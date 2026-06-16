Kann Chile die nächste Generation von Goldproduzenten hervorbringen? Rio2, Kinross Gold, Tesoro Gold und Tintina Mines im Fokus

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Neue Investitionen, fortschreitende Machbarkeitsstudien und wichtige Produktionsmeilensteine stärken die Position Nordchiles als eine der aktivsten Bergbauregionen Amerikas.

Chile wird seit jeher mit Kupfer in Verbindung gebracht.

Von Escondida bis Collahuasi beherbergt das Land einige der größten Bergbaubetriebe der Welt und spielt eine zentrale Rolle für die globale Versorgung mit dem roten Metall. Doch neben seiner Dominanz im Kupfersektor entwickelt sich eine weitere Geschichte. In der Atacama-Region schreitet eine neue Generation von Gold- und Kupfer-Gold-Projekten kontinuierlich in Richtung Produktion voran und zieht dabei frisches Kapital sowie zunehmende Aufmerksamkeit von Investoren auf sich.

Jüngste Entwicklungen bei Rio2, Kinross Gold, Tesoro Gold und Tintina Mines deuten darauf hin, dass Nordchile zu einem der aktivsten Bergbau-Entwicklungskorridore der westlichen Hemisphäre wird.

Der gemeinsame Nenner ist Vertrauen.

Trotz anhaltender Volatilität an den Rohstoff- und Aktienmärkten zieht Chile weiterhin Entwicklungskapital an. Gründe dafür sind die etablierte Bergbaukultur, die umfangreiche Infrastruktur sowie die lange Erfolgsgeschichte bei der Umsetzung großer Rohstoffprojekte. Das jüngste Beispiel lieferte in diesem Monat Tintina Mines (ISIN: CA8876742088), das ein Finanzierungspaket über 91 Millionen CAD sichern konnte. Unterstützt wird die Finanzierung vom japanischen Handelskonzern Sumitomo sowie der Familie Gignac. Die Mittel sollen das Kupfer-Gold-Projekt Domeyko Sulfuros bis zur endgültigen Investitionsentscheidung voranbringen.

Die Reaktion des Marktes ließ nicht lange auf sich warten. Die Aktien von Tintina legten nach der Ankündigung um mehr als 100% zu, da Investoren die Beteiligung strategischer Partner mit umfangreicher Erfahrung im Minenbau und -betrieb positiv bewerteten.

Das in der Atacama-Region gelegene Projekt Domeyko Sulfuros verfügt über gemessene und angezeigte Ressourcen von mehr als 100 Millionen Tonnen mit Gehalten von 0,35% Kupfer und 0,28 Gramm Gold pro Tonne sowie über eine deutlich größere abgeleitete Ressource. Eine aktuelle wirtschaftliche Bewertung skizziert einen potenziellen Minenbetrieb mit einer Laufzeit von 25 Jahren und einer jährlichen Produktion von rund 37.000 Tonnen Kupfer sowie 57.000 Unzen Gold. Dies verdeutlicht die Größenordnung der Projekte, die derzeit institutionelles Kapital in die Region ziehen.

Rio2 erreicht den Status eines Produzenten

Andernorts in der Atacama hat Rio2 (ISIN: CA7672171021) bereits einen Meilenstein erreicht, auf den viele Entwickler jahrelang hinarbeiten.

Das Unternehmen produzierte im Januar 2026 erstmals Gold aus seinem Fenix-Gold-Projekt und befindet sich aktuell in der entscheidenden Hochlaufphase. Zwar gab es bei Durchsatz und Erzgehalten die typischen Herausforderungen einer neuen Mineninbetriebnahme, dennoch ist der erfolgreiche Übergang vom Entwickler zum Produzenten gelungen.

Die geschätzte Ressourcengröße von 4,8 Millionen Unzen Gold und eine prognostizierte Minenlaufzeit von mehr als 16 Jahren unterstreichen das Potenzial des chilenischen Goldsektors. Mit zunehmender Stabilisierung des Betriebs dürfte Fenix Gold einen bedeutenden Beitrag zur regionalen Goldproduktion leisten und zeigen, dass große Goldprojekte auch im heutigen Marktumfeld finanziert und gebaut werden können.

Kinross setzt verstärkt auf Chile

Am anderen Ende des Entwicklungsspektrums steht Kinross Gold (ISIN: CA4969024047).

Der kanadische Produzent treibt sein Lobo-Marte-Projekt durch Genehmigungs- und Entwicklungsprozesse voran. Die Investitionen über die gesamte Minenlaufzeit werden auf rund 3 Milliarden US-Dollar geschätzt. Das Projekt soll etwa 4,7 Millionen förderbare Unzen Gold produzieren und ist Teil der Strategie von Kinross, gemeinsam mit den bestehenden La-Coipa-Betrieben einen langfristigen Goldbezirk aufzubauen.

Für Chile sind Investitionen dieser Größenordnung ein wichtiges Signal. Große Produzenten investieren ihr Kapital bevorzugt in Regionen mit langfristigem Betriebspotenzial, stabilen regulatorischen Rahmenbedingungen und Zugang zu kritischer Infrastruktur. Das anhaltende Engagement von Kinross deutet darauf hin, dass Nordchile all diese Voraussetzungen erfüllt.

Tesoro Gold nähert sich einer entscheidenden Entwicklungsphase

Unter den Unternehmen in Chiles Entwicklungs-Pipeline könnte Tesoro Gold (ISIN: AU0000077208) eine der interessantesten Wachstumsgeschichten darstellen.

Während Rio2 den Produktionshochlauf bewältigt und Kinross eine milliardenschwere Entwicklungsstrategie umsetzt, befindet sich Tesoro in einer Phase, in der bevorstehende Meilensteine das Unternehmensprofil erheblich verändern könnten. Das Unternehmen arbeitet derzeit an der Definitive Feasibility Study (DFS) für das Goldprojekt El Zorro, deren Abschluss für 2026 vorgesehen ist. Damit zählt El Zorro zu den fortgeschrittensten noch nicht entwickelten Goldprojekten Chiles.

Besonders hervorzuheben ist die Kombination aus Projektgröße, guter Infrastruktur und vergleichsweise moderatem Kapitalbedarf. Frühere Studien beschreiben ein Projekt mit einer jährlichen Produktion von rund 110.000 Unzen Gold. Die anfänglichen Investitionskosten werden auf etwa 248 Millionen US-Dollar geschätzt, während die All-in Sustaining Costs (AISC) bei rund 1.216 US-Dollar je Unze liegen. In einer Zeit steigender Bau- und Entwicklungskosten gewinnen Projekte, die ohne milliardenschwere Investitionen bedeutende Produktionsmengen liefern können, zunehmend an Attraktivität.

Auch die Lage stärkt die Investmentthese. El Zorro befindet sich nahe der chilenischen Küste und profitiert von bestehender Energie-, Wasser- und Verkehrsinfrastruktur. Dadurch lassen sich sowohl die Komplexität der Entwicklung als auch die operativen Risiken erheblich reduzieren. Diese Faktoren gewinnen für Investoren zunehmend an Bedeutung.

Die Ressourcengrundlage bietet zudem eine solide Basis für weiteres Wachstum. Die Lagerstätte Ternera umfasst derzeit rund 1,82 Millionen Unzen Gold und verfügt damit über ausreichende Größe für einen eigenständigen Minenbetrieb. Gleichzeitig bleibt erhebliches Expansionspotenzial bestehen. Laufende Explorationsprogramme untersuchen einen größeren mineralisierten Korridor, in dem zahlreiche Ziele bislang kaum getestet wurden. Analysten verweisen daher regelmäßig auf das Potenzial eines ganzen Bergbaudistrikts sowie auf weitere Ressourcensteigerungen über den aktuellen Entwicklungsplan hinaus.

Wichtig ist auch der Zeitpunkt. Tesoro entwickelt El Zorro in einer Phase, in der große Produzenten aktiv nach neuen Wachstumsprojekten suchen. Das Engagement von Kinross bei Lobo Marte, der Produktionsstart von Rio2 sowie das strategische Kapital für Projekte wie Domeyko Sulfuros von Tintina unterstreichen das steigende Vertrauen in Nordchile als langfristige Bergbauregion.

Für Tesoro könnten die kommenden 12 bis 18 Monate daher besonders bedeutend werden. Der Abschluss der DFS, weitere Explorationserfolge und Fortschritte im Genehmigungsverfahren haben das Potenzial, El Zorro vom fortgeschrittenen Entwicklerprojekt zu einer zukünftigen produzierenden Mine weiterzuentwickeln.

Chiles Entwicklungs-Pipeline gewinnt an Dynamik

Die Fortschritte von Rio2, Kinross, Tintina und Tesoro verdeutlichen die Tiefe und Qualität der wachsenden Projektpipeline Chiles.

Einige Projekte gehen bereits in Produktion. Andere sichern sich strategische Finanzierungen. Wieder andere durchlaufen Machbarkeitsstudien und Genehmigungsverfahren. Gemeinsam ist ihnen ihre Lage in einer Region, die zunehmend institutionelles Kapital und das Interesse der Bergbauindustrie auf sich zieht.

Für Investoren stellt sich längst nicht mehr die Frage, ob Chile die nächste Generation von Bergbauprojekten unterstützen kann. Die aktuellen Entwicklungen zeigen, dass dies bereits geschieht. Die spannendere Frage lautet vielmehr, welche der heutigen Entwickler die Produzenten von morgen sein werden.

Während Rio2 die Produktion hochfährt, Kinross eines der größten Goldprojekte Südamerikas vorantreibt und Tintina bedeutende strategische Unterstützung erhält, scheint Tesoro Gold zunehmend gut positioniert, um Teil der nächsten Generation von Unternehmen zu werden, die Chiles Zukunft als bedeutende Goldproduktionsregion mitgestalten.

Quellen:

https://www.mining.com/tintina-soars-to-new-high-on-66m-backing-for-chile-copper-gold-project/

https://discoveryalert.com.au/rio2-fenix-gold-ramp-up-q1-2026-production-chile/

https://tesorogold.com.au/

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Tesoro Gold

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