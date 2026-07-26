Barricks Milliardenquartal: Warum die Suche nach neuen Goldprojekten an Fahrt aufnimmt

Anzeige / Werbung

Die spektakuläre Rallye am Goldmarkt mag vorerst ins Stocken geraten sein, doch die Debatte über die langfristige Entwicklung des Edelmetalls ist längst nicht beendet. Nachdem Gold im Januar mit 5.589 US-Dollar je Unze ein Rekordhoch erreicht hatte, fiel der Preis bis Ende Juni wieder unter die Marke von 4.000 US-Dollar. Damit verlor Gold mehr als 1.500 US-Dollar gegenüber seinem Höchststand und löste die Frage aus, ob der Bullenmarkt endgültig an Dynamik verloren hat.

Trotz der deutlichen Korrektur bleiben viele Marktteilnehmer optimistisch. Große Investmentbanken rechnen weiterhin mit Preisen deutlich über dem historischen Durchschnitt, Zentralbanken kaufen unverändert Gold und die weltweit größten Bergbaukonzerne erwirtschaften außergewöhnlich hohe Cashflows. Für Investoren verlagert sich die zentrale Frage daher zunehmend von der Frage, ob Gold weiteres Potenzial besitzt, hin zu der Frage, welche Bereiche des Sektors profitieren könnten, wenn sich die Preise stabilisieren.

Diese Diskussion beschränkt sich längst nicht mehr auf etablierte Produzenten wie Barrick, sondern umfasst zunehmend auch die nächste Generation von Entwicklern, die neue Projekte bis zur Produktion vorantreiben wollen.

Ein geteilter Markt - aber kein pessimistischer

Die Goldkorrektur wurde vor allem durch veränderte Erwartungen an die US-Geldpolitik ausgelöst. Zu Beginn des Jahres hatten die Märkte unter dem Vorsitz des US-Notenbankchefs Kevin Warsh mit mehreren Zinssenkungen gerechnet. Stattdessen zwangen eine hartnäckige Inflation und robustere Konjunkturdaten die Investoren dazu, ihre Erwartungen zu überdenken.

Höhere Realzinsen und ein stärkerer US-Dollar belasteten den Goldpreis erheblich und führten nach einer der stärksten Rallyes der vergangenen Jahrzehnte zu umfangreichen Gewinnmitnahmen.

Dennoch bleiben die Prognosen institutioneller Analysten für die zweite Jahreshälfte insgesamt positiv. Die Deutsche Bank und ING erwarten in ihren Basisszenarien einen Goldpreis von rund 4.300 US-Dollar je Unze. Morgan Stanley prognostiziert 5.200 US-Dollar, während Goldman Sachs einen Anstieg auf 5.400 US-Dollar bis zum Jahresende erwartet. Das optimistischste Szenario stammt von JPMorgan, das Goldpreise von bis zu 6.300 US-Dollar für möglich hält.

Selbst vorsichtigere Marktbeobachter rechnen nicht mit einem dramatischen Einbruch. TD Securities hält einen nachhaltigen Rückgang unter 3.900 US-Dollar nur dann für wahrscheinlich, wenn die US-Notenbank überraschend wieder zu einer restriktiveren Geldpolitik zurückkehren sollte.

Die große Bandbreite der Prognosen spiegelt vor allem die Unsicherheit über die künftige Zinspolitik wider und weniger Zweifel an den strukturellen Argumenten für Gold. Steigende Staatsverschuldung, geopolitische Spannungen und die Diversifizierung der Zentralbankreserven stützen die Nachfrage nach dem Edelmetall weiterhin.

Barricks Zahlen erzählen eine andere Geschichte

Während die Korrektur des Goldpreises die Schlagzeilen beherrscht, zeigt die finanzielle Entwicklung der größten Produzenten, dass die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für den Bergbau nach wie vor außergewöhnlich attraktiv sind.

Barrick Gold (ISIN: CA0679011XXX) produzierte im ersten Quartal 719.000 Unzen Gold und übertraf damit die eigenen Prognosen. Das Unternehmen profitierte von einem durchschnittlich realisierten Goldpreis von 4.823 US-Dollar je Unze. Im Berichtszeitraum erzielte Barrick einen Nettogewinn von 1,6 Milliarden US-Dollar, einen bereinigten Gewinn von 1,65 Milliarden US-Dollar sowie einen operativen Cashflow von 2,55 Milliarden US-Dollar. Der freie Cashflow verdreifachte sich gegenüber dem Vorjahr nahezu auf 1,21 Milliarden US-Dollar.

Die starke Geschäftsentwicklung ermöglichte es Barrick, ein neues Aktienrückkaufprogramm im Umfang von drei Milliarden US-Dollar anzukündigen und gleichzeitig fast 700 Millionen US-Dollar an die Aktionäre auszuschütten.

Diese Zahlen stützen die Einschätzung von Brad Dunkley, Mitgründer und Chief Investment Officer von Waratah Capital Advisors, der den Goldsektor kürzlich als einen der wenigen Bereiche des Aktienmarktes bezeichnete, in denen die Bewertungen die tatsächliche Profitabilität noch immer nicht widerspiegeln.

Selbst nach dem jüngsten Rückgang des Goldpreises erzielen viele Minengesellschaften weiterhin Cashflow-Margen, die in anderen Marktsegmenten nur schwer zu finden sind.

Die großen Produzenten investieren weiter in Wachstum

Fast noch aussagekräftiger als Barricks Gewinne ist die Frage, wie das Unternehmen sein Kapital einsetzt.

Das Management hat Wachstumsprojekte neben operativer Exzellenz und dem geplanten Börsengang seiner nordamerikanischen Vermögenswerte bis Ende des Jahres zu einer der wichtigsten strategischen Prioritäten für 2026 erklärt. Barrick treibt Projekte in Pueblo Viejo, Lumwana und Fourmile voran und unterstreicht damit die Notwendigkeit für große Produzenten, ihre Reserven aufzufüllen und künftige Produktionskapazitäten zu sichern.

Im sambischen Lumwana-Projekt liegen die Bauarbeiten derzeit leicht vor dem Zeitplan. Barrick erwartet, dass sich die Kupferproduktion im Zuge der Erweiterung von derzeit 117.000 Tonnen auf rund 240.000 Tonnen pro Jahr erhöhen wird. Die erste Produktion ist für Anfang 2028 vorgesehen.

Gleichzeitig entwickelt sich Fourmile in Nevada zunehmend zu einem der bedeutendsten Goldwachstumsprojekte des Unternehmens. Barrick meldete, dass die vermuteten Ressourcen auf 13 Millionen Unzen mit einem durchschnittlichen Gehalt von 16,9 Gramm pro Tonne gestiegen sind, während die angezeigten Ressourcen mittlerweile 2,6 Millionen Unzen mit durchschnittlich 17,6 Gramm pro Tonne umfassen.

Die Botschaft ist eindeutig: Selbst die größten Goldproduzenten der Welt investieren trotz der jüngsten Schwankungen am Goldmarkt aggressiv in ihre Projektpipelines.

Warum Entwickler zunehmend in den Fokus rücken

Phasen der Konsolidierung am Goldmarkt führen häufig dazu, dass Anleger ihren Blick über die großen Produzenten hinaus auf Unternehmen mit höherem operativen Hebel richten. Entwickler sind naturgemäß risikoreicher als Produzenten, bieten jedoch auch erhebliches Potenzial, wenn Projekte erfolgreich voranschreiten und das Marktumfeld unterstützend bleibt.

Tesoro Gold (ISIN: AU0000077208) gehört zu den Unternehmen, die versuchen, diese Lücke zu schließen. Das Unternehmen entwickelt das El-Zorro-Projekt in der chilenischen Atacama-Region und arbeitet derzeit an einer endgültigen Machbarkeitsstudie, deren Abschluss noch für dieses Jahr erwartet wird.

Analystenschätzungen zufolge könnte El Zorro künftig rund 110.000 Unzen Gold pro Jahr produzieren. Der Produktionsbeginn wird derzeit für das Jahr 2029 angestrebt. Experten verweisen dabei insbesondere auf die Nähe zu bestehender Infrastruktur und die etablierte Bergbauindustrie Chiles als entscheidende Vorteile.

Jüngste Unternehmensmeldungen deuten darauf hin, dass die Entwicklung zunehmend an Dynamik gewinnt. Tesoro hat sein Team in Chile erweitert, ein lokales Büro eröffnet und eine strategische Partnerschaft mit dem Bergbauunternehmen STRACON geschlossen, um die technische Planung und die Bauvorbereitungen zu unterstützen. Darüber hinaus wurde BurnVoir Corporate Finance beauftragt, die Projektfinanzierung auf dem Weg zur endgültigen Investitionsentscheidung zu strukturieren.

Diese Schritte spiegeln einen breiteren Branchentrend wider. Während Produzenten weiterhin hohe Cashflows erwirtschaften und gleichzeitig sinkende Reserven ersetzen müssen, dürften fortgeschrittene Entwicklungsprojekte zunehmend strategische Aufmerksamkeit auf sich ziehen.

Die nächste Phase des Goldzyklus

Die Entwicklung des Goldpreises in den kommenden Monaten wird maßgeblich von Inflation, Zinspolitik und geopolitischen Ereignissen abhängen. Eine weitere Korrektur kann insbesondere dann nicht ausgeschlossen werden, wenn die Geldpolitik länger restriktiv bleibt als derzeit erwartet.

Die jüngsten Ergebnisse von Barrick zeigen jedoch, dass die aktuellen Goldpreise bereits heute außergewöhnlich hohe Gewinne im gesamten Sektor ermöglichen. Gleichzeitig verdeutlicht die eigene Investitionsstrategie des Unternehmens eine wichtige Realität: Große Produzenten müssen kontinuierlich in zukünftige Produktionskapazitäten investieren.

Sollte sich Gold oberhalb der aktuellen Niveaus stabilisieren, könnte die nächste Phase des Zyklus nicht mehr ausschließlich von den größten Branchenvertretern geprägt werden. Zunehmend richtet sich die Aufmerksamkeit auf jene Entwickler, die die zusätzlichen Unzen liefern könnten, die für das Wachstum der kommenden Dekade benötigt werden.

Quellen:

https://www.equiti.com/jo-en/news/global-macro-analysis/gold-after-the-correction-recovery-or-further-downside/

https://www.reuters.com/business/jp-morgan-says-weaker-demand-may-cap-gold-gains-near-term-sees-rebound-late-2026-2026-07-03/

https://evolutionmining.com/

https://www.ubs.com/global/en/wealthmanagement/insights/chief-investment-office/house-view/daily/2026/latest-25062026.html

https://tesorogold.com.au/

https://www.kitco.com/news/article/2026-06-30/golds-correction-buying-opportunity-governments-wont-tolerate-economic-pain?utm_source=chatgpt.com

https://www.barrick.com/English/home/default.aspx

Lassen Sie sich in den Verteiler für Tesoro Gold oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Tesoro Gold" oder "Nebenwerte".

----

Tesoro Gold

Land: Australien?

ISIN:??AU0000077208

https://tesorogold.com.au/

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit Tesoro Gold existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Tesoro Gold. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Tesoro Gold können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Tesoro Gold einsehen: https://tesorogold.com.au/.

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Tesoro Gold vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu



Für Fragen bitte Nachricht an e-reuter@dr-reuter.eu

Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

The post Barricks Milliardenquartal: Warum die Suche nach neuen Goldprojekten an Fahrt aufnimmt appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: AU0000077208,CA06849F1080