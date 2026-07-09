Gold auf Achterbahnfahrt: Wohin steuert das Edelmetall als Nächstes? Kostengünstige Goldproduzenten vor dem Produktionsstart rücken in den Fokus

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Der World Gold Council sieht die langfristigen Fundamentaldaten für Gold weiterhin als intakt an. Anleger richten ihren Blick zunehmend auf kostengünstige Produzenten und fortgeschrittene Entwickler, die auch bei anhaltend hohen Goldpreisen nachhaltige Cashflows erwirtschaften können.

Gold war schon immer ein volatiler Vermögenswert, doch das Jahr 2026 verlief außergewöhnlich turbulent.

Nachdem der Goldpreis zunächst auf Rekordstände von über 5.500 US-Dollar je Unze gestiegen war und anschließend deutlich unter 4.000 US-Dollar zurückfiel, hat das Edelmetall einmal mehr gezeigt, warum es eine besondere Stellung an den globalen Finanzmärkten einnimmt. Trotz der kräftigen Korrektur zählt Gold über die vergangenen zwölf Monate weiterhin zu den erfolgreichsten Anlageklassen. Gestützt wird der Markt nach wie vor durch robuste Käufe der Zentralbanken, geopolitische Unsicherheiten sowie die Erwartung, dass sich der Zinserhöhungszyklus seinem Ende nähert.

Nach Einschätzung des World Gold Council ändert der jüngste Rücksetzer jedoch wenig am langfristigen Investmentcase. In seinem aktuellen Gold Mid-Year Outlook geht der Branchenverband davon aus, dass sich die Goldpreise weiterhin in einem Umfeld moderaten Wirtschaftswachstums, nachlassender - aber weiterhin erhöhter - Inflation und nur begrenztem Spielraum für weitere geldpolitische Straffungen bewegen. Gleichzeitig weist der Bericht darauf hin, dass neue geopolitische Spannungen, eine schwächere Konjunktur oder eine erneute Welle der Investmentnachfrage den Goldpreis rasch wieder nach oben treiben könnten. Hinzu kommen anhaltende Goldkäufe der Zentralbanken, die langfristig eine wichtige Stütze des Marktes bleiben.

Für Investoren in Goldaktien verschiebt sich die Diskussion deshalb zunehmend von der Frage, wohin sich der Goldpreis als Nächstes bewegt, hin zu der Frage, welche Unternehmen davon am stärksten profitieren können.

Ein neuer Investitionszyklus zeichnet sich ab

Hohe Goldpreise allein reichen heute nicht mehr aus, um Anlegerkapital anzuziehen.

Nach mehreren Jahren steigender Kosten für Personal, Energie und Bauleistungen ist der Markt deutlich selektiver geworden. Große, technisch komplexe Entwicklungsprojekte mit milliardenschweren Anfangsinvestitionen werden kritischer bewertet. Dagegen gewinnen Projekte an Attraktivität, die mit überschaubarem Kapitalbedarf in Produktion gehen und gleichzeitig wettbewerbsfähige Betriebskosten aufweisen.

Der Ausblick des World Gold Council bestätigt diesen Trend. Selbst wenn sich der Goldpreis nach der jüngsten Rallye konsolidieren sollte, bleiben Projekte mit soliden Gewinnmargen über verschiedene Preisniveaus hinweg gut positioniert. Damit rücken Faktoren wie Umsetzungsstärke, Bilanzdisziplin und realistische Entwicklungspläne stärker in den Vordergrund als reines Explorationspotenzial.

Produzenten kurz vor dem Durchbruch bestätigen den Trend

Ein Unternehmen, das diesen Wandel beispielhaft veranschaulicht, ist West Wits Mining (ISIN: AU000000WWI4).

Das Unternehmen hat kürzlich den ersten Goldguss aus der Qala-Shallows-Mine innerhalb seines Witwatersrand-Projekts in Südafrika durchgeführt und damit erfolgreich den Übergang vom Entwickler zum Produzenten vollzogen. Die Finanzierung bis zur Erreichung der geplanten Produktionskapazität ist gesichert. Damit zeigt West Wits, welchen Wert Investoren inzwischen Unternehmen beimessen, die jahrelange Entwicklungsarbeit erfolgreich in operative Cashflows umwandeln können. Die aktualisierte Definitive Feasibility Study beschreibt einen langlebigen Untertagebetrieb mit wettbewerbsfähigen Produktionskosten und weiterem Wachstumspotenzial auf Basis der umfangreichen Ressourcen.

Für den Gesamtmarkt liefert West Wits damit den Beleg, dass auch in einem anspruchsvollen Finanzierungsumfeld fortgeschrittene Projekte erfolgreich den Sprung in die Produktion schaffen können.

Gleichzeitig richtet sich der Blick vieler Investoren bereits auf die nächste Generation von Entwicklern, die sich diesem Meilenstein nähern.

Tesoro Gold erfüllt viele der neuen Anforderungen des Marktes

Unter den fortgeschrittenen Goldentwicklern zählt Tesoro Gold (ISIN: AU0000077208) zu den Unternehmen, die viele der Eigenschaften aufweisen, nach denen Investoren derzeit verstärkt suchen.

Das El-Zorro-Goldprojekt im Norden Chiles vereint mehrere Vorteile, die im aktuellen Marktumfeld zunehmend an Bedeutung gewinnen. Das Projekt befindet sich in einer der weltweit führenden Bergbauregionen und profitiert von einer gut ausgebauten Infrastruktur, gesicherter Strom- und Wasserversorgung, qualifizierten Arbeitskräften sowie einem etablierten regulatorischen Umfeld. Dadurch lassen sich sowohl Entwicklungsrisiken als auch die Komplexität der Umsetzung im Vergleich zu vielen anderen Goldprojekten weltweit deutlich reduzieren.

Ebenso wichtig ist das vergleichsweise einfache technische Konzept.

Anstelle komplexer Metallurgie oder außergewöhnlicher Aufbereitungsverfahren setzt El Zorro auf einen konventionellen Tagebaubetrieb mit einer klassischen Carbon-in-Pulp-Aufbereitungsanlage. Diese Einfachheit reduziert technische Risiken und hilft gleichzeitig, den anfänglichen Kapitalbedarf zu begrenzen - ein Aspekt, der im aktuellen Rohstoffzyklus zunehmend über den Erfolg von Projekten entscheidet.

Niedrige Kosten und ein klarer Entwicklungsplan

Die im September 2025 veröffentlichte Scoping Study von Tesoro sieht eine durchschnittliche Goldproduktion von rund 111.000 Unzen pro Jahr während der ersten neun Betriebsjahre vor.

Mit prognostizierten All-in Sustaining Costs (AISC) von rund 1.216 US-Dollar je Unze zählt das Projekt im internationalen Vergleich zu den kostengünstigeren Entwicklungsprojekten. Gleichzeitig liegt der geschätzte anfängliche Investitionsbedarf mit rund 248 Millionen US-Dollar für ein Projekt dieser Größenordnung auf einem vergleichsweise moderaten Niveau. Bei den aktuellen Goldpreisen ermöglichen diese Kennzahlen attraktive operative Margen und bieten zugleich einen gewissen Puffer, falls sich der Goldpreis künftig wieder abschwächen sollte.

Derzeit arbeitet das Unternehmen an der Definitive Feasibility Study und treibt El Zorro konsequent auf eine endgültige Investitionsentscheidung (Final Investment Decision) zu. Darüber hinaus stellt die bestehende Ressource lediglich einen Teil des langfristigen Potenzials dar. Tesoro kontrolliert einen rund 30 Kilometer langen mineralisierten Trend, der auch über den aktuellen Minenplan hinaus erhebliches Explorationspotenzial bietet.

Die Kombination aus vorhandener Infrastruktur, konventionellem Minendesign, überschaubarem Kapitalbedarf und Distriktpotenzial positioniert El Zorro genau in jener Kategorie fortgeschrittener Goldprojekte, die zunehmend das Interesse institutioneller Investoren auf sich zieht.

Der Blick richtet sich über die nächste Goldpreisbewegung hinaus

Wie sich der Goldpreis kurzfristig entwickelt, bleibt schwer vorherzusagen. Die Richtung, in die Anlegerkapital fließt, scheint dagegen zunehmend klar.

Der World Gold Council geht davon aus, dass die langfristigen Fundamentaldaten des Goldmarktes weiterhin robust bleiben, selbst wenn kurzfristige Schwankungen anhalten. Anleger wählen deshalb immer gezielter jene Unternehmen aus, die von höheren Goldpreisen profitieren können, weil sie eine rentable Produktion aufbauen - und nicht lediglich neue Entdeckungen in Aussicht stellen.

West Wits zeigt, welchen Wert der Markt erfolgreichen Produktionsstarts inzwischen beimisst. Gleichzeitig gewinnen Unternehmen, die sich in den letzten Entwicklungsphasen befinden, zunehmend an Aufmerksamkeit. In diesem Umfeld erscheint Tesoro Gold gut positioniert. Mit seiner kostengünstigen Entwicklungsstrategie, dem konventionellen Projektkonzept, dem etablierten Bergbaustandort Chile und den laufenden Arbeiten bis zur endgültigen Investitionsentscheidung vereint El Zorro viele Eigenschaften, die Investoren als entscheidend für die nächste Phase des Goldzyklus ansehen.

Während sich der Markt zunehmend von den kurzfristigen Schwankungen des Goldpreises löst, könnten es letztlich genau jene disziplinierten Entwickler mit niedrigen Kosten und einem realistischen Weg in die Produktion sein, die sich langfristig von der Konkurrenz abheben.

Quellen:

https://africa.businessinsider.com/markets/3-reasons-ubs-sees-gold-surging-30-in-the-next-year/21trelh

https://www.reuters.com/business/jp-morgan-says-weaker-demand-may-cap-gold-gains-near-term-sees-rebound-late-2026-2026-07-03/

https://tesorogold.com.au/

https://www.gold.org/

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ISIN:??AU0000077208

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