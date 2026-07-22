Die Börse ist der derzeit gnadenlos. In einem Umfeld zunehmender Kriegslust, Verschuldungs-Exzessen und steigender Inflation nehmen auch Wachstumstitel immer wieder den Anlauf in Richtung höherer Bewertungen. "Asset-Inflation" ist das Stichwort. Sie hatte Anfang Juni mit der Börseneinführung von Elon Musks Wunderwerk "SpaceX" tatsächlich einen kurzfristigen Gipfel erreicht. Seitdem geht es mit hoher Volatilität seitwärts und auch mal abwärts. Während die Chip-Titel ein explosives Sommerfest feierten, ging es mit den Software-Titeln wie SAP, TeamViewer oder ServiceNow kräftig in den Keller. Gibt es hier schon ernsthafte Rebound-Hoffnungen? Auch unter Druck geriet das super gelaufene Gold, das im Januar mit über 5.400 USD ein neues Allzeithoch erklimmen konnte. DRC Gold, ein fortgeschrittener Explorer an Afrikas Ostküste meldet hingegen gute Fortschritte und kann mit seiner Kursentwicklung die Korrektur im Edelmetall-Sektor gut meistern. Gar nicht auszudenken, wohin die Reise geht, wenn Investoren wieder auf den Gold-Zug aufspringen!Den vollständigen Artikel lesen ...
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