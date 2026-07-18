UBS sieht Gold bei 5.200 Dollar: Warum Tesoro Gold und Rio2 jetzt in den Fokus rücken

Anzeige / Werbung

Der Goldpreis hat in den vergangenen Monaten eine bemerkenswerte Korrektur erlebt. Nachdem das Edelmetall im Januar noch neue Höchststände markiert hatte, fiel es zuletzt zeitweise unter die Marke von 4.000 US-Dollar je Unze. Höhere Realzinsen und ein starker US-Dollar belasteten die Stimmung der Anleger. Doch die Schweizer Großbank UBS sieht die jüngste Schwächephase offenbar nur als Zwischenstation. Die Analysten rechnen damit, dass Gold innerhalb der kommenden zwölf Monate wieder deutlich zulegen und bis auf 5.200 US-Dollar steigen könnte. Für Goldunternehmen in Chile wie Rio2 und insbesondere Tesoro Gold könnte damit eine entscheidende Phase beginnen.

Warum die UBS auf steigende Goldpreise setzt

Kurzfristig bleibt das Umfeld für Gold anspruchsvoll. Die Märkte sorgen sich weiterhin über eine länger restriktive Geldpolitik in den USA. Robuste Wirtschaftsdaten und eine hartnäckige Inflation haben die Renditen von Staatsanleihen steigen lassen und damit die Attraktivität von Gold als zinslose Anlage vorübergehend geschwächt.

Die UBS sieht jedoch mehrere Faktoren, die mittelfristig wieder für steigende Goldpreise sprechen könnten. Zum einen rechnen die Analysten nicht mit weiteren Zinserhöhungen der US-Notenbank. Stattdessen könnte eine schwächere Konjunktur im kommenden Jahr den Weg für Zinssenkungen ebnen. Gleichzeitig erwarten die Experten, dass die Stärke des US-Dollars nachlassen dürfte - ein Umfeld, das Gold historisch häufig unterstützt hat.

Ein weiterer wichtiger Faktor bleibt die Nachfrage der Zentralbanken. Viele Notenbanken bauen ihre Goldreserven weiter aus, um ihre Abhängigkeit vom Dollar zu reduzieren und ihre Portfolios breiter aufzustellen. Die UBS geht davon aus, dass die weltweiten Goldkäufe der Zentralbanken auch künftig zwischen 750 und 1.000 Tonnen pro Jahr liegen könnten.

Auch große Produzenten sehen den Goldmarkt zunehmend von strukturellen Faktoren geprägt. Evolution Mining (ISIN: AU000000EVN4) verweist in seiner jüngsten Unternehmenspräsentation auf geopolitische Spannungen, die steigende Verschuldung der USA und die Diversifizierung der Zentralbankreserven als langfristige Treiber des Edelmetallmarktes. Gleichzeitig haben sich die langfristigen Goldpreisprognosen australischer Analysten innerhalb weniger Jahre nahezu verdoppelt.

Rio2 zeigt, wie sich ein Goldprojekt in Chile entwickeln kann

Ein Unternehmen, das bereits einen entscheidenden Meilenstein erreicht hat, ist Rio2 Gold (ISIN: CA7672171021). Mit der Fenix-Gold-Mine in Chile hat der Konzern den Übergang vom Entwickler zum Produzenten vollzogen. Der Bau wurde planmäßig abgeschlossen, der erste Goldguss erfolgte im Januar 2026, und das Management arbeitet nun daran, die Produktion im laufenden Jahr schrittweise hochzufahren. Ab 2027 sollen jährlich rund 100.000 Unzen Gold produziert werden.

Doch die langfristigen Ambitionen gehen deutlich darüber hinaus. Rio2 untersucht derzeit eine zweite Ausbaustufe, mit der die Produktion perspektivisch auf bis zu 300.000 Unzen pro Jahr steigen könnte. Das Unternehmen verfügt über Reserven von 1,8 Millionen Unzen Gold sowie weitere gemessene und angezeigte Ressourcen von 4,8 Millionen Unzen.

Im ersten Quartal 2026 produzierte Fenix Gold bereits 4.648 Unzen Gold. Trotz Verzögerungen bei Genehmigungen und Herausforderungen am Arbeitsmarkt hält das Management daran fest, die kommerzielle Produktion im vierten Quartal zu erreichen. Gleichzeitig laufen umfangreiche Explorationsprogramme sowie Studien für eine spätere Expansion des Projekts.

Die Entwicklung von Rio2 zeigt, dass große Goldprojekte in Chile auch in einem schwierigen Marktumfeld erfolgreich umgesetzt werden können. Entscheidend sind dabei eine funktionierende Infrastruktur, ein klarer Entwicklungsplan und ausreichende Finanzierungsmöglichkeiten.

Tesoro Gold nähert sich einer entscheidenden Wegmarke

Genau an diesem Punkt rückt Tesoro Gold (ISIN: AU0000077208) zunehmend in den Fokus der Investoren. Das Unternehmen entwickelt mit El Zorro eines der größeren Goldprojekte in der chilenischen Atacama-Region und arbeitet derzeit mit Hochdruck an der Definitive Feasibility Study (DFS).

Anfang Juli meldete Tesoro deutliche Fortschritte bei sämtlichen Kernbereichen des Projekts. Die Arbeiten an Minenplanung, Infrastruktur, Genehmigungen und Finanzierung laufen inzwischen parallel. Für die geplante Aufbereitungsanlage mit einer Kapazität von drei Millionen Tonnen pro Jahr haben die Detailplanungen bereits begonnen. Zudem schreiten die Umweltstudien voran und sind inzwischen zu rund 75 Prozent abgeschlossen.

Parallel dazu baut Tesoro seine Präsenz in Chile aus. Mit STRACON wurde ein erfahrener südamerikanischer Minenbauer als strategischer Partner gewonnen. BurnVoir Corporate Finance unterstützt das Unternehmen bei der Entwicklung einer geeigneten Finanzierungsstruktur und bei Gesprächen mit potenziellen Kapitalgebern.

Für Anleger ist insbesondere die Ähnlichkeit der Projektgrößen interessant. Während Rio2 mit Fenix Gold über Reserven von 1,8 Millionen Unzen verfügt, umfasst die aktuelle Ressource von Tesoros El-Zorro-Projekt 1,82 Millionen Unzen Gold. Parallel zur Machbarkeitsstudie konzentrieren sich die laufenden Bohrprogramme auf die Erweiterung der Lagerstätte und zusätzliche regionale Ziele.

Analysten sehen mehrere Kurstreiber

Auch Analysten beobachten die Entwicklung aufmerksam. Argonaut hat die Aktie im April mit "Speculative Buy" und einem Kursziel von 2,80 australischen Dollar aufgenommen. Nach Einschätzung der Experten zählt Tesoro zu den günstiger bewerteten Goldentwicklern im australischen Markt.

Besonders im Fokus stehen dabei die Fertigstellung der DFS sowie eine mögliche Investitionsentscheidung in den kommenden Monaten. Nach der aktuellen Planung könnte El Zorro künftig rund 111.000 Unzen Gold pro Jahr produzieren. Die geschätzten Produktionskosten liegen bei etwa 1.216 US-Dollar je Unze, während die Anfangsinvestitionen auf rund 248 Millionen US-Dollar beziffert werden.

Darüber hinaus profitiert das Projekt von seiner Lage in der chilenischen Atacama-Region mit bestehender Infrastruktur und Zugang zu Strom- und Wasserversorgung - Faktoren, die in Zeiten steigender Bau- und Finanzierungskosten für Investoren zunehmend an Bedeutung gewinnen.

Die kommenden Monate dürften entscheidend werden

Ob Gold tatsächlich wieder in Richtung 5.200 US-Dollar steigt, wird maßgeblich von der US-Geldpolitik, der Entwicklung des Dollars und der Nachfrage nach sicheren Anlagen abhängen. Kurzfristige Schwankungen dürften den Markt deshalb weiterhin begleiten.

Für Unternehmen wie Rio2 und Tesoro Gold könnte die Entwicklung des Goldpreises jedoch nur ein Teil der Geschichte sein. Während Rio2 bereits zeigt, dass sich ein großes Goldprojekt in Chile erfolgreich in Produktion bringen lässt, arbeitet Tesoro daran, die Grundlagen für den nächsten Entwicklungsschritt zu schaffen.

Sollte die Prognose der UBS eintreffen und Gold tatsächlich in eine neue Aufwärtsphase eintreten, könnten vor allem Entwickler mit fortgeschrittenen Projekten und klar definierten Meilensteinen verstärkt in den Fokus der Anleger rücken. Gerade deshalb dürften die kommenden Monate für Tesoro Gold besonders spannend werden.

Quellen:

https://www.reuters.com/business/jp-morgan-says-weaker-demand-may-cap-gold-gains-near-term-sees-rebound-late-2026-2026-07-03/

https://evolutionmining.com/

https://westwitsmining.com/

https://www.ubs.com/global/en/wealthmanagement/insights/chief-investment-office/house-view/daily/2026/latest-25062026.html

https://www.rio2.com/investors

Lassen Sie sich in den Verteiler für Tesoro Gold oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Tesoro Gold" oder "Nebenwerte".

----

Tesoro Gold

Land: Australien?

ISIN:??AU0000077208

https://tesorogold.com.au/

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit Tesoro Gold existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Tesoro Gold. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Tesoro Gold können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Tesoro Gold einsehen: https://tesorogold.com.au/.

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Tesoro Gold vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu



Für Fragen bitte Nachricht an e-reuter@dr-reuter.eu

Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

The post UBS sieht Gold bei 5.200 Dollar: Warum Tesoro Gold und Rio2 jetzt in den Fokus rücken appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: AU000000EVN4,CA7672171021,AU0000077208