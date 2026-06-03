Warum Goldman Sachs weiterhin auf Gold setzt - und warum Tesoro Gold zu den spannendsten Hebel-Investments zählt

Anzeige / Werbung

Goldman Sachs sieht strukturelle Treiber für weiter steigende Goldpreise

Die außergewöhnliche Goldrallye hat bereits viele Marktteilnehmer überrascht, doch Goldman Sachs geht davon aus, dass die Aufwärtsbewegung noch längst nicht beendet ist. Anfang 2026 erhöhte die Investmentbank ihre Goldpreisprognose für Ende 2026 von zuvor 4.900 US-Dollar auf 5.400 US-Dollar je Unze. Nach Ansicht der Analysten erweisen sich die Faktoren hinter der Stärke des Edelmetalls als deutlich nachhaltiger, als ursprünglich erwartet.

Der entscheidende Unterschied zu früheren Goldzyklen besteht darin, dass die Nachfrage nicht mehr ausschließlich von Zentralbanken getragen wird. Vielmehr hat sich die Nachfragebasis deutlich verbreitert. Seit dem Einfrieren russischer Zentralbankreserven im Jahr 2022 haben zahlreiche Schwellenländer ihre Goldkäufe erhöht, um ihre Währungsreserven stärker zu diversifizieren. Goldman Sachs geht davon aus, dass die offiziellen Goldkäufe auch 2026 deutlich über dem Niveau vor 2022 bleiben werden.

Gleichzeitig sorgt das Umfeld sinkender Zinsen für eine Wiederbelebung der Nachfrage nach Gold-ETFs. Seit die US-Notenbank ihren Zinssenkungszyklus eingeleitet hat, verzeichnen westliche Gold-ETFs wieder deutliche Mittelzuflüsse. Goldman erwartet, dass sich dieser Trend mit weiteren Zinssenkungen fortsetzt und zusätzliche Unterstützung für den Goldpreis liefert.

Barrick profitiert bereits von höheren Goldpreisen

Die Stärke des Goldmarktes spiegelt sich inzwischen deutlich in den Ergebnissen der großen Produzenten wider. Barrick Mining (ISIN: CA06849F1080) produzierte im ersten Quartal 2026 rund 719.000 Unzen Gold und erwirtschaftete dabei einen operativen Cashflow von 2,55 Milliarden US-Dollar sowie einen zurechenbaren freien Cashflow von 1,21 Milliarden US-Dollar. Höhere Goldpreise und konsequente Kostendisziplin ließen den Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr um 256 Prozent steigen.

Die Ergebnisse zeigen eindrucksvoll, wie stark die Cashflows großer Produzenten vom aktuellen Goldpreisumfeld profitieren. Barrick bestätigte seine Jahresprognose von 2,9 bis 3,25 Millionen Unzen Gold und kündigte gleichzeitig ein neues Aktienrückkaufprogramm im Umfang von 3 Milliarden US-Dollar an. Darüber hinaus treibt das Unternehmen mehrere Wachstumsprojekte voran, um seine langfristige Produktionsbasis auszubauen.

Für Investoren ist dies ein wichtiger Hinweis: Wenn etablierte Produzenten Rekord-Cashflows generieren und nach neuen Wachstumsprojekten suchen, rücken fortgeschrittene Entwicklungsprojekte zunehmend in den Fokus. Genau hier könnte Tesoro Gold interessant werden.

Private Investoren werden zum wichtigen Nachfragetreiber

Noch bedeutsamer als die Zentralbankkäufe ist laut Goldman Sachs die zunehmende Beteiligung privater Investoren. Vermögende Privatpersonen, Family Offices und institutionelle Anleger suchen verstärkt nach Schutz vor steigender Staatsverschuldung, fiskalischen Risiken und geopolitischen Unsicherheiten. Die Nachfrage nach physischem Gold, Tresorlagerungen und Goldoptionen hat seit 2025 deutlich zugenommen.

Nach Einschätzung der Bank handelt es sich dabei nicht um kurzfristige Absicherungen gegen einzelne Ereignisse. Vielmehr seien viele Investoren inzwischen langfristig von den strukturellen Risiken im globalen Finanzsystem überzeugt. Entsprechend dürfte ein großer Teil dieser Kapitalströme dauerhaft im Goldmarkt verbleiben.

Zusammen mit den anhaltenden Zentralbankkäufen und den ETF-Zuflüssen entsteht damit eine Nachfragebasis, die deutlich stabiler erscheint als in früheren Goldzyklen. Gleichzeitig wächst das globale Goldangebot nur langsam, da neue Minenprojekte oft viele Jahre Entwicklungszeit benötigen. Bereits moderate Nachfrageanstiege können daher erhebliche Auswirkungen auf den Goldpreis haben.

Warum Entwickler besonders stark profitieren können

In einem steigenden Goldpreisumfeld bieten Entwicklungsunternehmen häufig einen stärkeren Hebel als etablierte Produzenten. Mit höheren Goldpreisen steigt der Barwert zukünftiger Projekte oftmals überproportional an. Gleichzeitig verbessern sich die Finanzierungsmöglichkeiten und die Attraktivität für potenzielle Übernahmekandidaten.

Zu den Unternehmen, die von diesem Umfeld besonders profitieren könnten, zählt Tesoro Gold (ISIN: AU0000077208). Das Unternehmen entwickelt mit El Zorro eines der fortgeschrittensten Goldprojekte an der australischen Börse.

Tesoro Gold rückt zunehmend in den Fokus

Das El-Zorro-Projekt in Chile verfügt über eine Ressource von 1,82 Millionen Unzen Gold, die sich vor allem auf die Lagerstätte Ternera konzentriert. Derzeit arbeitet das Unternehmen an einer Definitive Feasibility Study (DFS), deren Abschluss für 2026 vorgesehen ist.

Besonders attraktiv erscheint die Kombination aus Projektgröße, Infrastruktur und Standort. Das Projekt liegt in einer etablierten Bergbauregion Chiles in der Nähe von Stromversorgung, Straßen und Wasserquellen. Zudem befindet sich die Lagerstätte in Küstennähe und auf vergleichsweise niedriger Höhe, wodurch zahlreiche Herausforderungen vermieden werden, die bei Hochgebirgsprojekten in den Anden häufig auftreten.

Eine Scoping Study aus dem Jahr 2025 prognostizierte eine durchschnittliche Jahresproduktion von rund 111.000 Unzen Gold bei nachhaltigen Gesamtkosten (AISC) von lediglich 1.216 US-Dollar je Unze. Die anfänglichen Investitionskosten wurden auf etwa 248 Millionen US-Dollar geschätzt. Auf Basis eines Goldpreises von lediglich 2.750 US-Dollar je Unze ergab sich ein Nachsteuer-NPV von 663 Millionen US-Dollar sowie eine interne Verzinsung von über 50 Prozent.

Starker Hebel auf weiter steigende Goldpreise

Die Bedeutung der optimistischen Goldman-Sachs-Prognosen wird besonders deutlich, wenn man sie auf Projekte wie El Zorro anwendet. Bereits die unternehmenseigenen Sensitivitätsanalysen zeigen, dass die Wirtschaftlichkeit des Projekts bei höheren Goldpreisen erheblich zunimmt. Da der aktuelle Goldpreis deutlich über den Annahmen der ursprünglichen Scoping Study liegt, steigt auch der Wert der zukünftigen Cashflows entsprechend an.

Analysten verweisen zudem darauf, dass Tesoro trotz seines fortgeschrittenen Entwicklungsstatus, der attraktiven Lage in Chile und der Beteiligung des Goldproduzenten Gold Fields vergleichsweise niedrig bewertet sei.

Fazit

Die positive Einschätzung von Goldman Sachs basiert auf der Annahme, dass die wichtigsten Treiber des Goldmarktes inzwischen struktureller Natur sind. Zentralbanken kaufen weiterhin Gold, institutionelle und private Investoren suchen Schutz vor makroökonomischen Risiken, und die ETF-Nachfrage kehrt zurück.

Sollte sich diese Einschätzung bewahrheiten, könnten Unternehmen mit großen, entwicklungsreifen Goldprojekten erheblich an Wert gewinnen. Vor diesem Hintergrund positioniert sich Tesoro Gold als ein Unternehmen, das genau in dem Moment entscheidende Entwicklungsmeilensteine erreicht, in dem die langfristigen Aussichten für den Goldmarkt so positiv erscheinen wie seit vielen Jahren nicht mehr.

ASX Hidden Champions - Dual-gelistete Small Caps für europäische Investoren

Nehmen Sie am kommenden ASX Hidden Champions Investor-Webinar (Dienstag, 9. Juni 2026 | 12:00 - 13:00 Uhr CET) teil und lernen Sie zwei aufstrebende australische börsennotierte Unternehmen aus den Bereichen psychische Gesundheit und Clean Technology kennen. Präsentieren werden Emyria Limited und Sparc Technologies.

Emyria Limited fokussiert sich auf psychische Gesundheit und psychedelisch unterstützte Therapien und expandiert mit spezialisierten Kliniken für moderne Behandlungsansätze bei PTSD und Depressionen.

Sparc Technologies entwickelt graphenverstärkte Industrietechnologien und Lösungen für grünen Wasserstoff mit Fokus auf Industrie-, Energie- und Infrastrukturmärkte.

Die Managementteams geben Einblicke in aktuelle Unternehmensentwicklungen, kommerzielle Fortschritte sowie ihre Wachstumsstrategien für 2026 und darüber hinaus.

Das Live-Webinar beinhaltet zudem eine interaktive Fragerunde und bietet Investoren die Möglichkeit, direkt mit den Unternehmensvertretern in Kontakt zu treten.

Registrierung unter: Hier zum Webinar anmelden

Quellen:

https://uk.finance.yahoo.com/news/goldman-reiterates-bullish-gold-forecast-141058649.html?utm_source=chatgpt.com

https://www.gspublishing.com/content/research/en/reports/2026/01/22/212375c7-1547-4471-84e9-96cd56e1519a.pdf?utm_source=chatgpt.com

https://www.barrick.com/English/news/news-details/2026/q1-2026-results/default.aspx

https://investorhub.tesorogold.com.au/

Lassen Sie sich in den Verteiler für Tesoro Gold oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Tesoro Gold" oder "Nebenwerte".

----

Tesoro Gold

Land: Australien?

ISIN:??AU0000077208

https://tesorogold.com.au/

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit Tesoro Gold existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Tesoro Gold. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Tesoro Gold können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Tesoro Gold einsehen: https://tesorogold.com.au/.

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Tesoro Gold vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu



Für Fragen bitte Nachricht an e-reuter@dr-reuter.eu

Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

The post Warum Goldman Sachs weiterhin auf Gold setzt - und warum Tesoro Gold zu den spannendsten Hebel-Investments zählt appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: CA06849F1080,AU0000077208