Gold-Comeback auf 5.200 Dollar? Warum Tesoro Gold vor wichtigen Monaten steht

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Gold hat in den vergangenen Monaten einen ungewöhnlich scharfen Rücksetzer erlebt. Nachdem der Preis des Edelmetalls im Januar noch neue Höchststände markiert hatte, fiel er zuletzt zeitweise unter die Marke von 4.000 US-Dollar je Unze. Steigende Realzinsen und ein stärkerer US-Dollar belasteten die Stimmung am Markt. Doch aus Sicht der UBS könnte die aktuelle Schwächephase nur eine Zwischenstation sein. Die Schweizer Großbank erwartet, dass Gold innerhalb der kommenden zwölf Monate wieder deutlich zulegen und bis auf 5.200 US-Dollar steigen könnte. Für Entwickler wie Tesoro Gold könnte damit eine entscheidende Phase beginnen.

Die Korrektur am Goldmarkt hat mehrere Ursachen

Auslöser des jüngsten Preisrückgangs waren vor allem Erwartungen an eine länger restriktive Geldpolitik in den USA. Robuste Konjunkturdaten und eine hartnäckige Inflation hatten Anleger dazu veranlasst, mit weiteren Zinsschritten der US-Notenbank zu rechnen. Höhere Zinsen erhöhen jedoch die Opportunitätskosten von Gold, das im Gegensatz zu Anleihen oder Geldmarktanlagen keine laufenden Erträge abwirft.

Gleichzeitig profitierte der US-Dollar von den veränderten Zinserwartungen. Da Gold überwiegend in Dollar gehandelt wird, wirkt eine stärkere US-Währung häufig belastend auf den Goldpreis. Technische Indikatoren deuten deshalb kurzfristig auf eine Handelsspanne zwischen 3.850 und 4.000 US-Dollar je Unze hin.

Dennoch bleibt die UBS für die kommenden Quartale optimistisch. Die Analysten gehen davon aus, dass die Federal Reserve vorerst keine weiteren Zinserhöhungen vornehmen wird. Vielmehr könnten schwächeres Wirtschaftswachstum und eine nachlassende Fiskalpolitik im kommenden Jahr den Weg für Zinssenkungen ebnen. Gleichzeitig rechnen die Experten mittelfristig mit einer Abschwächung des Dollars - ein Umfeld, das Gold historisch häufig Rückenwind verliehen hat.

Zentralbanken bleiben ein wichtiger Pfeiler des Marktes

Ein weiterer Faktor spricht aus Sicht vieler Marktbeobachter für Gold: die anhaltend hohe Nachfrage der Zentralbanken. Allein im Mai kauften mehrere Notenbanken ihre Reserven weiter aus. UBS erwartet, dass die weltweiten Goldkäufe der Zentralbanken auch künftig zwischen 750 und 1.000 Tonnen pro Jahr liegen könnten.

Auch große Produzenten verweisen zunehmend auf strukturelle Veränderungen im globalen Finanzsystem. Evolution Mining (ISIN: AU000000EVN4) argumentiert in einer aktuellen Investorenpräsentation, dass die steigende Staatsverschuldung der USA, geopolitische Spannungen und die schrittweise Diversifizierung der Zentralbankreserven weg vom US-Dollar langfristige Unterstützung für Edelmetalle bieten könnten. Gleichzeitig haben sich die langfristigen Goldpreisprognosen australischer Analysten innerhalb von nur zwei Jahren nahezu verdoppelt.

Für Anleger stellt sich daher zunehmend die Frage, welche Unternehmen besonders stark von einer möglichen Erholung profitieren könnten.

Tesoro Gold rückt mit El Zorro in eine entscheidende Phase

Ein Kandidat, der in diesem Zusammenhang verstärkt Aufmerksamkeit auf sich ziehen dürfte, ist Tesoro Gold (ISIN: AU0000077208). Das australische Unternehmen entwickelt mit El Zorro eines der größeren Goldprojekte Chiles und befindet sich derzeit in einer entscheidenden Phase der Projektentwicklung.

Anfang Juli meldete das Unternehmen deutliche Fortschritte bei der Definitive Feasibility Study (DFS). Sämtliche zentralen Arbeitsbereiche - von der Minenplanung über die Infrastruktur bis hin zu Finanzierung und Genehmigungen - werden inzwischen parallel vorangetrieben. Zudem hat Tesoro seine Präsenz in Chile ausgebaut und eine strategische Partnerschaft mit dem südamerikanischen Bergbau- und Baukonzern STRACON geschlossen.

Parallel dazu hat GR Engineering die Arbeiten an der Planung einer Goldaufbereitungsanlage mit einer Kapazität von drei Millionen Tonnen pro Jahr aufgenommen. Auch die Infrastrukturprojekte für Strom- und Wasserversorgung schreiten voran. Die Umweltstudien sind bereits zu rund 75 Prozent abgeschlossen und sollen im August fertiggestellt werden.

Besonders wichtig dürfte für Investoren sein, dass Tesoro nicht nur an der technischen Umsetzung arbeitet, sondern auch die Finanzierung vorbereitet. BurnVoir Corporate Finance wurde beauftragt, die optimale Kapitalstruktur für die Entwicklung des Projekts auszuarbeiten und geeignete Fremdfinanzierungspartner zu identifizieren.

Analysten sehen erhebliches Potenzial

Das El-Zorro-Projekt verfügt derzeit über eine Ressource von 1,82 Millionen Unzen Gold. Die jüngste Unternehmenspräsentation zeigt zudem, dass die Explorationsarbeiten inzwischen auf die Erweiterung der Lagerstätte und neue regionale Ziele ausgerichtet sind.

Auch Analysten verfolgen die Entwicklung aufmerksam. Argonaut hat die Aktie im April erstmals mit "Speculative Buy" eingestuft und ein Kursziel von 2,80 australischen Dollar vergeben. Die Experten verweisen auf die vergleichsweise günstige Bewertung im Vergleich zu australischen Goldentwicklern sowie auf mehrere bevorstehende Katalysatoren. Dazu zählen insbesondere die Fertigstellung der DFS und eine mögliche Investitionsentscheidung.

Nach der aktuellen Planung könnte El Zorro jährlich rund 111.000 Unzen Gold produzieren. Die geschätzten Gesamtinvestitionen liegen bei knapp 248 Millionen US-Dollar, während die Produktionskosten laut der bisherigen Studie bei rund 1.216 US-Dollar pro Unze erwartet werden. Darüber hinaus profitiert das Projekt von seiner Lage in der chilenischen Atacama-Region mit vergleichsweise guter Infrastruktur und kurzen Wegen zu Strom- und Wasseranschlüssen.

Die nächsten Monate könnten entscheidend werden

Ob Gold tatsächlich wieder in Richtung 5.200 US-Dollar steigt, wird maßgeblich von der US-Geldpolitik, der Entwicklung des Dollars und der weltweiten Nachfrage nach sicheren Anlagen abhängen. Kurzfristige Schwankungen dürften den Markt weiterhin begleiten.

Für Unternehmen wie Tesoro Gold könnten die kommenden Monate jedoch unabhängig von der täglichen Preisentwicklung eine wichtige Weichenstellung darstellen. Mit der laufenden Machbarkeitsstudie, den Vorbereitungen für die Finanzierung und weiteren Explorationsarbeiten nähert sich das Unternehmen dem nächsten Entwicklungsschritt.

Sollte sich gleichzeitig die optimistische Einschätzung der UBS bewahrheiten und Gold zu einer neuen Aufwärtsbewegung ansetzen, könnten gerade Entwickler mit fortgeschrittenen Projekten verstärkt in den Fokus der Anleger rücken.

Quellen:

https://www.reuters.com/business/jp-morgan-says-weaker-demand-may-cap-gold-gains-near-term-sees-rebound-late-2026-2026-07-03/

https://evolutionmining.com/

https://westwitsmining.com/

https://www.ubs.com/global/en/wealthmanagement/insights/chief-investment-office/house-view/daily/2026/latest-25062026.html

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