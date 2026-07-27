Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia und Tesla bilden die "Magnificent Seven" und stellen ungefähr ein Drittel des S&P 500. Fallen mit Alphabet und Tesla die Aktien zweier Schwergewichte, belastet das den Gesamtmarkt. Der S&P 500 verliert durch die Kurseinbrüche der beiden Großunternehmen rund 0,6 %, während der VIX zeitweise um knapp 17 % steigt. WTI-Öl verteuert sich um fast 5 % auf mehr als 90 USD je Barrel und daher zeigen Energiewerte wie Chevron und Exxon Mobil relative Stärke, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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