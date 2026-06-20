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20.06.2026 05:10 Uhr
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UBS sieht Gold als strategische Diversifikationsanlage - Newmont erzielt Rekordgewinne, während Goldentwickler ihre Projekte vorantreiben

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Die starke Nachfrage der Zentralbanken und die Rekord-Cashflows der Produzenten stärken das langfristige Vertrauen in den Goldsektor, während Entwicklerunternehmen die nächste Generation von Goldprojekten voranbringen.

Die Rolle von Gold in Anlageportfolios könnte sich verändern.

Über Jahrzehnte hinweg wurde das Edelmetall vor allem als defensiver Vermögenswert betrachtet - als klassischer sicherer Hafen in Zeiten geopolitischer Spannungen oder finanzieller Unsicherheit. Nach Ansicht von UBS greift diese Sichtweise heute jedoch zu kurz. Die Bank argumentiert, dass Gold zunehmend als strategisches Diversifikationsinstrument betrachtet werden sollte, gestützt durch strukturelle Trends, die weit über kurzfristige Marktunsicherheiten hinausgehen.

Diese Unterscheidung ist von Bedeutung.

Seit den Rekordständen zu Beginn des Jahres hat Gold etwas an Dynamik verloren, da höhere Realzinsen und veränderte Erwartungen hinsichtlich der Geldpolitik der US-Notenbank die Anlegerstimmung belasteten. UBS sieht den übergeordneten Investmentcase jedoch weiterhin als intakt an und verweist auf die anhaltend starke Nachfrage der Zentralbanken, steigende Staatsverschuldungen und zunehmende Zweifel an der langfristigen Wirksamkeit traditioneller Diversifikationsstrategien.

Die Bank erwartet, dass Gold bis Ende 2026 auf 5.500 US-Dollar je Unze steigen könnte. Ein wesentlicher Treiber sei die weiterhin robuste Nachfrage der Zentralbanken, die selbst in Phasen schwächerer Marktstimmung für strukturelle Unterstützung sorgt.

Diese Nachfrage bleibt erheblich.

Laut UBS kauften Zentralbanken im ersten Quartal 2026 rund 244 Tonnen Gold. Auf das Gesamtjahr hochgerechnet würde dies zu den stärksten Kaufjahren des offiziellen Sektors seit Jahrzehnten zählen. Anders als ETF-Zuflüsse oder spekulative Positionierungen basieren die Goldkäufe der Zentralbanken auf langfristigen Reservemanagement-Strategien und nicht auf kurzfristigen Preisbewegungen.

Vor dem Hintergrund zunehmender geopolitischer Fragmentierung und wachsender Sorgen über die Tragfähigkeit staatlicher Schulden gewinnt Gold als Bestandteil nationaler Währungsreserven an Bedeutung. Das Edelmetall trägt kein Gegenparteirisiko und bietet eine Diversifizierung gegenüber klassischen Währungsanlagen.

Für die Bergbauunternehmen schafft diese Entwicklung ein günstiges Umfeld.

Produzenten profitieren von hohen Goldpreisen

Die Auswirkungen der gestiegenen Goldpreise zeigen sich bereits deutlich bei den weltweit größten Produzenten.

Newmont Corporation meldete kürzlich eines der stärksten Quartale seiner Unternehmensgeschichte. Im ersten Quartal 2026 erwirtschaftete das Unternehmen einen Rekord-Free-Cashflow von rund 3,1 Milliarden US-Dollar bei einer zurechenbaren Goldproduktion von 1,3 Millionen Unzen. Der Nettogewinn belief sich auf 3,3 Milliarden US-Dollar, während das bereinigte EBITDA die Marke von 5 Milliarden US-Dollar überschritt.

Die Zahlen verdeutlichen, wie stark sich die Wirtschaftlichkeit der Branche innerhalb weniger Jahre verbessert hat. Die hohen Cashflows ermöglichen es den Produzenten, ihre Bilanzen zu stärken, Kapital an Aktionäre zurückzuführen und gleichzeitig in zukünftige Wachstumsprojekte zu investieren.

Auch Barrick Mining Corporation berichtete über ähnliche Entwicklungen. Das Unternehmen erzielte im ersten Quartal einen zurechenbaren Free-Cashflow von mehr als 1,2 Milliarden US-Dollar, treibt weiterhin seine Projektpipeline voran und kündigte zusätzlich ein neues Aktienrückkaufprogramm an.

Für die großen Produzenten besteht die Herausforderung inzwischen nicht mehr darin, Cashflow zu generieren. Vielmehr geht es darum, die nächste Generation an Goldproduktion zu sichern.

Die Entwicklungsprojekte gewinnen an Bedeutung

Von dieser Suche nach zukünftigen Goldunzen profitieren zunehmend Junior- und Entwicklungsunternehmen.

In der chilenischen Atacama-Region schreiten mehrere Projekte durch die Bau-, Genehmigungs- und Machbarkeitsphasen voran. Rio2 Limited hat bereits die Produktion im Fenix-Gold-Projekt aufgenommen und damit den Übergang vom Entwickler zum Produzenten vollzogen. Gleichzeitig treibt Kinross Gold Corporation das Großprojekt Lobo Marte weiter voran und unterstreicht damit Chiles Bedeutung als langfristige Goldregion.

Unter den aufstrebenden Entwicklern nähert sich insbesondere Tesoro Gold Limited einer wichtigen Phase seiner Unternehmensentwicklung.

Das El-Zorro-Goldprojekt befindet sich derzeit in der Definitive-Feasibility-Study-Phase, deren Abschluss für 2026 erwartet wird. Vorliegende Studien beschreiben ein Projekt mit einer geplanten Jahresproduktion von rund 110.000 Unzen Gold, einem geschätzten Investitionsbedarf vor Produktionsbeginn von etwa 248 Millionen US-Dollar sowie prognostizierten All-in Sustaining Costs (AISC) von 1.216 US-Dollar je Unze.

In einem Umfeld, in dem viele neue Goldprojekte Investitionen im Milliardenbereich erfordern, hebt sich El Zorro durch seine vergleichsweise geringe Kapitalintensität ab. Zudem profitiert das Projekt von seiner Lage in der chilenischen Atacama-Region mit bestehender Infrastruktur sowie Zugang zu Energie- und Wasserversorgung, was Entwicklungs- und Umsetzungsrisiken reduzieren kann.

Auch die Größe des Projekts ist bemerkenswert. Die Lagerstätte Ternera beherbergt derzeit rund 1,82 Millionen Unzen Goldressourcen. Parallel dazu laufen weitere Explorationsarbeiten entlang eines größeren mineralisierten Korridors, der bislang nur begrenzt erkundet wurde. Analysten verweisen sowohl auf das Distriktpotenzial als auch auf die Möglichkeit weiterer Ressourcensteigerungen über den aktuellen Minenplan hinaus.

Gold wird zunehmend strategisch betrachtet

Die eigentliche Bedeutung der UBS-Analyse könnte darin liegen, dass Gold heute zunehmend aus einer anderen Perspektive betrachtet wird.

Anstatt lediglich als Krisenabsicherung zu dienen, wird das Edelmetall immer stärker Teil einer langfristigen Diskussion über Staatsverschuldung, Reserve-Diversifizierung und Portfoliokonstruktion. Zentralbanken scheinen bereits entsprechend zu handeln, und Bergbauunternehmen reagieren darauf mit Investitionen in zukünftige Produktionskapazitäten.

Für Anleger entsteht dadurch ein Marktumfeld, in dem etablierte Produzenten Rekordgewinne erwirtschaften, während Entwicklerunternehmen Projekte vorantreiben, die die zukünftige Goldversorgung sichern könnten.

Während Newmont die enorme Ertragskraft des aktuellen Goldmarktes demonstriert, positionieren sich Unternehmen wie Tesoro Gold für die nächste Phase des Zyklus. Sollte UBS mit ihrer Einschätzung richtig liegen und Golds strategische Bedeutung weiter zunehmen, könnten künftige Produktionspipelines im gesamten Sektor noch stärker in den Fokus rücken.

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Quellen:

https://www.mining.com/tintina-soars-to-new-high-on-66m-backing-for-chile-copper-gold-project/
https://discoveryalert.com.au/rio2-fenix-gold-ramp-up-q1-2026-production-chile/
https://tesorogold.com.au/
https://www.ubs.com/global/en/wealthmanagement/insights/marketnews/article.3447284.html

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