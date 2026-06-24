Der Bergbausektor der Demokratischen Republik Kongo (DRC) zwingt Rohstoffunternehmen zum Umdenken. Unter dem Leitmotiv der "mineralischen Souveränität" wandelt sich der zentralafrikanische Staat von einem bloßen Lieferanten zu einem regulierten Akteur, der Beteiligungen, lokale Wertschöpfungsquoten und die strikte Durchsetzung von Regeln einfordert. Vor allem ein ministerielles Rundschreiben vom 30. Januar 2026 wirft seine Schatten voraus: Bis zum 31. Juli müssen alle aktiven Minenbetreiber eine kongolesische Mindestbeteiligung von 10 % nachweisen, die zu gleichen Teilen aus privaten Investoren und einer Mitarbeiterbeteiligung bestehen soll. Da bis heute kaum ein ausländischer Konzern diese Kriterien vollständig erfüllt, nimmt der Konsolidierungsdruck im Land deutlich zu. In dieser Gemengelage zeigt sich, dass langjährige Länderexpertise, geologisches Know-how und funktionierende Netzwerke entscheidend für den wirtschaftlichen Erfolg sind. Wir beleuchten die Situation und stellen einen möglichen Profiteur vor.
Enthaltene Werte: CA23347H1064,CA06849F1080,CA46579R1047Den vollständigen Artikel lesen ...
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