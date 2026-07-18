Zwischen Barrick, Newmont und Kinross: Warum Goldkonzerne längst um die Minen von morgen kämpfen

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Die Schlagzeilen drehen sich um den Goldpreis - die Branche denkt bereits weiter

Der Goldpreis bleibt eines der meistdiskutierten Themen an den Finanzmärkten. Nach den Rekordständen zu Jahresbeginn sorgen geopolitische Spannungen, Zinserwartungen und die Entwicklung des US-Dollars weiterhin für deutliche Kursschwankungen. Für Anleger stehen häufig die täglichen Bewegungen des Edelmetalls im Mittelpunkt. In der Bergbauindustrie stellt sich jedoch eine andere Frage: Woher kommt das Gold, das in zehn oder zwanzig Jahren gefördert werden soll? Genau diese Überlegung bestimmt zunehmend die Strategien der großen Produzenten.

Milliardengewinne lösen das Reserveproblem nicht

Barrick Mining (ISIN: CA06849F1080) und Newmont Corporation (ISIN: US6516391066) haben zuletzt erneut starke Quartalsergebnisse vorgelegt. Hohe Goldpreise sorgten für rekordhohe Cashflows und freie Mittelzuflüsse. Barrick kündigte zusätzlich ein milliardenschweres Aktienrückkaufprogramm an und treibt gleichzeitig den geplanten Börsengang seiner nordamerikanischen Goldaktivitäten voran. Im Mittelpunkt steht dabei unter anderem das Fourmile-Projekt in Nevada, das das Unternehmen als eine der bedeutendsten Goldentdeckungen der vergangenen Jahrzehnte bezeichnet. Trotz dieser finanziellen Stärke bleibt die zentrale Herausforderung bestehen: Jede produzierte Unze Gold reduziert die vorhandenen Reserven. Neue Lagerstätten entstehen jedoch nicht über Nacht. Zwischen einer Entdeckung und einer produzierenden Mine vergehen häufig mehr als zehn Jahre.

Nevada bleibt das Herz der nordamerikanischen Goldindustrie

Deshalb richtet sich der Blick vieler Unternehmen auf Regionen, in denen Geologie, Infrastruktur und Genehmigungsrahmen bereits etabliert sind. Nevada nimmt dabei weltweit eine Sonderstellung ein. Neben den gemeinsamen Nevada Gold Mines von Barrick und Newmont investieren zahlreiche weitere Unternehmen in der Region. Auch Kinross Gold (ISIN: CA4969024047), i-80 Gold (ISIN: CA44955L1067) oder McEwen Mining (ISIN: US58039P1XXX) bauen ihre Aktivitäten in Nevada kontinuierlich aus oder entwickeln dort neue Projekte. Die Region gilt weiterhin als einer der produktivsten Golddistrikte weltweit und bleibt entsprechend attraktiv für Explorationsunternehmen.

Gute Projekte werden selbst zu einem knappen Rohstoff

Bemerkenswert ist dabei eine Entwicklung, die häufig weniger Aufmerksamkeit erhält als der Goldpreis selbst: Nicht nur Gold ist begrenzt - hochwertige Projekte in sicheren Bergbauregionen werden ebenfalls immer seltener. Während die Explorationsbudgets vieler Unternehmen in den vergangenen Jahren nur langsam gestiegen sind, konzentrierte sich ein großer Teil der Investitionen auf bestehende Minen oder bekannte Lagerstätten. Gleichzeitig werden neue Entdeckungen zunehmend schwieriger. Für die Branche bedeutet das, dass gut gelegene Projekte mit weiterem Explorationspotenzial langfristig an Bedeutung gewinnen könnten. Gerade deshalb beobachten Investoren nicht nur die großen Produzenten, sondern zunehmend auch kleinere Gesellschaften, die sich frühzeitig Positionen in etablierten Bergbauregionen gesichert haben.

North Peak setzt auf einen historischen Goldbezirk

Zu diesen Unternehmen gehört North Peak Resources (ISIN: CA6614441096). Das Unternehmen entwickelt mit dem Prospect Mountain Mine Complex ein historisches Gold- und Silberprojekt im Eureka Mining District innerhalb des Battle Mountain-Eureka Trends in Nevada. Die Region verfügt über eine lange Bergbaugeschichte und gehört zu den bekanntesten Goldgürteln Nordamerikas. Gleichzeitig verfolgt North Peak einen modernen Explorationsansatz, um historische Daten mit aktuellen geologischen Methoden zu kombinieren. Für das laufende Explorationsprogramm wurden sämtliche Genehmigungen erteilt, sodass sich der Fokus nun auf die nächsten Bohrprogramme richtet.

Der Goldpreis bleibt wichtig - doch die nächste Wachstumsstory könnte woanders entstehen

Kurzfristig werden Inflationsdaten, Notenbanksitzungen oder geopolitische Entwicklungen den Goldpreis weiterhin beeinflussen. Für die langfristige Entwicklung der Branche könnte jedoch eine andere Frage entscheidender werden: Welche Unternehmen verfügen über Projekte, aus denen die Minen der Zukunft entstehen können?

Während große Produzenten heute hohe Gewinne erwirtschaften, arbeiten sie gleichzeitig an der Sicherung ihrer zukünftigen Produktion. Genau deshalb rücken Explorationsunternehmen in etablierten Bergbauregionen wieder stärker in den Fokus. North Peak Resources (ISIN: CA6614441096) positioniert sich mit seinem Projekt in Nevada genau in diesem Umfeld.

Quellen:

Barrick Mining - Barrick Advances IPO of North American Gold Assets

https://www.barrick.com/English/news/news-details/2026/barrick-advances-IPO-of-north-american-gold-assets/default.aspx

Barrick Mining - Q1 2026 Results

https://www.barrick.com/English/news/news-details/2026/q1-2026-results/default.aspx

Newmont - Q1 2026 Results

https://www.newmont.com/investors/news-release/news-details/2026/Newmont-Generates-Record-Quarterly-Earnings-and-Free-Cash-Flow-Reports-First-Quarter-2026-Results-and-Announces-Increased-Share-Repurchase-Authorization/default.aspx

Mining Weekly - Nevada Gold Mines (USA)

https://www.miningweekly.com/article/nevada-gold-mines-us-2026-06-26

North Peak Resources - Prospect Mountain Project

https://northpeakresources.com/projects/prospect-mountain/

North Peak Resources - News Releases

https://northpeakresources.com/news/

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NorthPeak Resources Ltd

Land: kanadisch

ISIN: CA6614441096

https://northpeakresources.com/

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Enthaltene Werte: CA4969024047,US6516391066,CA6614441096,CA44955L1067,CA06849F1080