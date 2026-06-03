Der Goldpreis hält sich gut in diesem Umfeld von Krieg, möglicher Inflation, steigenden Zinsen und läuft derzeit seitwärts in einem weiten Korridor zwischen 4.400 und 4.800 USD je Unze. Aktuell hat er erfolgreich die Marke von 4.500 USD verteidigt. Dabei kommen wohl Zeiten mit einer anziehenden Inflation und steigenden Zinsen auf uns zu. Das ist das perfekte Umfeld für Gold, wie es sich schon in den 1970ern Jahren zeigte. Damals befand sich die westliche Welt in einer massiven Stagflation (stagnierende Wirtschaft, steigende Preise). Die Notenbanken, insbesondere die US-Fed, hoben die Zinsen drastisch an. Dennoch war Gold der absolute Outperformer des Jahrzehnts und stieg von 35 USD auf über 800 USD je Unze im Jahr 1980. Derzeit sehen auch die Charts vieler Goldfirmen gut aus. Sie wären die größten Profiteure einer erneuten Outperformance des Edelmetalls. Die Banken bleiben jedenfalls optimistisch. Egal ob Goldman Sachs, die Deutsche Bank oder die UBS: die Analysten sehen Gold bis Jahresende unisono über der runde Marke von 5.000 USD. Wir blicken daher auf drei Aktien, die derzeit nicht nur charttechnisch gut aussehen: B2Gold, Kobo Resources und Agnico Eagle Mines!

Enthaltene Werte: CA49990B1040,CA11777Q2099,CA0084741085

Den vollständigen Artikel lesen ...