnen pro Jahr vor. Während der ersten neun Betriebsjahre soll die Produktion durchschnittlich 111.000 Unzen Gold pro Jahr erreichen. Die prognostizierten nachhaltigen Gesamtkosten liegen bei 1.216 US-Dollar pro Unze.

Die anfänglichen Investitionskosten wurden auf rund 248 Millionen US-Dollar geschätzt. Gleichzeitig prognostiziert die Studie einen Free Cashflow nach Steuern von 1,23 Milliarden US-Dollar sowie eine interne Verzinsung von über 50%, basierend auf einem Goldpreis von 2.750 US-Dollar je Unze.

Mit weiter steigenden Goldpreisen gewinnen diese Wirtschaftlichkeitskennzahlen zunehmend an Bedeutung. Die Lagerstätte Ternera umfasst derzeit eine Ressource von 1,82 Millionen Unzen Gold mit durchschnittlich 1,1 Gramm Gold pro Tonne innerhalb einer einzigen Tagebaugrube. Darüber hinaus erstreckt sich das gesamte El-Zorro-Projekt über einen rund 30 Kilometer langen mineralisierten Korridor, der zusätzliches Explorationspotenzial bietet.

Analysten verweisen zudem auf die vergleichsweise geringe technische Komplexität des Projekts. El Zorro liegt nahe dem Meeresspiegel in der chilenischen Küstenkordillere und verfügt über Zugang zu Straßen, Stromversorgung und Wasserinfrastruktur. Dadurch könnten operative Vorteile gegenüber Projekten in extremen Höhenlagen der Anden entstehen, wo Arbeitskräftemangel, Logistik und Wetterbedingungen häufig erhebliche Auswirkungen auf Kosten und Projektzeitpläne haben.

Auch Rio2 (ISIN: CA7672171021) verwies zuletzt auf einige dieser Herausforderungen. Obwohl das Unternehmen im ersten Quartal die erste Goldproduktion seiner Fenix-Goldmine in Chile erreichte, sprach das Management über Schwierigkeiten bei Hochlagenbetrieben, der Mitarbeiterbindung sowie verzögerten Genehmigungsprozessen während der Hochlaufphase.

Tesoro setzt bei der Verarbeitung auf ein konventionelles Carbon-in-Pulp-Verfahren sowie nicht-refraktäres Erz - Faktoren, die typischerweise mit geringerem technischem Risiko und einfacheren Anlagenkonzepten verbunden werden.

Auch Analystenhäuser werden zunehmend optimistischer. Argonaut initiierte im April die Coverage für Tesoro mit einem "Speculative Buy"-Rating und einem Kursziel von 2,80 A$. Das Analysehaus Euroz Hartleys setzte sein Kursziel auf 2,09 A$ und argumentierte, dass der Markt dem Unternehmen im Vergleich zu anderen australischen Goldentwicklern derzeit eine vergleichsweise niedrige Bewertung zuschreibe.

Ein weiterer Faktor, der Investoren aufmerksam macht, ist die Beteiligung des südafrikanischen Goldproduzenten Gold Fields (ISIN: ZAE000018123), der rund 13% an Tesoro hält. Viele Marktbeobachter sehen darin eine strategische Validierung des Projekts - insbesondere vor dem Hintergrund, dass große Produzenten weltweit nach neuen Reserven und zukünftigen Produktionsquellen suchen.

Trotz der positiven Marktbedingungen bleiben Risiken bestehen. Inflation bei Bau- und Personalkosten, Finanzierungsfragen sowie Genehmigungsprozesse beeinflussen weiterhin Entwicklungsprojekte weltweit - auch im chilenischen Bergbausektor.

Tesoro arbeitet derzeit an der endgültigen Machbarkeitsstudie. Die finale Investitionsentscheidung wird für Ende 2026 erwartet, während die erste Goldproduktion für 2029 geplant ist. Sollten die Goldpreise weiter hoch bleiben und die großen Produzenten ihre starken Cashflows beibehalten, könnten Entwickler wie Tesoro Gold zunehmend Teil der nächsten Wachstumsphase im globalen Goldsektor werden.

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Quellen:

https://www.reuters.com/business/finance/jp-morgan-expects-gold-prices-reach-6300oz-by-end-2026-2026-05-18/

https://economictimes.indiatimes.com/markets/commodities/news/gold-to-clinch-8000-in-just-5-years-germanys-deutsche-bank-makes-bold-prediction/articleshow/130599668.cms?from=mdr

https://www.ibtimes.co.uk/jpmorgan-gold-forecast-2026-1796523

https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20851433-gold-explodieren-goldpreis-prognose-elektrisiert-anleger-gold-35-rallye

https://think.ing.com/articles/why-gold-isnt-acting-like-a-safe-haven-right-now/

https://www.reuters.com/world/india/gold-falls-oil-driven-inflation-worries-usiran-peace-talks-falter-2026-05-11/

https://goldinvest.de/en/norsemont-mining-the-sleeping-gold-silver-copper-giant-in-the-chilean-andes-awakens

https://www.rio2.com/post/rio2-announces-gold-pour-at-fenix-gold-mine

https://www.barrick.com/English/news/news-details/2026/q1-2026-results/default.aspx

https://tesorogold.com.au/

https://www.newmont.com/investors/news-release/news-details/2026/Newmont-Generates-Record-Quarterly-Earnings-and-Free-Cash-Flow-Reports-First-Quarter-2026-Results-and-Announces-Increased-Share-Repurchase-Authorization/default.aspx

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Tesoro Gold

Land: Australien?

ISIN:??AU0000077208

https://tesorogold.com.au/

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Enthaltene Werte: ZAE000018123,US6516391066,CA7672171021,CA06849F1080,AU0000077208