Die Käufe der Zentralbanken stützen den Goldpreis, während chilenische Entwickler Fortschritte erzielen: Rio2 und Tesoro im Fokus

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Anhaltende Käufe der Zentralbanken und ein erneutes Interesse der Investoren tragen dazu bei, den langfristigen Ausblick für Gold zu stützen, auch wenn die makroökonomische Volatilität die kurzfristige Marktstimmung verändert. Vor diesem Hintergrund treiben die auf Chile fokussierten Entwickler Rio2 und Tesoro Gold wichtige Projekte voran, die von einer anhaltenden Stärke des Goldpreises profitieren könnten.

Goldmarkt findet Unterstützung unter der Oberfläche

Die Goldpreise standen in den vergangenen Monaten trotz zunehmender geopolitischer Spannungen und anhaltender Unsicherheit an den globalen Märkten unter ungewöhnlichem Druck. Das Edelmetall ist von seinen jüngsten Höchstständen zurückgefallen, da höhere Energiepreise, steigende Renditen von US-Staatsanleihen und ein stärkerer US-Dollar die Attraktivität nicht verzinslicher Anlagen verringerten.

Doch unterhalb der kurzfristigen Volatilität bleibt die strukturelle Unterstützung für Gold weiterhin intakt.

Laut ING Research stützen die Käufe der Zentralbanken den Markt weiterhin, wobei die Diversifizierung der Reserven zu einem bedeutenden langfristigen Thema geworden ist. Die chinesische Zentralbank setzte ihre Goldkäufe im April fort, während Polen weltweit zu den größten offiziellen Käufern gehörte. Insgesamt stieg die Nachfrage der Zentralbanken im ersten Quartal gegenüber dem Vorquartal um 17%, was das anhaltende institutionelle Interesse an Gold verdeutlicht.

Auch die Zuflüsse in Gold-ETFs haben sich nach früheren Abflüssen, die mit veränderten Erwartungen hinsichtlich der US-Zinsen zusammenhingen, wieder erholt. Analysten erwarten zunehmend, dass sich die Positionierung der Investoren verbessern dürfte, falls die Inflation nachlässt und die US-Notenbank im Laufe des Jahres zu Zinssenkungen übergeht.

ING prognostiziert inzwischen, dass der Goldpreis bis zum Jahresende auf bis zu 5.000 US-Dollar pro Unze steigen könnte, und argumentiert, dass die jüngste Schwäche eher auf makroökonomische Bedingungen als auf eine Veränderung der Rolle von Gold als defensiver Anlage zurückzuführen sei.

Chile etabliert sich erneut als Zentrum der Goldentwicklung

Die Widerstandsfähigkeit des Goldmarktes lenkt die Aufmerksamkeit erneut auf aufstrebende Produzenten und Entwickler mit skalierbaren Projekten in stabilen Bergbauregionen.

Chile, traditionell vor allem mit der Kupferproduktion verbunden, zieht zunehmend das Interesse von Goldinvestoren auf sich, da Reformen im Genehmigungswesen und infrastrukturelle Vorteile die Wirtschaftlichkeit von Projekten verbessern.

Das Land hat Maßnahmen eingeführt, die darauf abzielen, Genehmigungszeiten um 30% bis 70% zu verkürzen, während gleichzeitig ein bergbaufreundlicher fiskalischer Rahmen ohne staatliche Goldabgaben erhalten bleibt.

Davon profitieren Unternehmen wie Rio2 und Tesoro Gold, die beide Projekte in der Atacama-Region vorantreiben.

Rio2 treibt Hochlauf von Fenix Gold voran

Rio2 (ISIN: CA7672171021) erreichte Anfang 2026 mit der ersten Produktion in seiner Fenix-Goldmine in Chile und der Integration der peruanischen Condestable-Kupfermine nach deren Übernahme Anfang des Jahres eine neue Phase.

Das Unternehmen produzierte im ersten Quartal 7.849 Unzen Gold sowie Kupfer- und Silberbeiträge aus Condestable. Obwohl der Hochlauf von Fenix Gold langsamer verlief als ursprünglich erwartet, erklärte das Management, dass die wesentlichen betrieblichen Engpässe inzwischen weitgehend identifiziert und behoben worden seien.

Zu den Herausforderungen gehörten Verzögerungen bei Sprenggenehmigungen, Arbeitskräftemangel infolge des angespannten chilenischen Bergbaumarktes sowie der Übergang zu einer größeren Lkw-Flotte, die besser für den langfristigen Betrieb geeignet ist. Rio2 hatte zudem anfängliche Probleme bei der Inbetriebnahme der Aufbereitungsanlage, wobei inzwischen Ersatzgeräte installiert wurden.

Trotz dieser operativen Hürden verfügte das Unternehmen weiterhin über eine starke Liquiditätsposition und beendete das Quartal mit mehr als 93 Millionen US-Dollar an liquiden Mitteln und Zahlungsmitteläquivalenten, nachdem freiwillig Schulden in Höhe von 20 Millionen US-Dollar zurückgezahlt wurden.

Das Management erwartet, dass sich die Produktion im weiteren Verlauf des Jahres 2026 schrittweise verbessern wird, wobei die kommerzielle Produktion im vierten Quartal angestrebt wird.

Die Lage des Projekts im chilenischen Bergbaukorridor bietet weiterhin strategische Vorteile. Der Zugang zu Infrastruktur und verbesserte Genehmigungsbedingungen sind zunehmend wichtige Differenzierungsmerkmale geworden, da Entwickler versuchen, Kosten zu kontrollieren und Ausführungsrisiken zu reduzieren.

Tesoro Gold rückt mit Fortschritten bei der DFS in den Fokus

Weiter südlich in der Atacama-Region arbeitet Tesoro Gold (ISIN: AU0000077208) daran, das El-Zorro-Goldprojekt bis später in diesem Jahr zu einer endgültigen Machbarkeitsstudie (Definitive Feasibility Study, DFS) weiterzuentwickeln.

Von Argonaut und Euroz Hartleys initiierte Analystenstudien heben El Zorro als eines der am stärksten beobachteten aufstrebenden Goldentwicklungsprojekte in Chile hervor. Analysten verweisen auf die Kombination aus Größe, Infrastrukturzugang und vergleichsweise geringer Entwicklungskomplexität des Projekts.

Die Scoping-Studie vom September 2025 skizzierte einen geplanten eigenständigen Betrieb mit 3,0 Mio. Tonnen pro Jahr, der rund 111.000 Unzen Gold jährlich produzieren könnte, bei geschätzten All-in Sustaining Costs von etwa 1.216 US-Dollar pro Unze. Die anfänglichen Investitionskosten wurden auf rund 248 Millionen US-Dollar geschätzt.

Wichtig ist zudem, dass El Zorro in der Nähe bestehender Straßen, des Stromnetzes und der Küsteninfrastruktur liegt, wodurch umfangreiche Greenfield-Investitionen reduziert werden. Analysten hoben außerdem die Lage des Projekts nahe dem Meeresspiegel als potenziellen operativen Vorteil gegenüber vielen hochgelegenen chilenischen Minen hervor.

Tesoro Golds umfangreiches Explorationsgebiet bleibt ein weiterer Fokuspunkt des Marktes. Das Unternehmen kontrolliert einen mehr als 30 Kilometer langen Goldkorridor, wobei laufende Bohrungen weiterhin Mineralisierung außerhalb der aktuellen Ressourcengrenzen identifizieren.

Langfristige Trends unterstützen den Sektor weiterhin

Während kurzfristige Bewegungen des Goldpreises weiterhin eng mit Inflationserwartungen und der Politik der US-Notenbank verbunden bleiben, spricht die übergeordnete Markterzählung weiterhin für langfristige Goldanlagen.

Für Entwickler wie Rio2 und Tesoro Gold sorgt die Kombination aus unterstützenden Rohstofffundamentaldaten, verbesserten Rahmenbedingungen in den Förderregionen und fortschreitenden Projektmeilensteinen für zunehmende Aufmerksamkeit bei Investoren.

Während Zentralbanken ihre Reserven weiter diversifizieren und globale Investoren ihr Engagement in Sachwerten neu bewerten, könnte Chiles wachsende Pipeline an Goldprojekten zu einem immer wichtigeren Bestandteil der nächsten Wachstumsphase des Sektors werden.

Quellen:

https://think.ing.com/articles/why-gold-isnt-acting-like-a-safe-haven-right-now/

https://www.reuters.com/world/india/gold-falls-oil-driven-inflation-worries-usiran-peace-talks-falter-2026-05-11/

https://www.rio2.com/post/rio2-announces-gold-pour-at-fenix-gold-mine

https://www.rio2.com/post/rio2-reports-first-quarter-2026-financial-results-and-operations-update

https://tesorogold.com.au/

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