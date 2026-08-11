Während der DAX neue Rekordstände erreicht, kämpft eines seiner wichtigsten Schwergewichte noch immer mit den Folgen des kräftigen Kursrückgangs. Die SAP-Aktie stabilisiert sich inzwischen wieder bei rund 181 Euro, bleibt aber etwa 25 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch. Gleichzeitig liefern das Cloud-Geschäft und die wachsende Bedeutung von künstlicher Intelligenz neue Argumente für eine mögliche Aufholbewegung.SAP-Aktie arbeitet sich wieder ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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