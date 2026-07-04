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Small- & Micro Cap Investment
04.07.2026 05:10 Uhr
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Warum Goldentwickler jetzt stärker in den Fokus rücken - und Tesoro Gold den nächsten Schritt zur Goldmine macht

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Goldentwickler rücken wieder stärker in den Fokus der Investoren. Während hohe Goldpreise die Cashflows der Produzenten verbessern und der Bedarf an neuen Goldreserven wächst, gewinnen Projekte an Bedeutung, die sich dem Übergang von der Exploration zur Minenentwicklung nähern. Genau an diesem Punkt sieht sich Tesoro Gold (ISIN: AU0000077208) nach mehreren neuen Fortschritten bei Engineering, Finanzierung und Projektvorbereitung.

Zwar notiert Gold mittlerweile unter den Rekordständen vom Jahresbeginn, doch das langfristige Marktumfeld bleibt konstruktiv. Steigende Staatsverschuldung, geopolitische Unsicherheiten und eine anhaltend hohe Nachfrage der Zentralbanken nach Gold sorgen weiterhin für ein solides Fundament. Gleichzeitig stehen viele etablierte Produzenten vor einer anderen Herausforderung: Die Reserven bestehender Minen gehen zurück, während neue große Goldlagerstätten nur noch selten entdeckt werden. Dadurch steigt die Bedeutung von Entwicklungsprojekten, die in den kommenden Jahren in Produktion gehen könnten.

Große Produzenten investieren langfristig in Chile

Chile entwickelt sich dabei zunehmend zu einem wichtigen Zentrum neuer Goldprojekte. Das Land verfügt über eine etablierte Bergbauindustrie, gut ausgebaute Infrastruktur und mehrere Lagerstätten, die sich derzeit in unterschiedlichen Entwicklungsstadien befinden.

Rio2 (ISIN: CA7672171021) hat mit dem Fenix-Gold-Projekt bereits den Schritt zum Produzenten vollzogen und arbeitet am Hochlauf der Mine. Gleichzeitig investiert Kinross Gold Milliarden in die Entwicklung des Lobo-Marte-Projekts, das langfristig einen wichtigen Bestandteil des chilenischen Portfolios des Unternehmens bilden soll. Beide Beispiele zeigen, dass große Produzenten und Projektentwickler trotz kurzfristiger Schwankungen beim Goldpreis weiterhin auf langfristiges Wachstum setzen.

Vor diesem Hintergrund rückt auch Tesoro Gold zunehmend in eine neue Unternehmensphase. Während in den vergangenen Jahren vor allem Exploration und Ressourcendefinition im Mittelpunkt standen, konzentriert sich das Unternehmen nun verstärkt auf jene Arbeiten, die für die spätere Entwicklung einer Goldmine erforderlich sind.

Die nächsten Schritte Richtung Goldmine

Mit seinem aktuellen Projektupdate zeigt Tesoro, dass inzwischen zahlreiche Entwicklungsarbeiten parallel vorangetrieben werden. Nach Unternehmensangaben sind sämtliche wesentlichen Arbeitspakete der Definitive Feasibility Study (DFS) inzwischen angelaufen oder deutlich fortgeschritten. Dazu gehören Engineering, Infrastrukturplanung, Genehmigungen, Finanzierung sowie die operative Vorbereitung einer späteren Projektumsetzung.

Gleichzeitig hat das Unternehmen seine Präsenz in Chile ausgebaut. Neben zusätzlichen technischen Mitarbeitern wurde ein neues Büro eröffnet, das künftig die Projektkoordination, Genehmigungsverfahren, Behördenkontakte, Stakeholder-Management und die Vorbereitung möglicher Bauaktivitäten unterstützen soll. Damit stärkt Tesoro seine operative Basis unmittelbar vor einer Phase, in der zahlreiche Entwicklungsarbeiten parallel koordiniert werden müssen.

Ein weiterer wichtiger Schritt betrifft die spätere Umsetzung des Projekts. Tesoro hat eine strategische Allianz mit STRACON Chile geschlossen. Das Unternehmen zählt zu den erfahrenen Bergbau- und Infrastrukturdienstleistern Südamerikas und soll Tesoro bei der Vorbereitung der Bauphase sowie einer möglichen späteren Errichtung und dem Betrieb der Mine unterstützen. Zwar handelt es sich zunächst um eine unverbindliche Vereinbarung, sie schafft jedoch bereits frühzeitig einen organisatorischen Rahmen für die weitere Projektentwicklung.

Engineering, Finanzierung und Genehmigungen laufen parallel

Auch die technische Planung macht Fortschritte. GR Engineering Services hat die Detailplanung für die vorgesehene Aufbereitungsanlage mit einer Kapazität von drei Millionen Tonnen Erz pro Jahr aufgenommen. Parallel arbeitet Knight Piésold an der Auslegung der Dry-Stack-Tailings-Anlage, während Stromversorgung, Wasserinfrastruktur und weitere Anlagenkomponenten ebenfalls auf DFS-Niveau geplant werden. Für den vorgesehenen Netzanschluss wurde bereits ein Antrag für eine 21-Megawatt-Stromverbindung beim chilenischen Netzbetreiber eingereicht.

Parallel dazu bereitet Tesoro auch die Finanzierung des Projekts vor. Mit BurnVoir Corporate Finance wurde ein spezialisierter Finanzberater mandatiert, der die optimale Finanzierungsstruktur entwickeln und Gespräche mit potenziellen Fremdkapitalgebern begleiten soll. Die frühzeitige Einbindung eines erfahrenen Projektfinanzierers gehört zu den typischen Schritten auf dem Weg von der Machbarkeitsstudie zur späteren Investitionsentscheidung.

Auch im Genehmigungsprozess wurden Fortschritte erzielt. Nach Angaben des Unternehmens sind die Umweltbasisstudien inzwischen zu rund 75 Prozent abgeschlossen. Nach Abschluss dieser Arbeiten sollen die Unterlagen für die Umweltverträglichkeitsprüfung vorbereitet und anschließend eingereicht werden.

Mehrere Katalysatoren bis zum Jahresende

Neben den laufenden Entwicklungsarbeiten stehen in den kommenden Monaten mehrere wichtige Meilensteine an. Zunächst plant Tesoro eine aktualisierte Ressourcenschätzung für die Ternera-Lagerstätte sowie die erstmalige Veröffentlichung einer Erzreserve. Anschließend soll bis Ende des Jahres die Definitive Feasibility Study abgeschlossen werden.

Auch die Exploration bleibt ein Bestandteil der Strategie. Nachdem die Infill-Bohrungen abgeschlossen wurden, konzentrieren sich neue Bohrprogramme nun auf die Erweiterung der Ternera-Lagerstätte sowie auf mehrere regionale Zielgebiete innerhalb des über 40 Kilometer langen mineralisierten El-Zorro-Korridors. Damit verfolgt das Unternehmen gleichzeitig die kurzfristige Entwicklung des bestehenden Projekts und das langfristige Potenzial weiterer Entdeckungen im Distrikt.

Der Markt blickt zunehmend auf entwicklungsreife Projekte

Für Investoren werden Entwicklungsunternehmen zunehmend nicht mehr ausschließlich anhand ihrer Ressourcen bewertet. Ebenso entscheidend ist, wie weit Projekte technisch vorbereitet sind, ob Genehmigungen voranschreiten und Finanzierung sowie spätere Umsetzung frühzeitig strukturiert werden.

Genau hier setzt das aktuelle Update von Tesoro Gold an. Das Unternehmen arbeitet inzwischen gleichzeitig an Engineering, Finanzierung, Genehmigungen, Infrastruktur und Projektorganisation - also an den zentralen Bausteinen, die den Übergang von einem Explorationsunternehmen hin zu einem potenziellen Goldproduzenten ermöglichen sollen. Ob daraus letztlich eine produzierende Mine entsteht, wird weiterhin von den Ergebnissen der laufenden Machbarkeitsstudie, den Genehmigungen und der Finanzierung abhängen. Das jüngste Update zeigt jedoch, dass der Fokus inzwischen deutlich über die reine Exploration hinausgeht und sich zunehmend auf die praktische Entwicklung des El-Zorro-Goldprojekts richtet.

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Quellen:

https://www.jpmorgan.com/insights/global-research/commodities/gold-prices
https://www.wallstreet-online.de/nachricht/21048270-gold-anleger-reagieren-goldpreis-trotzt-crash-radikale-wende-gold-goldminen
https://tesorogold.com.au/

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Tesoro Gold
Land: Australien?
ISIN:??AU0000077208
https://tesorogold.com.au/

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Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Tesoro Gold einsehen: https://tesorogold.com.au/.

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

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Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

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