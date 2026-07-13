Ein Ölpreis, der durch geopolitische Risiken und Konjunktursorgen stark schwankt, ein Goldpreis, der nach neuen Rekordmarken zuletzt konsolidierte und als sicherer Hafen gefeiert wird, sowie ein Bitcoin, der nach spektakulären Höhenflügen eine ernüchternde Korrektur durchläuft. Während die einen auf die Stabilität des Edelmetalls setzen, wittern andere im volatilen Krypto-Markt die große Chance. Anleger stehen vor der Qual der Wahl. Doch die eigentliche Kunst liegt nicht in der Entscheidung für eine Klasse, sondern in der klugen Kombination. Wir sehen uns daher heute aus jedem Bereich ein Unternehmen an: Shell, Kobo Resources und Strategy.Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Kapitalerhöhungen.de