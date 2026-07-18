© Foto: adobe.stock.comDer Goldpreis steht vor dem großen Finale. Doch welche Entscheidung wird es bringen? Endet die spektakuläre Rallye der letzten Jahre oder endet die seit Monaten andauernde Korrektur? Gold könnte überraschen.Aktuelle Goldpreisentwicklung - Die Angst vor einer Fed-Zinserhöhung im September Der Nahost-Konflikt dominiert das Handelsgeschehen an den Finanzmärkten. Die hohen Ölpreise schüren Inflationsängste und damit die Sorgen vor einer restriktiveren Geldpolitik der Notenbanken. Beispiel Fed: Das FOMC der Fed wird am 28. Juli und 29. Juli tagen und über die Geldpolitik beraten und entscheiden. Eine Leitzinsanhebung jetzt im Juli würde überraschen. Doch die Blicke richten sich bereits auf die …
Enthaltene Werte: CA0084741085,CA4969024047,US6516391066,DE0008469XXX,EU0009652XXX,US2605661XXX,US6311011XXX,XC0009677XXX,XD0002747XXX,XD0002746XXX,XD0002876XXX,XD0009982XXX,XC0007924XXX,CA06849F1080Den vollständigen Artikel lesen
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