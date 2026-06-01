Wohin entwickeln sich Gold- und Silberpreise? First Majestic, Barrick und Tesoro Gold im Fokus

Anzeige / Werbung

Nach einer Phase außergewöhnlicher Kursgewinne treten die Edelmetalle in eine neue Marktphase ein. Für Anleger stellt sich nun die entscheidende Frage, ob Gold und Silber lediglich vor dem nächsten Aufwärtsschub konsolidieren oder ob eine längere Verschnaufpause bevorsteht.

Ein Markt zieht Bilanz

Gold und Silber haben in den vergangenen zwei Jahren viele Erwartungen übertroffen. Geopolitische Spannungen, anhaltende Inflationssorgen und umfangreiche Käufe durch Zentralbanken trieben beide Metalle auf historische Höchststände. Gold überschritt zeitweise die Marke von 5.000 US-Dollar je Unze, während Silber kurzzeitig über 100 US-Dollar je Unze notierte.

In den vergangenen Monaten kam es jedoch zu einer gesunden Korrektur. Gold hat sich von seinen Höchstständen zurückgezogen, während Silber - traditionell deutlich volatiler - stärkere Rückgänge verzeichnete. Dennoch liegen beide Edelmetalle weiterhin deutlich über den Niveaus des Vorjahres, was darauf hindeutet, dass der übergeordnete Aufwärtstrend weiterhin intakt ist.

Marktteilnehmer beobachten derzeit mehrere gegenläufige Einflussfaktoren. Hohe Energiepreise, Unsicherheiten hinsichtlich der Geldpolitik der US-Notenbank sowie wechselnde Risikobereitschaft sorgen kurzfristig für Schwankungen. Gleichzeitig stützen strukturelle Faktoren wie die fortgesetzte Goldakkumulation durch Zentralbanken, steigende Staatsverschuldung und langfristige Inflationserwartungen die Investmentthese für Edelmetalle.

Die langfristigen Fundamentaldaten für Gold bleiben stark

Obwohl einige Analysten im Sommer auf saisonale Schwächephasen verweisen, rechnen nur wenige mit einem drastischen Einbruch des Goldpreises. Vielmehr gilt die aktuelle Entwicklung als Konsolidierung nach einer außergewöhnlichen Rallye.

Von diesem Umfeld profitieren vor allem große Produzenten, die hohe Edelmetallpreise effizient in Cashflow und Gewinne umwandeln können. Operative Disziplin und eine solide Bilanz werden dabei zunehmend wichtiger als die reine Hebelwirkung auf steigende Rohstoffpreise.

Barrick verwandelt hohe Goldpreise in starke Cashflows

Barrick Mining (ISIN: CA06849F1080) startete mit erheblichem Schwung in das Jahr 2026. Im ersten Quartal produzierte das Unternehmen 719.000 Unzen Gold und übertraf damit die eigenen Prognosen. Besonders starke Beiträge kamen von Nevada Gold Mines, Veladero und Loulo-Gounkoto.

Noch wichtiger war jedoch die Fähigkeit des Unternehmens, das günstige Preisumfeld in erhebliche Mittelzuflüsse umzusetzen. Der operative Cashflow erreichte im ersten Quartal 2,55 Milliarden US-Dollar, während der zurechenbare freie Cashflow auf 1,21 Milliarden US-Dollar stieg. Der Umsatz kletterte auf 5,22 Milliarden US-Dollar und der bereinigte Gewinn je Aktie konnte sich gegenüber dem Vorjahr nahezu verdreifachen.

Darüber hinaus treibt Barrick wichtige Wachstumsprojekte wie Fourmile in Nevada und die Lumwana Super Pit Expansion in Sambia voran. Anleger erhalten damit sowohl Zugang zu aktuellen Erträgen als auch zu künftigem Produktionswachstum.

Für Investoren, die von dauerhaft hohen Goldpreisen profitieren möchten, ohne Entwicklungsrisiken eingehen zu müssen, bleibt Barrick einer der wichtigsten Branchenvertreter.

Die Volatilität von Silber eröffnet Chancen

Der Ausblick für Silber gestaltet sich komplexer. Anders als Gold profitiert Silber sowohl von der Investmentnachfrage als auch von seiner industriellen Verwendung.

Die Nachfrage aus den Bereichen Solarenergie, Elektrifizierung und Rechenzentrumsinfrastruktur unterstützt die langfristigen Perspektiven. Gleichzeitig können Sorgen über eine schwächere Industriekonjunktur oder Veränderungen der Zinserwartungen zu erheblichen kurzfristigen Kursschwankungen führen.

Diese Volatilität kann die Renditen gut positionierter Silberproduzenten in einem positiven Marktumfeld überproportional steigern.

First Majestic profitiert vom Silberhebel

First Majestic Silver Corp. (ISIN: CA32076V1031) verzeichnete zu Beginn des Jahres 2026 eines der stärksten Quartale seiner Unternehmensgeschichte. Der Umsatz stieg gegenüber dem Vorjahr um 95 % auf 476,7 Millionen US-Dollar. Treiber waren höhere realisierte Gold- und Silberpreise sowie operative Verbesserungen.

Das Unternehmen erwirtschaftete einen freien Cashflow von 223,5 Millionen US-Dollar und verfügte zum Quartalsende über liquide Mittel von mehr als 1,1 Milliarden US-Dollar. Der Nettogewinn erreichte 128,1 Millionen US-Dollar, während das EBITDA auf 306,8 Millionen US-Dollar anstieg.

Bemerkenswert ist, dass rund zwei Drittel der Umsätze von First Majestic aus Silber stammen. Damit bietet die Gesellschaft einen direkten Hebel auf mögliche weitere Preissteigerungen des Edelmetalls. Die aktuell hohen Silberpreise haben die Margen deutlich verbessert und ermöglichen höhere Dividenden sowie zusätzliche finanzielle Flexibilität.

Sollte Silber in der zweiten Jahreshälfte erneut an Dynamik gewinnen, könnten Unternehmen wie First Majestic überdurchschnittlich profitieren.

Der Blick richtet sich zunehmend auf Entwickler

Während Produzenten bislang die Hauptgewinner steigender Edelmetallpreise waren, rücken zunehmend Entwicklungsunternehmen in den Fokus. Anleger suchen nach Projekten, die in einem Umfeld hoher Goldpreise neue Produktionskapazitäten schaffen können.

Hier sorgt insbesondere Tesoro Gold Ltd. (ISIN: AU0000077208) für zunehmende Aufmerksamkeit.

Das El-Zorro-Projekt in Chile beherbergt eine Ressource von 1,82 Millionen Unzen Gold und befindet sich auf dem Weg zur endgültigen Machbarkeitsstudie. Die finale Investitionsentscheidung wird derzeit für Ende 2026 angestrebt.

Was Tesoro auszeichnet, ist die Kombination aus Projektgröße, bestehender Infrastruktur und attraktiver Lage. Das Projekt befindet sich in Küstennähe und profitiert von guter Anbindung an Strom-, Wasser- und Transportinfrastruktur. Dies könnte das Entwicklungsrisiko sowie den Kapitalbedarf im Vergleich zu vielen anderen Goldprojekten weltweit reduzieren.

Eine Scoping-Studie aus dem Jahr 2025 sieht für die ersten neun Betriebsjahre eine durchschnittliche Jahresproduktion von rund 111.000 Unzen Gold vor. Die prognostizierten nachhaltigen Gesamtkosten (AISC) liegen bei 1.216 US-Dollar je Unze, während die anfänglichen Investitionskosten auf etwa 248 Millionen US-Dollar geschätzt werden. Bei den aktuellen Goldpreisen erscheinen die Projektkennzahlen zunehmend attraktiv.

Analysten verweisen zudem auf die Bewertungsdifferenz gegenüber vergleichbaren Goldentwicklern. Trotz des Standorts in Chile, einer der etabliertesten Bergbaujurisdiktionen weltweit, wird Tesoro nach Ansicht verschiedener Marktbeobachter mit einem deutlichen Abschlag auf Ressourcen- und NAV-Basis gehandelt.

Wohin geht die Reise?

Die weitere Entwicklung von Gold und Silber wird maßgeblich vom Zusammenspiel zwischen Inflation, Zinspolitik, geopolitischen Ereignissen und der Nachfrage nach sicheren Häfen abhängen. Kurzfristige Schwankungen dürften dabei unvermeidlich bleiben.

Das langfristige Umfeld für Edelmetalle erscheint jedoch weiterhin konstruktiv. Große Produzenten wie Barrick generieren starke Cashflows, silberorientierte Unternehmen wie First Majestic bieten einen Hebel auf mögliche Preissteigerungen, und Entwickler wie Tesoro Gold eröffnen Anlegern Zugang zur nächsten Generation potenzieller Goldproduzenten.

Sollte Gold auf hohem Niveau bleiben und Silber seine Aufwärtsbewegung wieder aufnehmen, könnte sich der Fokus der Investoren zunehmend darauf verlagern, welche Unternehmen steigende Edelmetallpreise am erfolgreichsten in nachhaltige Wertschöpfung für ihre Aktionäre umsetzen können.

ASX Hidden Champions - Dual-gelistete Small Caps für europäische Investoren

Nehmen Sie am kommenden ASX Hidden Champions Investor-Webinar (Dienstag, 9. Juni 2026 | 12:00 - 13:00 Uhr CET) teil und lernen Sie zwei aufstrebende australische börsennotierte Unternehmen aus den Bereichen psychische Gesundheit und Clean Technology kennen. Präsentieren werden Emyria Limited und Sparc Technologies.

Emyria Limited fokussiert sich auf psychische Gesundheit und psychedelisch unterstützte Therapien und expandiert mit spezialisierten Kliniken für moderne Behandlungsansätze bei PTSD und Depressionen.

Sparc Technologies entwickelt graphenverstärkte Industrietechnologien und Lösungen für grünen Wasserstoff mit Fokus auf Industrie-, Energie- und Infrastrukturmärkte.

Die Managementteams geben Einblicke in aktuelle Unternehmensentwicklungen, kommerzielle Fortschritte sowie ihre Wachstumsstrategien für 2026 und darüber hinaus.

Das Live-Webinar beinhaltet zudem eine interaktive Fragerunde und bietet Investoren die Möglichkeit, direkt mit den Unternehmensvertretern in Kontakt zu treten.

Registrierung unter: Hier zum Webinar anmelden

Quellen:

https://uk.finance.yahoo.com/news/goldman-reiterates-bullish-gold-forecast-141058649.html?utm_source=chatgpt.com

https://www.gspublishing.com/content/research/en/reports/2026/01/22/212375c7-1547-4471-84e9-96cd56e1519a.pdf?utm_source=chatgpt.com

https://www.cbsnews.com/news/what-will-happen-gold-silver-prices-june-2026-what-experts-expect/

https://www.firstmajestic.com/investors/news-releases/first-majestic-announces-q1-2026-financial-results-and-increased-quarterly-dividend-payment-provides-management-updates

https://www.barrick.com/English/news/news-details/2026/q1-2026-results/default.aspx

Lassen Sie sich in den Verteiler für Tesoro Gold oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Tesoro Gold" oder "Nebenwerte".

----

Tesoro Gold

Land: Australien?

ISIN:??AU0000077208

https://tesorogold.com.au/

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit Tesoro Gold existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Tesoro Gold. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Tesoro Gold können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Tesoro Gold einsehen: https://tesorogold.com.au/.

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Tesoro Gold vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu



Für Fragen bitte Nachricht an e-reuter@dr-reuter.eu

Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

The post Wohin entwickeln sich Gold- und Silberpreise? First Majestic, Barrick und Tesoro Gold im Fokus appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: CA32076V1031,CA06849F1080,AU0000077208