Die nächste Wachstumsstory im Goldsektor? Tesoro Gold gewinnt an Aufmerksamkeit, während die Majors Milliarden verdienen

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Der globale Goldsektor erlebt derzeit eine seiner stärksten Phasen seit Jahren. Hohe Goldpreise sorgen bei den großen Produzenten für Rekord-Cashflows und verändern die Wirtschaftlichkeit von Bergbauprojekten weltweit grundlegend.

Obwohl der Goldpreis zuletzt aufgrund steigender Anleiherenditen und eines festeren US-Dollars etwas von seinen Höchstständen zurückgekommen ist, bleiben zahlreiche Analysten an der Wall Street für den langfristigen Ausblick des Edelmetalls optimistisch. Diese positive Stimmung erfasst inzwischen nicht mehr nur die großen Goldkonzerne, sondern zunehmend auch Entwicklungsunternehmen, die von einer anhaltenden Stärke des Goldmarktes profitieren könnten.

Ein Unternehmen, das dabei verstärkt in den Fokus von Investoren rückt, ist das an der ASX notierte Unternehmen Tesoro Gold. Das Unternehmen entwickelt sein El-Zorro-Goldprojekt in Chile zu einem Zeitpunkt, an dem die weltweit größten Goldproduzenten erhebliche Cashflows generieren und aktiv nach neuen Wachstumsprojekten suchen.

Die Rahmenbedingungen für Goldunternehmen bleiben weiterhin attraktiv. Barrick Mining meldete im ersten Quartal einen operativen Cashflow von 2,55 Milliarden US-Dollar sowie einen zurechenbaren freien Cashflow von 1,21 Milliarden US-Dollar. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 67% auf 5,22 Milliarden US-Dollar. Gleichzeitig kündigte das Unternehmen ein neues Aktienrückkaufprogramm im Umfang von 3 Milliarden US-Dollar an.

Auch Newmont, der weltweit größte börsennotierte Goldproduzent, präsentierte starke Ergebnisse. Das Unternehmen erzielte einen Rekordwert von 3,1 Milliarden US-Dollar freien Cashflow im Quartal und meldete einen Nettogewinn von 3,3 Milliarden US-Dollar für das Märzquartal. Darüber hinaus wurde das Aktienrückkaufprogramm um weitere 6 Milliarden US-Dollar ausgeweitet.

Für Anleger wird damit deutlich: Goldproduzenten erzielen im aktuellen Preisumfeld außergewöhnlich hohe Margen. Zwar sorgten kurzfristige Marktschwankungen zuletzt für Druck auf den Goldpreis, dennoch erwarten zahlreiche Großbanken auch für 2026 historisch hohe Preisniveaus. JPMorgan hat zwar seine kurzfristigen Prognosen leicht gesenkt, hält jedoch an einem positiven Langfrist-Ausblick fest und sieht Gold bis Ende kommenden Jahres weiterhin in Richtung 6.000 US-Dollar je Unze tendieren, unterstützt durch die Nachfrage von Investoren und Zentralbanken.

Dieses Umfeld führt zu einem wachsenden Interesse an Entwicklungsunternehmen mit Potenzial für den Übergang zum Produzentenstatus. Tesoro Gold (ISIN: AU0000077208) zählt zunehmend zu diesen Kandidaten.

Das Unternehmen entwickelt das zu 95% kontrollierte El-Zorro-Goldprojekt in der chilenischen Atacama-Region, einer etablierten Bergbauregion mit guter Infrastruktur und attraktiven Betriebsbedingungen. Herzstück des Projekts ist die Lagerstätte Ternera mit einer Goldressource von 1,82 Millionen Unzen. Aktuell wird das Projekt im Rahmen einer endgültigen Machbarkeitsstudie weiterentwickelt, deren Abschluss noch in diesem Jahr erwartet wird.

Dabei handelt es sich nicht um ein frühes Explorationsprojekt. El Zorro verfügt bereits über wirtschaftliche Kennzahlen, die sich mit zahlreichen internationalen Goldentwicklungsprojekten vergleichen lassen. Laut Argonaut Research zeigte eine frühere Scoping-Studie das Potenzial für einen eigenständigen Minenbetrieb mit einer jährlichen Produktion von rund 110.000 Unzen Gold und geschätzten All-in Sustaining Costs (AISC) von etwa 1.216 US-Dollar pro Unze. Vor dem Hintergrund der aktuellen Goldpreise ergibt sich daraus ein attraktives Margenpotenzial.

Argonaut Research nahm kürzlich die Beobachtung von Tesoro Gold mit einer "Speculative Buy"-Empfehlung und einem Kursziel von 2,80 A$ auf. Die Analysten bezeichneten das Unternehmen als einen im Branchenvergleich günstig bewerteten Goldentwickler in Chile. Besonders hervorgehoben wurden die vergleichsweise niedrige Kapitalintensität des Projekts, die Qualität des Standorts sowie der potenziell kürzere Weg bis zur Produktion.

Auch Euroz Hartleys sieht erhebliches Bewertungspotenzial. Das Brokerhaus verweist darauf, dass Tesoro auf Basis des Unternehmenswertes pro Ressourcenunze günstiger bewertet werde als viele vergleichbare Goldentwickler, obwohl El Zorro über eine attraktive Größe und bedeutende Infrastrukturvorteile verfüge.

Gerade die Lage des Projekts könnte sich als entscheidender Wettbewerbsvorteil erweisen. Anders als viele abgelegene Goldprojekte befindet sich El Zorro in Küstennähe und in Reichweite bestehender Infrastruktur einschließlich Wasser- und Energieversorgung. Analysten gehen davon aus, dass dies sowohl die Baukosten als auch die operative Komplexität reduzieren und gleichzeitig die Finanzierbarkeit des Projekts verbessern könnte.

Chile zählt zudem weiterhin zu den etabliertesten Bergbaunationen der Welt. Jüngste Reformen zielen darauf ab, Genehmigungsverfahren zu beschleunigen und die Investitionssicherheit zu erhöhen. In einer Zeit, in der internationale Investoren verstärkt auf politische Stabilität und Rechtssicherheit achten, stellt dies einen wichtigen Standortvorteil dar.

Neben der bestehenden Ressource gewinnt auch das Explorationspotenzial zunehmend an Bedeutung. Analysten sehen Hinweise darauf, dass El Zorro möglicherweise Chiles erstes Intrusive-Related-Gold-System darstellen könnte. Dies eröffnet die Möglichkeit weiterer Entdeckungen entlang eines größeren mineralisierten Korridors rund um die bestehende Lagerstätte.

Dieses zusätzliche Explorationspotenzial könnte besonders interessant werden, da viele große Goldproduzenten mit sinkenden Erzgehalten und dem Druck konfrontiert sind, ihre langfristigen Produktionspipelines zu erneuern.

Wie bei allen Entwicklungsunternehmen bestehen selbstverständlich Risiken, darunter Genehmigungen, Finanzierung und die spätere Umsetzung des Minenbaus. Auch steigende Arbeits- und Dienstleistungskosten stellen branchenweit Herausforderungen dar.

Dennoch erscheint das aktuelle Marktumfeld zunehmend günstig für Unternehmen, die Projektgröße, attraktive Jurisdiktionen und überzeugende Wirtschaftlichkeit miteinander verbinden können. Während die großen Goldkonzerne Milliarden an freiem Cashflow erwirtschaften und Investoren nach Hebelwirkung auf einen langfristig starken Goldpreis suchen, positioniert sich Tesoro Gold zunehmend als eine der spannendsten aufstrebenden Goldgeschichten an der australischen Börse.

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Quellen:

https://www.reuters.com/business/finance/jp-morgan-expects-gold-prices-reach-6300oz-by-end-2026-2026-05-18/

https://economictimes.indiatimes.com/markets/commodities/news/gold-to-clinch-8000-in-just-5-years-germanys-deutsche-bank-makes-bold-prediction/articleshow/130599668.cms?from=mdr

https://www.ibtimes.co.uk/jpmorgan-gold-forecast-2026-1796523

https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20851433-gold-explodieren-goldpreis-prognose-elektrisiert-anleger-gold-35-rallye

https://think.ing.com/articles/why-gold-isnt-acting-like-a-safe-haven-right-now/

https://www.reuters.com/world/india/gold-falls-oil-driven-inflation-worries-usiran-peace-talks-falter-2026-05-11/

https://goldinvest.de/en/norsemont-mining-the-sleeping-gold-silver-copper-giant-in-the-chilean-andes-awakens

https://www.rio2.com/post/rio2-announces-gold-pour-at-fenix-gold-mine

https://www.barrick.com/English/news/news-details/2026/q1-2026-results/default.aspx

https://tesorogold.com.au/

https://www.newmont.com/investors/news-release/news-details/2026/Newmont-Generates-Record-Quarterly-Earnings-and-Free-Cash-Flow-Reports-First-Quarter-2026-Results-and-Announces-Increased-Share-Repurchase-Authorization/default.aspx

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Tesoro Gold

Land: Australien?

ISIN:??AU0000077208

https://tesorogold.com.au/

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