Der Goldpreis hat die magische Marke von 4.000 USD je Unze nach dem Rücksetzer verteidigt. Die Korrektur hat den Markt durchgeschüttelt, doch Gold hat sich schneller erholt, als selbst die Optimisten erwartet hätten. Während Analysten über den weiteren Verlauf streiten, kaufen die Zentralbanken unbeirrt weiter, ein klares Bekenntnis zum Edelmetall. Für Anleger, die bereit sind, genauer hinzusehen, eröffnen sich jetzt Potenziale. Drei Unternehmen verdienen in diesem Umfeld besondere Aufmerksamkeit: der etablierte Champion Barrick Mining, der vielversprechende Explorer Kobo Resources und der Produzent Kinross Gold.Den vollständigen Artikel lesen ...
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