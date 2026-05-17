Die Goldrally stärkt die großen Produzenten - und lenkt neue Aufmerksamkeit auf Tesoro Gold

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Steigende Goldpreise, nachlassende geopolitische Spannungen und Rekordgewinne großer Produzenten verbessern die Stimmung im Edelmetallsektor, während Analysten zunehmend auf Tesoro Gold als Entwickler mit wachsender strategischer Attraktivität verweisen.

Gold steuert auf Wochengewinn zu, da sich die Marktstimmung verbessert

Die Goldpreise legten vergangene Woche zu, nachdem Investoren auf Anzeichen einer Entspannung der Spannungen zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran reagierten - eine Entwicklung, die die Erwartungen hinsichtlich Inflation und zukünftiger Zinssätze beeinflusste.

Reuters berichtete, dass Optimismus über eine mögliche Deeskalation in der Golfregion zu sinkenden Ölpreisen und einem schwächeren US-Dollar beigetragen habe, was Edelmetalle unterstützte.

"Gold handelt derzeit eher wie ein Risiko-Asset als wie ein sicherer Hafen", sagte David Meger, Leiter des Metallhandels bei High Ridge Futures, gegenüber Reuters. "Die Erholung des Goldpreises hängt mit den Aussichten auf eine Deeskalation im Iran zusammen. Da die Energiepreise sinken, steigen die Erwartungen auf zukünftige Zinssenkungen der Fed."

Das veränderte makroökonomische Umfeld bietet zusätzlichen Rückenwind für Goldproduzenten, die bereits von historisch hohen Goldpreisen profitieren.

Agnico Eagle erzielt Rekordmargen

Zu den stärksten Quartalsperformern des Sektors gehörte Agnico Eagle (ISIN: CA0084741085), das im ersten Quartal 2026 Rekordwerte bei den operativen Margen und dem bereinigten Nettogewinn meldete.

Das Unternehmen erzielte einen bereinigten Nettogewinn von 1,7 Milliarden US-Dollar, während der realisierte Goldpreis im Quartal durchschnittlich 4.861 US-Dollar pro Unze betrug. Auch der Cashflow blieb robust: Trotz erhöhter Steuerzahlungen erwirtschaftete Agnico Eagle einen freien Cashflow von 732 Millionen US-Dollar.

Operativ stützten wichtige Minen wie Detour Lake, Canadian Malartic und Fosterville weiterhin die Produktion, während mehrere Wachstumsprojekte in Kanada und Finnland vorangetrieben wurden.

Das Management bestätigte die Jahresprognose von 3,3 bis 3,5 Millionen Unzen Produktion und betonte, dass das regionale Betriebsmodell des Unternehmens weiterhin dazu beitrage, Kostendruck auszugleichen.

Zudem stärkte das Unternehmen seine Bilanz weiter und beendete das Quartal mit mehr als 3,1 Milliarden US-Dollar an liquiden Mitteln sowie einer Nettoliquiditätsposition von rund 2,9 Milliarden US-Dollar.

Pan American Silver baut finanzielle Schlagkraft aus

Auch Pan American Silver (ISIN: CA0084741085) meldete starke Ergebnisse für das erste Quartal und unterstrich damit die derzeitige Stärke sowohl der Gold- als auch der Silbermärkte.

Das Unternehmen erzielte einen Nettogewinn von 456 Millionen US-Dollar sowie einen zurechenbaren freien Cashflow von 488 Millionen US-Dollar, während die Gesamtliquidität auf rund 2,4 Milliarden US-Dollar anstieg.

Das Management führte die starke Performance auf solide Produktion, diszipliniertes Kostenmanagement und steigende Edelmetallpreise zurück.

Die All-in Sustaining Costs im Silbersegment lagen mit 6,63 US-Dollar pro Unze unter den Erwartungen und wurden durch stärkere Nebenproduktbeiträge aus der Goldproduktion unterstützt.

Pan American kündigte zudem ein erweitertes Kapitalrückführungsprogramm an, das die Rückführung von 35% bis 40% des jährlichen zurechenbaren freien Cashflows über Dividenden und Aktienrückkäufe vorsieht.

Gleichzeitig treibt das Unternehmen das La-Colorada-Skarn-Projekt in Mexiko weiter voran, das zu einer der größeren Silberminen der Welt werden könnte. Eine überarbeitete Preliminary Economic Assessment prognostiziert in Spitzenjahren eine jährliche Silberproduktion von mehr als 19 Millionen Unzen.

Starke Goldmärkte beleben das Interesse an Entwicklern

Die starke Entwicklung etablierter Produzenten lenkt zunehmend Aufmerksamkeit auf kleinere Entwickler, die von anhaltend hohen Goldpreisen profitieren könnten.

Ein Unternehmen, das zunehmend ins Blickfeld von Analysten rückt, ist Tesoro Gold (ISIN: AU0000077208), das das Goldprojekt El Zorro in der chilenischen Atacama-Region entwickelt.

Da große Produzenten Rekord-Cashflows generieren und aktiv nach zukünftigen Wachstumschancen suchen, ziehen Entwickler mit skalierbaren Projekten in bergbaufreundlichen Jurisdiktionen erneut Aufmerksamkeit auf sich.

Argonaut nahm kürzlich die Coverage von Tesoro mit einer "Speculative Buy"-Einstufung und einem Kursziel von 2,80 australischen Dollar auf und bezeichnete das Unternehmen als einen "günstigen chilenischen Entwickler".

Das Researchhaus hob insbesondere das erwartete Produktionsprofil von rund 110.000 Unzen pro Jahr sowie die vergleichsweise moderaten geschätzten Entwicklungskosten von etwa 248 Millionen US-Dollar hervor.

Warum Analysten Tesoro Gold beobachten

Analysten richten ihren Fokus zunehmend auf die Lage des Projekts, die Wirtschaftlichkeit und die Infrastrukturvorteile.

El Zorro befindet sich nahe der chilenischen Küste und bestehender Infrastrukturkorridore, einschließlich Zugang zu Strom- und Wasserversorgung. Laut Argonaut könnte dies die Kapitalintensität im Vergleich zu vielen abgelegenen Entwicklungsprojekten weltweit reduzieren.

Auch Euroz Hartleys nahm Anfang des Jahres die Coverage auf und bezeichnete Tesoro als einen "unkomplizierten, unterbewerteten Goldentwickler" mit erheblichem Explorationspotenzial.

Das Haus verwies auf die Scoping Study des Unternehmens aus dem September 2025, die eine prognostizierte Produktion von etwa 110.000 Unzen pro Jahr bei All-in Sustaining Costs von rund 1.216 US-Dollar pro Unze ausweist.

Wichtig ist zudem, dass Analysten weiteres Wachstumspotenzial über die aktuelle Ressourcenbasis hinaus sehen. Euroz betonte, dass sich die Anomalie über eine Streichlänge von 50 Kilometern erstreckt und mehrere Explorationsziele weiterhin untersucht werden.

Auch die strategische Aktionärsstruktur stärkt die Glaubwürdigkeit der Story. Gold Fields hält bereits eine bedeutende Beteiligung an Tesoro - ein Faktor, den mehrere Analysten als wichtige Bestätigung des langfristigen Potenzials des Projekts ansehen.

Ein Sektor profitiert von neuem Momentum

Die Kombination aus stabilen Goldpreisen, nachlassenden Inflationssorgen und einer verbesserten Anlegerstimmung schafft ein konstruktives Umfeld für die Edelmetallbranche.

Große Produzenten wie Agnico Eagle und Pan American Silver demonstrieren die Cashflow-Stärke des aktuellen Goldmarktes, während Entwickler mit fortgeschrittenen Projekten zunehmend mehr Aufmerksamkeit von Analysten und Investoren erhalten.

Für Tesoro Gold könnten bevorstehende Katalysatoren - darunter weitere Bohrprogramme, Machbarkeitsstudien und Fortschritte bei Genehmigungen - darüber entscheiden, ob sich das Unternehmen in den kommenden Jahren zu einer der meistbeachteten Entwicklungsstories des Sektors entwickelt.

Quellen:

https://www.agnicoeagle.com/English/news-and-media/news-releases/news-details

https://panamericansilver.com/news/

https://tesorogold.com.au/

https://www.reuters.com/world/india/gold-track-weekly-gain-markets-focus-us-iran-peace-deal-prospects-2026-05-08/

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