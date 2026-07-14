JPMorgan kappt sein Goldziel auf 4.500 Dollar: Wohin steuert der Sektor - und warum Tesoro Gold, West Wits und Evolution Mining jetzt interessant werden könnten

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Noch vor wenigen Wochen hielt JPMorgan einen Goldpreis von 6.000 US-Dollar bis Jahresende für möglich. Nun hat die US-Bank ihre Erwartungen deutlich reduziert. Für das dritte Quartal rechnet das Institut mit durchschnittlich 4.300 US-Dollar je Unze, im vierten Quartal mit rund 4.500 US-Dollar. Gleichzeitig betonen die Analysten, dass die Risiken inzwischen eher auf der Unterseite liegen. Auslöser könnten überraschend starke US-Konjunkturdaten und frühere Zinserhöhungen der Federal Reserve sein.

Für Goldinvestoren markiert der Strategiewechsel einen Wendepunkt. Zwar notiert das Edelmetall mit mehr als 4.100 US-Dollar weiterhin nahe historischer Höchststände, doch die Frage lautet zunehmend, welche Unternehmen auch dann profitieren können, wenn die Goldrally an Dynamik verliert.

Gold bleibt ein geopolitisches Thema

Trotz der vorsichtigeren Prognose hält JPMorgan langfristig an einer positiven Einschätzung fest. Zentralbankkäufe, hohe Staatsverschuldung und geopolitische Spannungen dürften die Nachfrage nach Gold auch über 2026 hinaus stützen. Genau diese strukturellen Faktoren rücken zunehmend in den Vordergrund.

Auch der australische Produzent Evolution Mining verweist auf eine tiefgreifende Veränderung der globalen Ordnung. In einer aktuellen Unternehmenspräsentation nennt der Konzern die steigende US-Staatsverschuldung, die Abkehr vieler Zentralbanken vom Dollar und geopolitische Risiken als wesentliche Treiber des Goldmarktes. Gleichzeitig haben sich die langfristigen Goldpreisprognosen australischer Analysten innerhalb von nur zwei Jahren nahezu verdoppelt.

Doch während etablierte Produzenten bereits hohe Cashflows erwirtschaften, richtet sich der Blick vieler Investoren zunehmend auf Entwickler und Unternehmen in der Übergangsphase zur Produktion.

Tesoro Gold setzt auf den nächsten Entwicklungsschritt

Besonders aufmerksam verfolgt der Markt derzeit die Fortschritte von Tesoro Gold (ISIN: AU0000077208). Das Unternehmen arbeitet in Chile an der Entwicklung des El-Zorro-Projekts und hat Anfang Juli ein umfangreiches Update zu seinen laufenden Machbarkeitsstudien veröffentlicht.

Die Gesellschaft treibt inzwischen sämtliche Kernbereiche parallel voran - von der Minenplanung über die Finanzierung bis hin zu Genehmigungen und Infrastruktur. Für die geplante Aufbereitungsanlage mit einer Kapazität von 3 Millionen Tonnen pro Jahr wurde bereits die Detailplanung gestartet. Zudem laufen Arbeiten an Energieversorgung, Wasserinfrastruktur und der späteren Errichtung der Mine.

Besonders wichtig für Anleger: Tesoro baut seine operative Präsenz in Chile deutlich aus und hat mit STRACON einen erfahrenen südamerikanischen Minenbauer als strategischen Partner gewonnen. Gleichzeitig begleitet BurnVoir Corporate Finance die Suche nach einer optimalen Finanzierungsstruktur.

Das Projekt selbst umfasst derzeit 1,82 Millionen Unzen Gold. Parallel zur laufenden Definitive Feasibility Study wurden die Bohrprogramme inzwischen auf neue Entdeckungsziele und eine Erweiterung der Lagerstätte ausgerichtet.

Analysten von Argonaut sehen in Tesoro einen vergleichsweise günstig bewerteten Entwickler. Die Experten erwarten die Fertigstellung der Machbarkeitsstudie im Laufe des Jahres und betrachten eine mögliche Investitionsentscheidung als zentralen Kurstreiber. In ihrer Analyse gehen sie von Produktionskosten von rund 1.216 US-Dollar je Unze und einer späteren Jahresproduktion von mehr als 110.000 Unzen aus.

Gerade in einem Umfeld, in dem Banken ihre Goldpreisziele zurücknehmen, könnten Projekte mit überschaubaren Investitionskosten und guter Infrastruktur an Bedeutung gewinnen. El Zorro profitiert dabei von seiner Lage in der chilenischen Atacama-Region mit bestehender Strom- und Wasserversorgung.

West Wits wagt den Schritt zum Produzenten

Während Tesoro noch an der endgültigen Machbarkeit arbeitet, hat West Wits Mining bereits einen entscheidenden Meilenstein erreicht. West Wits Mining (ISIN:AU000000WWI4) meldete im März den ersten Goldguss aus dem Qala-Shallows-Bereich seines Witwatersrand-Projekts in Südafrika.

Das Unternehmen entwickelt eines der traditionsreichsten Goldgebiete der Welt weiter. Die Ressource umfasst inzwischen 7,24 Millionen Unzen Gold mit durchschnittlichen Gehalten von vier Gramm pro Tonne.

Besonders bemerkenswert erscheint die Finanzierungssituation: Laut Unternehmenspräsentation verfügt West Wits über rund 42 Millionen australische Dollar und bereits gesicherte Kreditlinien, die das Projekt bis zur stabilen Produktion finanzieren sollen.

Allerdings bleibt Südafrika für internationale Investoren ein anspruchsvolles Umfeld. Politische Risiken, regulatorische Unsicherheiten und Währungsschwankungen könnten die Bewertung des Unternehmens weiterhin begrenzen.

Evolution Mining profitiert bereits heute

Deutlich weniger Entwicklungsrisiko weist Evolution Mining (ISIN: AU000000EVN4) auf. Der australische Produzent gehört zu den großen Gewinnern des Goldbooms und erwirtschaftete in den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres einen operativen Minencashflow von rund 2,5 Milliarden australischen Dollar. Der Nettominen-Cashflow lag bei etwa 1,6 Milliarden australischen Dollar.

Dank hoher Goldpreise und konsequenter Kostendisziplin konnte Evolution seine Verschuldung rasch abbauen und weist inzwischen sogar eine Nettocashposition aus. Gleichzeitig verfügt das Unternehmen über ein Portfolio langlebiger Minen mit erheblichen Erweiterungsmöglichkeiten.

Wohin geht die Reise?

Die neue JPMorgan-Prognose zeigt, dass selbst in einem starken Goldmarkt Rückschläge jederzeit möglich sind. Höhere Zinsen würden die Attraktivität des zinslosen Edelmetalls kurzfristig schmälern. Gleichzeitig bleiben die langfristigen Argumente - geopolitische Spannungen, Zentralbankkäufe und die hohe globale Verschuldung - intakt.

Für Anleger entsteht dadurch ein differenziertes Bild: Während Produzenten wie Evolution Mining bereits vom hohen Goldpreis profitieren, setzen Entwickler wie Tesoro auf den nächsten Wertschöpfungsschritt. West Wits wiederum steht genau zwischen diesen beiden Welten.

Sollte Gold tatsächlich die Marke von 4.500 US-Dollar erreichen, dürfte das gesamte Segment Rückenwind erhalten. Entscheidend wird jedoch zunehmend sein, welche Unternehmen ihre Projekte finanzieren, genehmigen und wirtschaftlich umsetzen können. Genau dort könnte sich in den kommenden Quartalen entscheiden, wer zu den Gewinnern des nächsten Goldzyklus zählt.

Quellen:

https://www.reuters.com/business/jp-morgan-says-weaker-demand-may-cap-gold-gains-near-term-sees-rebound-late-2026-2026-07-03/

https://evolutionmining.com/

https://westwitsmining.com/

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ISIN:??AU0000077208

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Enthaltene Werte: AU000000WWI4,AU000000EVN4,AU0000077208