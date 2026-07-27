Warum Eric Sprott weiter auf Gold setzt - und weshalb North Peak nun stärker in den Fokus rücken könnte

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Der jüngste Rücksetzer beim Goldpreis und die teils heftigen Ausschläge bei Silber haben viele Anleger nervös gemacht. Für den kanadischen Milliardär und Rohstoffinvestor Eric Sprott sind solche Bewegungen jedoch kein Grund, seine langfristige Einschätzung zu ändern. Im Gespräch mit Craig Hemke von Sprott Money verwies der langjährige Bergbauinvestor darauf, dass ähnliche Korrekturen bereits in früheren Edelmetallzyklen zu beobachten waren - etwa während der Finanzkrise 2008 oder in den Turbulenzen der frühen 1980er-Jahre.

Aus Sprotts Sicht sprechen die fundamentalen Faktoren weiterhin für steigende Edelmetallpreise. Gerade vor diesem Hintergrund könnten nicht nur etablierte Produzenten, sondern zunehmend auch kleinere Explorationsunternehmen wie North Peak Resources (ISIN: CA6614441096) in den Blickpunkt von Investoren rücken.

Warum Sprott trotz Rücksetzern optimistisch bleibt

Nach Ansicht des Investors wird die kurzfristige Preisentwicklung bei Gold und Silber häufig stärker durch den Terminmarkt als durch Angebot und Nachfrage bestimmt. Besonders Silber habe zuletzt erneut gezeigt, wie stark Papiermärkte die Notierungen beeinflussen können.

Sprott argumentiert, dass die eigentlichen Treiber des Edelmetallmarktes unverändert geblieben seien: steigende Staatsverschuldung, expansive Geldpolitik und ein schwindendes Vertrauen in die langfristige Stabilität westlicher Währungen. Seiner Einschätzung nach unterschätzen viele Anleger die Folgen anhaltender Haushaltsdefizite und wachsender Staatsausgaben.

Hinzu kommen geopolitische Spannungen und steigende Verteidigungsbudgets. Während Notenbanken zwischen Inflationsbekämpfung und Konjunkturstabilisierung abwägen müssen, sieht Sprott Gold weiterhin als Absicherung gegen Kaufkraftverluste und finanzielle Unsicherheit.

Besonders aufmerksam verfolgt er zudem die Entwicklung in Asien. China und Indien zählen seit Jahren zu den wichtigsten Käufern physischen Goldes. Gleichzeitig bauen zahlreiche Zentralbanken ihre Goldreserven aus und reduzieren ihre Abhängigkeit vom US-Dollar. Nach Einschätzung des Investors entzieht diese Nachfrage dem Weltmarkt kontinuierlich verfügbares Material.

Goldhausse und Minenaktien - ein bekanntes Muster

Historisch betrachtet profitieren von steigenden Goldpreisen zunächst die großen Produzenten. Im weiteren Verlauf eines Edelmetallzyklus richtet sich die Aufmerksamkeit der Kapitalmärkte jedoch häufig auf kleinere Explorationsgesellschaften mit aussichtsreichen Projekten.

Genau hier könnte North Peak interessant werden. Das kanadische Unternehmen konzentriert sich auf das Prospect-Mountain-Projekt im traditionsreichen Goldrevier Eureka im US-Bundesstaat Nevada. Das Gebiet blickt auf eine lange Bergbaugeschichte zurück: Insgesamt wurden dort bereits rund 3,2 Millionen Unzen Gold gefördert, während die gesamte Lagerstättenbasis des Distrikts auf mehr als acht Millionen Unzen geschätzt wird.

Besonders bemerkenswert ist die Lage des Projekts. Prospect Mountain befindet sich mitten im produktiven Battle-Mountain-Eureka-Trend und wird von größeren Bergbauunternehmen flankiert, die ihre Aktivitäten in der Region ausbauen. Das Unternehmen beschreibt sein Projekt als den bislang vergleichsweise wenig erkundeten Kern eines historischen Goldcamps.

Ein seltenes Asset in Nevada

North Peak hebt insbesondere die vorhandene Infrastruktur hervor. Die Liegenschaft verfügt bereits über eine Genehmigung für einen Untertagebetrieb mit einer Kapazität von 1.000 Tonnen pro Tag. Darüber hinaus existieren mehr als elf Meilen zugänglicher historischer Stollen, die Geologen einen direkten Einblick in die mineralisierten Strukturen ermöglichen.

Für Explorationsunternehmen ist dies ungewöhnlich. Viele Projekte müssen zunächst kostspielige Infrastruktur aufbauen, bevor überhaupt mit einer systematischen Erkundung begonnen werden kann. Prospect Mountain verfügt dagegen bereits über Strom-, Wasser- und Straßenanbindungen in unmittelbarer Nähe zur Stadt Eureka.

Hinzu kommt die Erfahrung des Managements. Laut Unternehmensangaben war das Team zuvor an Projekten beteiligt, die später zu bedeutenden Erfolgen im Goldsektor wurden - darunter Kirkland Lake Gold und Rupert Resources. Insgesamt habe das Management bereits mehr als 3,5 Milliarden US-Dollar für Rohstoffprojekte eingeworben.

Neue Bohrkampagne könnte Aufmerksamkeit erhöhen

2026 plant North Peak erstmals eine umfassende Exploration über mehrere Zielgebiete hinweg. Im Fokus stehen unter anderem tiefere Sulfidzonen, neue Bohrziele entlang geologischer Kontaktbereiche sowie bislang wenig untersuchte Areale auf der Westseite des Projekts. Die Vorbereitungsarbeiten laufen bereits, die Bohrgeräte sollen im August eintreffen.

Mit rund 50 Millionen ausstehenden Aktien, einer Marktkapitalisierung von etwa 42,5 Millionen kanadischen Dollar und einer schuldenfreien Bilanz zählt North Peak weiterhin zu den kleineren Vertretern im Goldsektor. Ende April 2026 verfügte das Unternehmen über rund sieben Millionen kanadische Dollar an liquiden Mitteln.

Ob Eric Sprott mit seiner langfristigen Goldthese erneut richtig liegt, wird sich erst in den kommenden Jahren zeigen. Sollte sich seine Einschätzung bewahrheiten und der Edelmetallsektor in einen neuen Aufschwung eintreten, könnten neben den etablierten Produzenten auch Explorationsunternehmen mit strategisch gut gelegenen Projekten zunehmend ins Rampenlicht der Investoren rücken. North Peak gehört zu den Gesellschaften, die von einem solchen Umfeld profitieren könnten - auch wenn Exploration naturgemäß mit erheblichen Risiken verbunden bleibt.

Quellen:

https://www.sprottmoney.com/blog/will-silver-bounce-back-eric-sprott-thinks

https://northpeakresources.com/

Lassen Sie sich in den Verteiler für NorthPeak Resources Ltd oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler NorthPeak Resources" oder "Nebenwerte".

NorthPeak Resources Ltd

Land: kanadisch

ISIN: CA6614441096

https://northpeakresources.com/

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