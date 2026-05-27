Kommt der nächste Goldrausch? Chilenische Entwickler Tesoro Gold und Rio2 rücken in den Fokus, während Zentralbanken weiter Gold kaufen

Anzeige / Werbung

Die Goldpreise haben in den vergangenen Wochen zwar etwas nachgegeben, doch die fundamentalen Treiber für den Edelmetallmarktbleiben weiterhin intakt.

>Die Märkte bewegen sich derzeit in einem anspruchsvollen makroökonomischen Umfeld, geprägt von höheren Ölpreisen, steigenden Anleiherenditen und Unsicherheit über den weiteren Zinspfad der US-Notenbank. Diese Faktoren haben den Goldpreis kurzfristig belastet - trotz anhaltender geopolitischer Spannungen.

Dennoch bleiben zahlreiche Analysten für den langfristigen Goldausblick optimistisch.

NG Research bekräftigte zuletzt seine positive Einschätzung für den Sektor und prognostizierte, dass Gold bis zum Jahresende die Marke von 5.000 US-Dollar je Unze erreichen könnte, sofern der Inflationsdruck weiter nachlässt und die Geldpolitik schrittweise gelockert wird. Besonders die anhaltenden Käufe der Zentralbanken gelten dabei als einer der wichtigsten strukturellen Unterstützungsfaktoren für den Markt.

China setzte sein Goldkaufprogramm im April bereits den fünfzehnten Monat in Folge fort, während Polen weiterhin zu den größten staatlichen Goldkäufern weltweit zählt. Laut Daten des World Gold Council, auf die sich ING bezieht, stieg die Nachfrage der Zentralbanken im ersten Quartal gegenüber dem Vorquartal um 17 Prozent.

Auch die Zuflüsse in Gold-ETFs beginnen sich nach vorherigen Abflüssen wieder zu stabilisieren - ein Hinweis darauf, dass institutionelle Investoren trotz kurzfristiger Volatilität weiterhin Interesse an Goldengagements zeigen.

Chiles Goldsektor zieht neue Aufmerksamkeit auf sich

Das konstruktive Marktumfeld für Gold wirkt sich zunehmend positiv auf Entwicklungsunternehmen aus, die Projekte in etablierten Bergbauregionen vorantreiben.

Chile wurde lange vor allem mit Kupferproduktion in Verbindung gebracht. Doch inzwischen profitieren auch Goldentwickler von verbesserten Genehmigungsverfahren, guter Infrastruktur und einem vergleichsweise investorenfreundlichen regulatorischen Umfeld.

Neue Reformen zur Verkürzung von Genehmigungszeiten um bis zu 70 Prozent erhöhen zusätzlich die Attraktivität des Landes für Bergbauprojekte.

Zu den Unternehmen, die derzeit verstärkt Aufmerksamkeit auf sich ziehen, zählt Tesoro Gold (ISIN: AU0000077208). Das Unternehmen treibt sein El-Zorro-Goldprojekt in der chilenischen Atacama-Region voran. Die definitive Machbarkeitsstudie wird noch im Laufe dieses Jahres erwartet.

Analysten sehen Potenzial bei El Zorro

Tesoro Gold rückte zuletzt verstärkt in den Fokus verschiedener Research-Häuser, die insbesondere die Größe und vergleichsweise einfache Entwicklungsstruktur des Projekts hervorhoben.

Argonaut initiierte im April die Coverage mit der Überschrift "Cheap Chilean Developer" und vergab eine "Speculative Buy"-Empfehlung mit einem Kursziel von 2,80 australischen Dollar.

Das Research-Haus beschreibt El Zorro als fortgeschrittenes Goldprojekt mit potenzieller Jahresproduktion von rund 111.000 Unzen Gold. Die geschätzten nachhaltigen Gesamtkosten liegen laut Argonaut bei etwa 1.216 US-Dollar pro Unze, während die Vorproduktionsinvestitionen auf rund 248 Millionen US-Dollar geschätzt werden.

Hervorgehoben wurden zudem die Infrastrukturvorteile des Projekts, darunter die Nähe zu Stromversorgung, Straßenanbindung und Küstenzugang. Das Projekt befindet sich nur rund 18 Kilometer von der Küste entfernt und liegt auf vergleichsweise niedriger Höhe, was die logistische Komplexität im Vergleich zu anderen chilenischen Bergbauprojekten reduziert.

Argonaut sieht Tesoro im Vergleich zu australischen Entwicklungsunternehmen attraktiv bewertet und verweist gleichzeitig auf eine potenziell kürzere Zeitspanne bis zur ersten Produktion.

Auch Euroz Hartleys sieht Bewertungsaufschlag

Bereits Anfang des Jahres nahm auch Euroz Hartleys die Coverage von Tesoro Gold auf - ebenfalls mit einer "Speculative Buy"-Einstufung. Das Kursziel liegt bei 2,09 australischen Dollar je Aktie.

Die Analysten verwiesen auf eine deutliche Diskrepanz zwischen der aktuellen Marktbewertung des Unternehmens und den wirtschaftlichen Kennzahlen aus der bisherigen Scoping Study.

Besonders hervorgehoben wurden das einfache Tagebauprofil, das konventionelle Verarbeitungsverfahren sowie weiteres Explorationspotenzial entlang eines rund 30 Kilometer langen Goldkorridors.

Zudem verwies Euroz Hartleys auf die strategische Aktionärsstruktur des Unternehmens. Der Goldproduzent Gold Fields hält rund 13 Prozent an Tesoro Gold.

Nach Einschätzung der Analysten reduziert die Nähe zu bestehender Infrastruktur und Bevölkerungszentren das Entwicklungsrisiko deutlich im Vergleich zu abgelegeneren Projekten in Südamerika.

Sowohl Argonaut als auch Euroz Hartleys sehen die definitive Machbarkeitsstudie, die später im Jahr 2026 erwartet wird, als wichtigen potenziellen Kurstreiber.

Rio2 treibt Fenix Gold voran

Neben Tesoro arbeitet auch Rio2 am Übergang zum Goldproduzenten in Chile. Das Unternehmen meldete im ersten Quartal 2026 die erste Produktion aus der Fenix-Goldmine und förderte dabei 7.849 Unzen Gold.

Parallel integriert Rio2 die Condestable-Kupfermine in Peru, die Anfang des Jahres übernommen wurde.

Das Management verwies zwar auf Herausforderungen in der Anlaufphase, darunter Arbeitskräftemangel, Verzögerungen bei Genehmigungen und notwendige Flotten-Upgrades. Gleichzeitig erklärte das Unternehmen jedoch, dass die wesentlichen operativen Probleme inzwischen weitgehend gelöst seien und die Produktion im weiteren Jahresverlauf steigen solle.

Die kommerzielle Produktion bei Fenix Gold bleibt weiterhin für das vierte Quartal 2026 geplant.

Goldentwickler rücken wieder in den Fokus

Während die anhaltenden Goldkäufe der Zentralbanken den Markt weiterhin stützen, richten Investoren ihren Blick zunehmend auf Entwicklungsunternehmen mit Produktionspotenzial in einem starken Goldpreisumfeld.

Für Tesoro Gold sorgt insbesondere die Kombination aus positiver Analystenabdeckung, fortschreitender Projektentwicklung und strategisch günstiger Lage des chilenischen Assets dafür, dass das Unternehmen zunehmend in den Fokus des Marktes rückt.

Quellen:

https://think.ing.com/articles/why-gold-isnt-acting-like-a-safe-haven-right-now/

https://www.reuters.com/world/india/gold-falls-oil-driven-inflation-worries-usiran-peace-talks-falter-2026-05-11/

https://www.rio2.com/post/rio2-announces-gold-pour-at-fenix-gold-mine

https://www.rio2.com/post/rio2-reports-first-quarter-2026-financial-results-and-operations-update

https://tesorogold.com.au/

Lassen Sie sich in den Verteiler für Tesoro Gold oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Tesoro Gold" oder "Nebenwerte".??

----

Tesoro Gold

Land: Australien?

ISIN:??AU0000077208

https://tesorogold.com.au/

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit Tesoro Gold existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Tesoro Gold. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Tesoro Gold können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Tesoro Gold einsehen: https://tesorogold.com.au/.

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Tesoro Gold vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu



Für Fragen bitte Nachricht an e-reuter@dr-reuter.eu

Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

The post Kommt der nächste Goldrausch? Chilenische Entwickler Tesoro Gold und Rio2 rücken in den Fokus, während Zentralbanken weiter Gold kaufen appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: AU0000077208