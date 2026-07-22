Gold nach der Korrektur: Erholung oder weiterer Rückgang? Warum Tesoro Gold, Evolution Mining und West Wits in den Fokus rücken

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Gold geht in die zweite Hälfte des Jahres 2026 an einem entscheidenden Wendepunkt. Nach einer spektakulären Rally, die den Goldpreis Anfang des Jahres auf Rekordstände trieb, hat das Edelmetall eine der stärksten Korrekturen seit Jahrzehnten erlebt. Trotz der hohen Volatilität bauen die Zentralbanken ihre Goldreserven jedoch weiter aus, große Investmentbanken bleiben grundsätzlich optimistisch, und Investoren richten ihren Blick erneut auf ein Segment, das in unsicheren Zeiten häufig überdurchschnittlich abschneidet: aufstrebende Goldentwickler.

Die zentrale Frage für das dritte Quartal ist einfach: Hat Gold bereits einen Boden bei rund 4.000 US-Dollar je Unze gefunden, oder handelt es sich bei der jüngsten Erholung lediglich um eine vorübergehende Pause innerhalb einer größeren Korrektur?

Von der geopolitischen Prämie zum Zinsschock

Der Goldpreisanstieg bis Anfang 2026 wurde durch eine ungewöhnliche Kombination verschiedener Faktoren angetrieben. Die Käufe der Zentralbanken blieben außergewöhnlich hoch, geopolitische Spannungen verschärften sich infolge militärischer Operationen im Zusammenhang mit dem Iran, und Investoren stellten zunehmend die langfristige Dominanz des US-Dollars als Reservewährung infrage.

Vor diesem Hintergrund erreichte Gold im Januar ein Intraday-Hoch von 5.589 US-Dollar je Unze. Danach folgte jedoch eine dramatische Trendwende. Bis Ende Juni war der Goldpreis unter die Marke von 4.000 US-Dollar gefallen und hatte innerhalb von nur fünf Monaten mehr als 1.500 US-Dollar gegenüber seinem Höchststand verloren.

Wichtig dabei ist, dass die Korrektur nicht durch eine nachlassende physische Nachfrage ausgelöst wurde. Vielmehr passten die Märkte ihre Erwartungen hinsichtlich der amerikanischen Geldpolitik rasch an. Steigende Energiepreise und eine anhaltend hohe Inflation zwangen die Anleger dazu, den geldpolitischen Kurs der US-Notenbank unter ihrem Vorsitzenden Kevin Warsh neu zu bewerten. Statt mehrerer Zinssenkungen rückte plötzlich die Möglichkeit weiterer Straffungen in den Vordergrund. Dies führte zu steigenden Realzinsen und verringerte die Attraktivität unverzinslicher Anlagen wie Gold.

Der Ausverkauf zeigte deutlich, wie stark die Marktstimmung zuletzt von der Erwartung sinkender Zinsen und weniger vom langfristigen Investmentcase des Edelmetalls geprägt war.

Zentralbanken stützen den Markt weiterhin

Trotz der Korrektur bleibt eine zentrale Stütze des Goldmarktes bestehen: die Nachfrage des offiziellen Sektors.

Nach Angaben des World Gold Council kauften Zentralbanken allein im ersten Quartal 244 Tonnen Gold. Gleichzeitig ergab eine aktuelle Umfrage, dass 89% der Währungsreserven-Manager davon ausgehen, dass die globalen Goldbestände im kommenden Jahr weiter steigen werden. Insbesondere China setzt seine Strategie fort, Reserven schrittweise aus US-Dollar-Anlagen umzuschichten.

Dieser Trend spiegelt tiefgreifende geopolitische Veränderungen wider. In seiner jüngsten Investorenpräsentation argumentiert Evolution Mining, dass Edelmetalle zunehmend von strukturellen Veränderungen der globalen Ordnung profitieren und nicht mehr nur von zyklischen Faktoren abhängen. Das Unternehmen verweist auf die steigende Verschuldung der USA, die zunehmende geopolitische Fragmentierung und die anhaltend hohe Nachfrage der Zentralbanken als langfristige Treiber höherer Goldpreise.

Die Prognosen institutioneller Investoren gehen jedoch weiterhin weit auseinander. Goldman Sachs erwartet bis zum Jahresende einen Goldpreis von 5.400 US-Dollar je Unze, während das optimistische Szenario von JPMorgan sogar von 6.300 US-Dollar ausgeht. Deutsche Bank und ING bleiben deutlich vorsichtiger und sehen Gold eher im Bereich von 4.300 US-Dollar. Diese ungewöhnlich große Spanne verdeutlicht, wie stark die weitere Entwicklung von der Geldpolitik der US-Notenbank und der Entwicklung der Realzinsen abhängt.

Aus technischer Sicht ist weiterhin Vorsicht geboten. Gold notiert nach wie vor unter seinem 50-Tage- und 200-Tage-Durchschnitt, was darauf hindeutet, dass die Erholung fragil bleibt. Ein nachhaltiger Ausbruch nach oben dürfte entweder ein klares Signal für das Ende der geldpolitischen Straffung oder einen erneuten geopolitischen Schock erfordern.

Große Produzenten bleiben hochprofitabel

Für etablierte Produzenten bleibt selbst das aktuell niedrigere Goldpreisniveau äußerst profitabel.

Zu den größten Unternehmen der Branche zählen Evolution Mining (ISIN: AU000000EVN4) und Kinross Gold (ISIN: CA4969024047), die trotz der Korrektur weiterhin starke Cashflows erwirtschaften. Kinross erwartet eine jährliche Produktion von rund zwei Millionen Unzen Gold, verfügt über eine solide Bilanz und plant weiterhin umfangreiche Kapitalrückführungen an die Aktionäre. Anfang 2026 meldete das Unternehmen das vierte Quartal in Folge mit einem Rekord beim freien Cashflow.

Auch Evolution Mining vertritt die Ansicht, dass die aktuellen Goldpreise tiefgreifende strukturelle Veränderungen widerspiegeln und nicht lediglich kurzfristige Marktschwankungen. Das Management geht davon aus, dass veränderte Reserve-Strategien der Zentralbanken und geopolitische Spannungen die Nachfrage nach Edelmetallen auch in den kommenden Jahren stützen könnten.

Für Anleger, die ein stärkeres Hebelpotenzial auf den Goldpreis suchen, richtet sich der Blick in Phasen der Konsolidierung jedoch häufig auf kleinere Unternehmen.

Entwickler rücken wieder in den Fokus

Sollte sich der Goldpreis in der zweiten Jahreshälfte stabilisieren, könnten Entwickler und Explorer erneut zu den großen Gewinnern gehören.

Zu den Unternehmen, die zunehmend Aufmerksamkeit auf sich ziehen, zählt Tesoro Gold (ISIN: AU0000077208), das sein El-Zorro-Projekt in Chile vorantreibt. Analysten betrachten das Unternehmen zunehmend als unterbewerteten Entwickler mit vergleichsweise kurzem Weg bis zur Produktion.

Argonaut hat kürzlich die Coverage aufgenommen und Tesoro als "günstigen chilenischen Entwickler" bezeichnet. Gleichzeitig verwies das Analysehaus auf die Pläne des Unternehmens, im Laufe des Jahres 2026 eine endgültige Machbarkeitsstudie abzuschließen. Nach Einschätzung des Brokers könnte die erste Produktion bereits 2029 beginnen. Das Projekt soll jährlich rund 110.000 Unzen Gold produzieren und Investitionen von etwa 248 Millionen US-Dollar vor Produktionsbeginn erfordern.

Der Investmentcase basiert jedoch nicht nur auf dem Goldpreis, sondern auch auf dem Standort. El Zorro liegt in der bergbaufreundlichen Atacama-Region in Chile und verfügt über Zugang zu bestehender Energie-, Wasser- und Verkehrsinfrastruktur. Analysten argumentieren, dass diese Vorteile zu einem geringeren Entwicklungsrisiko im Vergleich zu vielen australischen Wettbewerbern führen könnten.

Tesoro hat seine Aktivitäten zuletzt deutlich beschleunigt. Nach einem Update vom Juli werden Ingenieurarbeiten, Genehmigungsverfahren, Finanzierung und Infrastrukturentwicklung inzwischen parallel vorangetrieben. Unterstützt wird das Unternehmen dabei von einem erweiterten Team in Chile und einer strategischen Partnerschaft mit dem Bauunternehmen STRACON. Darüber hinaus hat Tesoro Berater mandatiert, um die künftige Projektfinanzierung zu strukturieren und gleichzeitig Umweltstudien sowie weitere Ressourcenarbeiten voranzutreiben.

Analysten sehen zudem einen weiteren Faktor, der für Investoren interessant sein könnte: die Bewertung. Euroz Hartleys weist darauf hin, dass Tesoro im Vergleich zu anderen Goldentwicklern auf Basis des Unternehmenswertes je Unze mit einem deutlichen Abschlag gehandelt wird - obwohl das Unternehmen über eine Ressource von 1,82 Millionen Unzen verfügt.

Auch West Wits Mining (ISIN: AU000000WWI4) wird von Marktteilnehmern aufmerksam beobachtet. Das Unternehmen bietet Zugang zum historischen Witwatersrand-Becken in Südafrika, einer der ergiebigsten Goldregionen der Welt. Wie Tesoro gehört auch West Wits zur Gruppe der Entwickler, bei denen sich die Marktstimmung schnell verändern kann, falls der Goldpreis wieder an Dynamik gewinnt.

Ein Markt wartet auf Bestätigung

Die Goldkorrektur hat die Stimmung im Sektor zweifellos verändert. Anleger, die noch vor wenigen Monaten über immer höhere Kursziele diskutierten, fragen sich nun, ob das Edelmetall in eine längere Konsolidierungsphase eingetreten ist.

Dennoch bestehen viele der Faktoren, die die Rally ausgelöst haben, weiterhin fort. Die Zentralbanken kaufen nach wie vor aggressiv Gold, geopolitische Risiken bleiben bestehen, und die Sorgen über Staatsverschuldung sowie die Diversifizierung von Währungsreserven sind nicht verschwunden.

Für große Produzenten wie Evolution Mining und Kinross bleibt das Marktumfeld profitabel. Für Entwickler wie Tesoro Gold und West Wits könnten die kommenden Quartale hingegen richtungsweisend werden.

Ob die jüngste Erholung des Goldpreises den Beginn einer neuen Aufwärtsbewegung markiert oder lediglich eine Pause innerhalb der Korrektur darstellt, wird maßgeblich von der Geldpolitik abhängen. Sollte die langfristige strukturelle Nachfrage jedoch stärker bleiben als die kurzfristige Volatilität, könnten die nächsten Gewinner nicht unter den etablierten Branchenriesen zu finden sein, sondern unter jenen Unternehmen, die die Minen von morgen entwickeln.

Quellen:

https://www.equiti.com/jo-en/news/global-macro-analysis/gold-after-the-correction-recovery-or-further-downside/

https://www.reuters.com/business/jp-morgan-says-weaker-demand-may-cap-gold-gains-near-term-sees-rebound-late-2026-2026-07-03/

https://evolutionmining.com/

https://www.ubs.com/global/en/wealthmanagement/insights/chief-investment-office/house-view/daily/2026/latest-25062026.html

https://tesorogold.com.au/

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