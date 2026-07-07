Die Aktie des mittelgroßen Goldproduzenten B2Gold Corp. (ISIN: CA11777Q1XXX) gehört traditionell zu den Lieblingen wertorientierter Edelmetall-Anleger. Während das Unternehmen operativ kräftig glänzen konnte, fordert ein plötzlicher Brand beim strategischen Zukunftsprojekt "Goose" im kanadischen Nunavut nun das gesamte Management heraus. Infolgedessen steht der neue CEO vor seiner ersten großen Bewährungsprobe, die über die mittelfristige Kursentwicklung der Aktie entscheiden wird. In der Bergbau-Branche ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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