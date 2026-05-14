Warum Pan American Silver und Agnico Eagle starke Ergebnisse meldeten - und warum Analysten bei Tesoro Gold zunehmend optimistisch werden

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Rekordhohe Cashflows, disziplinierte Minenführung und steigende Edelmetallpreise verändern die Stimmung im Gold- und Silbersektor, während Analysten Entwicklungsunternehmen wie Tesoro Gold zunehmend als potenzielle Gewinner des nächsten Investitionszyklus sehen.

Edelmetallproduzenten profitieren von einem starken Goldmarkt

Die jüngsten Quartalsergebnisse von Pan American Silver und Agnico Eagle unterstreichen, wie stark große Edelmetallproduzenten von hohen Gold- und Silberpreisen, verbesserter operativer Disziplin und robusten Bilanzen profitieren.

Für Investoren war die Botschaft beider Bergbauunternehmen eindeutig: Der Sektor generiert trotz Inflationsdruck und geopolitischer Unsicherheiten erhebliche freie Cashflows.

Agnico Eagle (ISIN: CA0084741085) erzielte im ersten Quartal 2026 nach eigenen Angaben "rekordhohe operative Margen und bereinigte Nettogewinne". Das Unternehmen erwirtschaftete einen bereinigten Nettogewinn von 1,7 Milliarden US-Dollar sowie einen freien Cashflow von 732 Millionen US-Dollar, während die realisierten Goldpreise auf 4.861 US-Dollar je Unze stiegen.

Der kanadische Bergbaukonzern erhöhte zudem seinen Kassenbestand auf mehr als 3,1 Milliarden US-Dollar und hielt gleichzeitig eine Netto-Cash-Position aufrecht, was seine Stellung als einer der stärksten Betreiber der Branche weiter festigte.

Agnico Eagle setzt auf Größe und langfristiges Wachstum

Ein wesentlicher Grund für die positive Reaktion der Analysten auf die Ergebnisse von Agnico Eagle war die Fähigkeit des Unternehmens, operative Beständigkeit mit langfristiger Projektexpansion zu verbinden.

Die Produktion aus Kernprojekten wie Detour Lake, Canadian Malartic und Fosterville half dabei, Kostendruck auszugleichen. Gleichzeitig bestätigte das Management die Jahresprognose von 3,3 bis 3,5 Millionen Unzen Goldproduktion.

Das Unternehmen investiert außerdem massiv in zukünftiges Wachstum. Die Entwicklung der Projekte Hope Bay, Upper Beaver sowie die Untertage-Erweiterung bei Detour Lake wurden im Quartal weiter vorangetrieben. Darüber hinaus stärkte Agnico Eagle seine Projektpipeline durch eine geplante Konsolidierung des Central Lapland Greenstone Belt in Finnland und positioniert sich damit für weiteres Produktionswachstum im Laufe dieses Jahrzehnts.

Besonders wichtig: Investoren scheinen die Kapitaldisziplin des Unternehmens zu honorieren. Agnico Eagle gab im Quartal 375 Millionen US-Dollar über Dividenden und Aktienrückkäufe an die Aktionäre zurück, während Fitch Ratings das Kreditrating auf A- anhob.

Pan American Silver gewinnt durch Cashflow an Dynamik

Pan American Silver meldete ebenfalls ein starkes Quartal, unterstützt durch robuste Silberproduktion, höhere Edelmetallpreise und diszipliniertes Kostenmanagement.

Das Unternehmen erzielte im ersten Quartal 2026 einen Umsatz von 1,2 Milliarden US-Dollar und einen Nettogewinn von 456 Millionen US-Dollar. Der zurechenbare freie Cashflow erreichte 488 Millionen US-Dollar, während liquide Mittel und kurzfristige Investitionen auf einen Rekordwert von 1,8 Milliarden US-Dollar anstiegen.

Das Management betonte, dass die operative Entwicklung weiterhin im Einklang mit der Prognose für 2026 liege, unterstützt durch niedriger als erwartete All-in Sustaining Costs (AISC) für Silber von 6,63 US-Dollar je Unze.

Der Markt reagierte zudem positiv auf das erweiterte Aktionärsrückführungsprogramm von Pan American. Das Unternehmen erklärte, dass es 2026 bis zu 1 Milliarde US-Dollar über Dividenden und Aktienrückkäufe an Aktionäre zurückführen könnte.

Gleichzeitig investiert Pan American weiter in Wachstum. Das Projekt La Colorada Skarn bleibt ein zentraler strategischer Schwerpunkt, nachdem eine überarbeitete Wirtschaftlichkeitsbewertung das Potenzial für eine jährliche Silberproduktion von mehr als 19 Millionen Unzen in Spitzenjahren aufgezeigt hatte.

Entwickler rücken zunehmend in den Fokus

Die Stärke der Gold- und Silberpreise wirkt sich zunehmend auch auf Entwicklungs- und Explorationsunternehmen aus, die künftig zu Produzenten werden könnten.

Dieser Trend sorgt für wachsendes Analysteninteresse an Tesoro Gold, einem an der australischen Börse notierten Unternehmen, das das Goldprojekt El Zorro in Chile entwickelt.

Mehrere Research-Häuser haben in den vergangenen Monaten die Beobachtung von Tesoro aufgenommen und argumentieren, dass das Unternehmen im Vergleich zu globalen Entwicklerunternehmen attraktiv bewertet erscheine.

Argonaut bezeichnete Tesoro als "günstigen chilenischen Entwickler" und hob das prognostizierte Produktionsprofil von 110.000 Unzen pro Jahr sowie die vergleichsweise geringe erwartete Kapitalintensität hervor.

Das Research-Haus betonte zudem, dass El Zorro von der Nähe zu Infrastruktur profitiere, darunter Wasser- und Stromversorgung nahe der chilenischen Küste, was Entwicklungsrisiken und anfängliche Investitionskosten reduzieren könne.

Warum Analysten Tesoro Gold mögen

Analysten konzentrieren sich insbesondere auf drei Faktoren: Jurisdiktion, Bewertung und Projekteinfachheit.

Das Projekt El Zorro von Tesoro befindet sich in der chilenischen Bergbauregion Atacama Region, einem Gebiet mit etablierter Bergbauinfrastruktur und langer Betriebsgeschichte. Argonaut hob hervor, dass Chile keine staatlichen Goldlizenzgebühren oder verpflichtenden staatlichen Beteiligungen erhebt und dass Genehmigungsreformen auf kürzere Zulassungszeiten abzielen.

Auch Euroz Hartleys verwies auf das unkomplizierte Entwicklungsprofil des Projekts. Laut dem Research-Haus zeigte die Scoping-Studie vom September 2025 ein "hoch wirtschaftliches Projekt", das jährlich rund 110.000 Unzen Gold produzieren könnte - bei All-in Sustaining Costs von etwa 1.216 US-Dollar je Unze.

Die Bewertung des Unternehmens ist ebenfalls zu einem zentralen Diskussionsthema geworden. Euroz erklärte, dass Tesoros Unternehmenswert je Ressourcenunze deutlich unter dem Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen gehandelt werde, während Argonaut argumentierte, dass Tesoro einen kürzeren Weg zur Produktion biete als viele Entwickler in Westaustralien.

Beide Häuser nahmen die Coverage mit spekulativen Kaufempfehlungen und Kurszielen auf, die deutlich über dem damaligen Aktienkurs von Tesoro lagen.

Ein Sektor in einer neuen Phase

Der breitere Markt-Hintergrund könnte erklären, warum sich das Interesse über etablierte Produzenten hinaus ausweitet.

Große Bergbauunternehmen wie Agnico Eagle und Pan American Silver zeigen, dass höhere Gold- und Silberpreise zu Rekordmargen, steigenden freien Cashflows und höheren Aktionärsrenditen führen können. Gleichzeitig ziehen Entwicklungsunternehmen mit glaubwürdigen Projekten und überschaubarem Kapitalbedarf zunehmend neue Aufmerksamkeit auf sich.

Für Unternehmen wie Tesoro Gold könnten die kommenden Meilensteine - darunter eine endgültige Machbarkeitsstudie und eine mögliche Bauentscheidung - darüber entscheiden, ob sich der heutige Analystenoptimismus zu einem breiteren institutionellen Interesse entwickelt.

Quellen:

https://www.agnicoeagle.com/English/news-and-media/news-releases/news-details

https://panamericansilver.com/news/

https://tesorogold.com.au/

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Enthaltene Werte: CA0084741085,AU0000077208