Eine neuerliche Verschärfung der Spannungen zwischen den USA und dem Iran hat die geopolitischen Konflikte angefacht und den Goldmarkt erneut in den Fokus gerückt. Da die Ölpreise steigen und dadurch die Inflationserwartungen zunehmen, wird Gold als "sicherer Hafen" für Investoren wieder interessant. Die Investoren stellen sich vor allem die Frage, ob die im Januar verzeichneten historischen Höchststände wieder erreicht werden können und welche Akteure in dieser volatilen Situation die größten Vorteile haben. Eine genauere Analyse der strategischen Positionierung von Newmont, DRC Gold und Agnico Eagle könnte Antworten liefern.
Enthaltene Werte: US6516391066,CA23347H1064,CA0084741085Den vollständigen Artikel lesen ...
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