Die nächste Phase des Goldzyklus verlagert sich hin zu Entwicklern: Warum Tesoro Gold neben Barrick und Newmont die Aufmerksamkeit von Brokern auf sich zieht

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Broker-Research deutet darauf hin, dass die nächste Phase des Goldzyklus eher aufstrebende Produzenten als etablierte Großkonzerne begünstigen könnte

Ein Bullenmarkt erweitert sich über die Majors hinaus

Der Anstieg des Goldpreises durch das Jahr 2025 und Anfang 2026 wurde von makroökonomischen Faktoren geprägt - Käufe durch Zentralbanken, geopolitische Spannungen und veränderte Zinserwartungen. Doch während sich die Preise unterhalb ihres Januarhochs konsolidieren, beginnen die Aktienmärkte damit, das Chancenpotenzial neu zu bewerten.

Der Fokus verschiebt sich dabei vom physischen Gold selbst hin zu der Frage, wo Wertschöpfung entsteht. Während Large-Cap-Produzenten wie Barrick Mining und Newmont weiterhin als Kerninvestments gelten, hebt Broker-Research zunehmend Entwicklerunternehmen als nächste Phase des Zyklus hervor.

Preisstärke verändert die Projektökonomik

Mit Goldpreisen von rund 4.800 bis 5.000 US-Dollar je Unze notiert Gold deutlich über den Annahmen, die den meisten historischen Machbarkeitsstudien zugrunde lagen.

Für Produzenten hat dies zu starken Cashflows geführt, auch wenn steigende Kosten einen Teil der Vorteile aufgezehrt haben. Für Entwicklerunternehmen ist der Effekt jedoch noch deutlicher. Hohe Goldpreise verbessern die Wirtschaftlichkeit von Projekten erheblich, verkürzen Amortisationszeiten und erhöhen die Flexibilität bei der Finanzierung.

Dies hat Analysten dazu veranlasst, ihre Bewertungsmodelle anzupassen und häufig langfristige Preisannahmen mit aktuellen Spotpreisen zu kombinieren - insbesondere bei Projekten, die kurz vor einer Bauentscheidung stehen.

Majors bieten Stabilität - aber begrenzten Hebel

Barrick (ISIN: CA06849F1080) und Newmont (ISIN: US6516391066) bleiben die Anker des Sektors und profitieren von starken Bilanzen sowie globalen Produktionsplattformen. Beide Unternehmen generieren robuste operative Cashflows und verfolgen weiterhin disziplinierte Kapitalallokationsstrategien.

Barricks Projektpipeline - darunter Goldrush und Reko Diq - unterstützt das langfristige Wachstum, während sich Newmont auf die Optimierung seines Portfolios und die Stärkung der Bilanz durch Vermögensverkäufe konzentriert hat.

Dennoch stehen beide vor ähnlichen Herausforderungen. Die Produktion dürfte kurzfristig rückläufig sein, während die All-in Sustaining Costs weiter steigen. In einem Umfeld hoher Goldpreise reduziert dies ihren relativen Hebel auf weitere Preissteigerungen im Vergleich zu kleineren, wachstumsorientierten Wettbewerbern.

Entwickler rücken in den Fokus

Diese Dynamik spiegelt sich in der aktuellen Research-Abdeckung wider, in der Analysten zunehmend Unternehmen in den Fokus rücken, die neues Angebot schaffen können.

Tesoro Gold (ISIN: AU0000077208) hat sich dabei als wiederkehrendes Thema etabliert, insbesondere da das El-Zorro-Projekt weiter in Richtung Machbarkeitsstudie voranschreitet.

Argonaut: "Günstiger chilenischer Entwickler" mit kurzfristigen Katalysatoren

In seiner Initiierungsstudie vom April 2026 mit dem Titel "Tesoro Gold (TSO) - Cheap Chilean Developer" positioniert Argonaut Tesoro als fortgeschrittenes Entwicklerunternehmen auf dem Weg zu einer endgültigen Machbarkeitsstudie (DFS).

Der Bericht hebt ein Produktionsprofil von rund 110.000 Unzen pro Jahr hervor, unterstützt durch vergleichsweise niedrige prognostizierte Kosten von etwa 1.216 US-Dollar pro Unze. Diese Kennzahlen verschaffen dem Projekt bei aktuellen Goldpreisen eine starke Margenposition.

Argonauts Bewertungsansatz kombiniert Nettobarwert-Modelle auf Basis von Spot- und Prognose-Goldpreisen und unterstreicht damit die Sensitivität des Projekts gegenüber dem aktuellen Goldpreisniveau.

Der Broker verweist zudem auf bevorstehende Katalysatoren - darunter die DFS sowie eine mögliche endgültige Investitionsentscheidung - als zentrale Treiber für weiteres Bewertungspotenzial.

Euroz Hartleys: attraktive Bewertung mit starkem Hebel

Eine weitere Initiierungsstudie von Euroz Hartleys aus dem März 2026 mit dem Titel "Tesoro Gold (TSO): ~110koz pa Chilean gold developer for sub A$200m market cap" legt den Fokus stärker auf Bewertungskennzahlen.

Der Bericht betont, dass Tesoro im Vergleich zu Wettbewerbern auf Basis des Enterprise Value pro Ressourcenunze mit einem Abschlag gehandelt wird - trotz vergleichbarer Projektgröße und Wirtschaftlichkeit.

Euroz hebt hervor, dass die Lagerstätte Ternera mit einer Ressource von rund 1,8 Millionen Unzen ausreichend groß für einen eigenständigen Betrieb sei. Gleichzeitig wird auf zusätzliches Explorationspotenzial entlang eines größeren mineralisierten Korridors hingewiesen.

Bei Goldpreisen nahe dem aktuellen Niveau deutet das Modell des Brokers auf starke Free-Cashflow-Generierung und relativ schnelle Kapitalrückflüsse hin - wesentliche Faktoren innerhalb des Bewertungsmodells.

Infrastruktur und Jurisdiktion unterstützen die Umsetzung

Beide Brokerberichte messen dem Ausführungsrisiko große Bedeutung bei.

Die Lage von El Zorro in der chilenischen Atacama-Region bietet Zugang zu Infrastruktur wie Stromversorgung, Straßen und Wasser, wodurch sowohl die Kapitalintensität als auch die Komplexität der Entwicklung reduziert werden.

Zusätzlich unterstützt Chiles regulatorisches Umfeld das Projekt mit effizienten Genehmigungsprozessen und einem stabilen Bergbausektor. Diese Faktoren gewinnen bei Investoren zunehmend an Bedeutung, da neben Rendite auch die Umsetzbarkeit von Projekten stärker gewichtet wird.

Exploration bietet zusätzliches langfristiges Potenzial

Über das Basisszenario hinaus bietet das Explorationspotenzial weiteren Spielraum nach oben.

Euroz Hartleys verweist auf einen über 30 Kilometer langen mineralisierten Korridor, der weiteres Ressourcenwachstum über die derzeitigen 1,8 Millionen Unzen hinaus ermöglichen könnte.

Eine solche Expansion könnte die Lebensdauer der Mine verlängern oder höhere Produktionsraten unterstützen - beides entscheidende Faktoren für die langfristige Bewertung von Entwicklungsunternehmen.

Ein Markt mit Fokus auf neues Angebot

Die Goldrallye mag sich derzeit konsolidieren, doch ihre strukturellen Treiber bleiben intakt. Die entscheidende Frage lautet nun, wie sich diese Stärke in der Aktienperformance niederschlägt.

Große Produzenten wie Barrick und Newmont bieten weiterhin Größe und Stabilität, doch ihre Wachstumsperspektiven werden zunehmend eingeschränkt.

Im Gegensatz dazu deutet Broker-Research darauf hin, dass Entwickler wie Tesoro Gold an Bedeutung gewinnen. Mit verbesserten Projektkennzahlen, klar definierten Wegen zur Produktion und unterstützenden Bewertungen sind sie gut positioniert, um einen größeren Anteil an der nächsten Phase des Goldzyklus zu profitieren.

Quellen:

https://goldsilver.com/industry-news/article/gold-price-forecast-2026-2027-key-predictions-from-top-analysts/

https://www.idnfinancials.com/news/62657/goldman-sachs-maintains-gold-forecast-at-usd-5-400-whats-driving-it

https://www.tradingview.com/news/zacks:22bb5bc1b094b:0-barrick-mining-vs-newmont-which-gold-giant-is-shining-brighter/#:~:text=The%20company%20anticipates%20gold%20production,higher%20unit%20costs%20in%202026.

https://panamericansilver.com/news/pan-american-silver-reports-record-fourth-quarter-and-full-year-2025-financial-results-record-cash-flow-from-operations-of-554-million-in-the-fourth-quarter-dividend-increased-by-29/

https://tesorogold.com.au/

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