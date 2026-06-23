Goldpreis korrigiert - jetzt rücken kostengünstige Goldprojekte wie Tesoro Gold in den Fokus

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Nach der außergewöhnlichen Goldrally der vergangenen Monate richten Investoren ihren Blick zunehmend über den Rohstoff selbst hinaus. Immer stärker rücken Unternehmen in den Fokus, die in jeder Phase des Zyklus robuste Margen erwirtschaften können.

Nach monatelangen Kursgewinnen hat der Goldmarkt zunächst eine Verschnaufpause eingelegt. Ein stärkerer US-Dollar sowie zunehmend restriktive Signale der US-Notenbank haben den Goldpreis auf den dritten wöchentlichen Rückgang in Folge gedrückt. Anleger stellen sich nun die Frage, wie viel der jüngsten Rallye bereits in den Bewertungen der Goldaktien eingepreist ist.

Der Goldpreis notierte zuletzt bei rund 4.170 US-Dollar je Unze, nachdem er zwischenzeitlich auf den niedrigsten Stand seit mehr als einer Woche gefallen war. Auch Investmentbanken haben ihre kurzfristigen Erwartungen angepasst. Goldman Sachs senkte jüngst seine Goldpreisprognose für das Jahresende von 5.400 auf 4.900 US-Dollar je Unze, betonte jedoch gleichzeitig, dass die langfristigen strukturellen Aussichten für Gold weiterhin positiv bleiben.

Für die Bergbauindustrie ist eine Korrektur dieser Größenordnung allerdings keineswegs ungewöhnlich. Auch in langfristigen Haussephasen kam es beim Goldpreis immer wieder zu Konsolidierungen. Entscheidend ist daher weniger, ob sich Gold dauerhaft oberhalb von 4.000 US-Dollar je Unze behaupten kann, sondern welche Unternehmen auch dann attraktive Renditen erzielen können, wenn sich der Goldpreis über längere Zeit unter seinen jüngsten Höchstständen bewegt.

Der Markt richtet seinen Fokus auf Profitabilität

Steigende Goldpreise sorgen zunächst dafür, dass nahezu alle Goldunternehmen von höheren Bewertungen profitieren. In Phasen der Konsolidierung werden Investoren jedoch deutlich selektiver.

Der Fokus verschiebt sich von reinem Produktionswachstum hin zu operativen Margen, Kapitaleffizienz und der Wirtschaftlichkeit einzelner Projekte. Unternehmen mit niedrigen Förderkosten verfügen in der Regel über deutlich mehr Spielraum, Preisschwankungen am Rohstoffmarkt zu verkraften und gleichzeitig solide Cashflows zu erwirtschaften.

Diese Entwicklung ist bereits heute im gesamten Goldsektor sichtbar.

Große Produzenten profitieren weiterhin von ihrer Größe und geografischen Diversifikation. Gleichzeitig führen steigende Kosten in der gesamten Branche dazu, dass Anleger verstärkt auf den Abstand zwischen Produktionskosten und erzieltem Goldpreis achten.

Barrick bleibt ein Qualitätsmaßstab

Barrick Mining (ISIN: CA06849F1080) zählt weiterhin zu den qualitativ stärksten Großproduzenten der Branche. Das Portfolio langlebiger Minen, die weltweite Diversifikation sowie eine disziplinierte Bilanz verschaffen dem Unternehmen eine Widerstandsfähigkeit, die nur wenige Wettbewerber erreichen.

Gleichzeitig spiegeln auch bei Barrick die steigenden Kosten im Bergbau die Herausforderungen der gesamten Branche wider. Für das Jahr 2026 erwartet das Unternehmen All-in Sustaining Costs (AISC) zwischen rund 1.760 und 1.950 US-Dollar je Unze.

Diese Margen bleiben beim aktuellen Goldpreis zwar attraktiv, verdeutlichen aber zugleich einen wichtigen Trend: Die Kosteninflation hat den operativen Sicherheitspuffer vieler etablierter Produzenten in den vergangenen Jahren spürbar reduziert. Effiziente Minen gewinnen dadurch weiter an Bedeutung.

Projektentwickler stehen stärker unter Beobachtung

Bei Entwicklungsunternehmen hängt die Investmentstory noch stärker von der Qualität des jeweiligen Projekts ab.

Rio2 (ISIN: CA7672171021) bietet mit dem Fenix-Gold-Projekt in Chile erhebliches Potenzial für steigende Goldpreise. Wie bei vielen Entwicklern hängt die Bewertung jedoch maßgeblich von der erfolgreichen Umsetzung ab. Finanzierung, Baufortschritt und Inbetriebnahme gewinnen gerade dann an Bedeutung, wenn das Marktumfeld weniger Rückenwind liefert.

In solchen Phasen werden Projekte bevorzugt, deren Wirtschaftlichkeit bereits auf konservativen Goldpreisannahmen basiert und nicht ausschließlich von Rekordpreisen abhängig ist.

Die Wirtschaftlichkeit von Tesoro gewinnt an Bedeutung

Genau hier beginnt sich das El-Zorro-Projekt von Tesoro Gold (ISIN: AU0000077208) zunehmend von vielen Wettbewerbern abzuheben.

Die aktualisierte Scoping Study weist über die gesamte Lebensdauer der Mine All-in Sustaining Costs von rund 1.216 US-Dollar je Unze aus. Beim aktuellen Goldpreis von etwa 4.170 US-Dollar ergibt sich daraus eine indikative operative Marge von nahezu 2.950 US-Dollar je Unze - noch vor Steuern und Unternehmenskosten.

Besonders bemerkenswert ist dabei, dass diese Wirtschaftlichkeitsberechnungen nicht auf dem heutigen hohen Goldpreis basieren.

Die Basisannahme der Studie ging von einem langfristigen Goldpreis von lediglich 2.750 US-Dollar je Unze aus - rund ein Drittel unter dem aktuellen Spotpreis - und erreichte dennoch einen Nachsteuer-Nettobarwert (NPV) von 663 Millionen US-Dollar sowie einen internen Zinsfuß (IRR) von 51%.

Bei einem Goldpreis von 3.300 US-Dollar je Unze, der ebenfalls deutlich unter dem aktuellen Marktpreis liegt, steigt der Nachsteuer-NPV bereits auf nahezu eine Milliarde US-Dollar.

Diese Kennzahlen deuten darauf hin, dass El Zorro selbst bei einer deutlich stärkeren Goldpreiskorrektur wirtschaftlich robust bleiben könnte.

Widerstandsfähigkeit statt Abhängigkeit von Rekordpreisen

Gerade in den kommenden zwölf Monaten dürfte dieser Unterschied zunehmend an Bedeutung gewinnen.

Kapitalmärkte honorieren langfristig selten Projekte, die ausschließlich bei außergewöhnlich hohen Rohstoffpreisen wirtschaftlich sind. Stattdessen bevorzugen Investoren zunehmend Unternehmen, deren Projekte auch unter unterschiedlichen Marktbedingungen attraktive Renditen erzielen können.

Für Tesoro bedeutet der große Abstand zwischen den prognostizierten Produktionskosten und dem aktuellen Goldpreis einen wichtigen Sicherheitspuffer. Selbst unter Berücksichtigung möglicher Kostensteigerungen während der weiteren Projektentwicklung bleibt die Differenz zwischen den geschätzten Förderkosten und dem aktuellen Goldpreis im Branchenvergleich außergewöhnlich hoch.

Hinzu kommt der Standort in Chile, einer der weltweit etabliertesten Bergbauregionen mit vorhandener Infrastruktur und qualifizierten Fachkräften. Zusammen mit der kontinuierlich wachsenden Ressource von El Zorro sowie dem zusätzlichen Explorationspotenzial entwickelt sich Tesoro zunehmend von einem Explorationsunternehmen zu einem Projektentwickler mit klar erkennbaren Produktionsperspektiven.

Qualitätsprojekte setzen sich nach Korrekturen häufig durch

Goldpreiskorrekturen markieren häufig den Zeitpunkt, an dem Investoren zwischen kurzfristiger Marktstimmung und nachhaltiger Projektqualität unterscheiden.

Barrick Mining bleibt dank seiner Größe, der breiten operativen Aufstellung und seiner finanziellen Stärke hervorragend positioniert. Rio2 bietet weiterhin attraktives Potenzial, sofern die Entwicklung des Fenix-Projekts planmäßig voranschreitet.

Tesoro Gold könnte jedoch eines der überzeugendsten Beispiele dafür sein, wie eine disziplinierte Projektentwicklung auch über verschiedene Rohstoffzyklen hinweg robuste Wirtschaftlichkeit schaffen kann. Statt auf dauerhaft hohe Goldpreise angewiesen zu sein, scheint die Wirtschaftlichkeit von El Zorro selbst unter deutlich konservativeren Annahmen attraktive Margen zu ermöglichen.

Während sich der Fokus der Märkte zunehmend von der vergangenen Goldrally auf die Nachhaltigkeit zukünftiger Cashflows verlagert, dürften Unternehmen mit niedrigen Förderkosten und soliden Projektkennzahlen verstärkt in den Mittelpunkt rücken. In einem solchen Umfeld ist der große Abstand zwischen den geschätzten Produktionskosten von Tesoro und dem aktuellen Goldpreis weit mehr als nur eine interessante Kennzahl - er könnte sich als entscheidender Wettbewerbsvorteil erweisen, falls die Volatilität anhält und Anleger Qualität zunehmend höher bewerten als kurzfristiges Momentum.