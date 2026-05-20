Newmont liefert starkes Quartal - Anleger richten den Blick auf aufstrebende Entwickler wie Tesoro Gold und Rio2

Anzeige / Werbung

Die rekordhohe Cashflow-Generierung großer Goldproduzenten lenkt die Aufmerksamkeit der Investoren erneut auf die nächste Generation von Goldentwicklern. Besonders das auf Chile fokussierte Unternehmen Tesoro Gold rückt zunehmend in den Fokus, da der Sektor nach skalierbaren Projekten sucht, die in einem starken Goldmarkt in Produktion gehen können.

Der erneute Fokus folgt auf robuste Ergebnisse des ersten Quartals der Branchenschwergewichte Barrick Mining (ISIN: CA06849F1080) und Newmont (ISIN: US6516391066), die beide von hohen Goldpreisen und einer stärkeren operativen Entwicklung profitierten. Barrick meldete eine vierteljährliche Goldproduktion von 719.000 Unzen sowie einen operativen Cashflow von 2,55 Milliarden US-Dollar, während Newmont einen Rekordwert von 3,1 Milliarden US-Dollar an freiem Cashflow im Quartal erzielte, da sich die Margen im gesamten globalen Portfolio ausweiteten.

Die starke Cashflow-Generierung der großen Produzenten hat die Erwartung verstärkt, dass etablierte Bergbaukonzerne zunehmend Entwicklungsprojekte ins Visier nehmen könnten, um ihre zukünftigen Produktionspipelines aufzufüllen. Vor diesem Hintergrund richtet sich das Anlegerinteresse verstärkt auf Unternehmen wie Rio2 (ISIN: CA7672171021) und das australisch gelistete Tesoro Gold (ISIN: AU0000077208), die beide Goldprojekte in Chile vorantreiben.

Rio2 hat kürzlich die erste Produktion in seiner Fenix-Goldmine in Chile erreicht, räumte jedoch operative Herausforderungen im Zusammenhang mit dem Hochlauf eines Betriebs in großer Höhe ein. Das Management verwies auf Arbeitskräftemangel, verzögerte Sprenggenehmigungen und logistische Einschränkungen im Quartal, hielt jedoch an der Prognose von mehr als 60.000 Unzen Goldproduktion im Jahr 2026 fest.

Für einige Investoren hat die Erfahrung von Rio2 die Vorteile von Projekten in niedrigerer Höhenlage mit einfacheren Infrastrukturanforderungen hervorgehoben - ein Bereich, in dem sich Tesoro Gold zunehmend positioniert.

Tesoro entwickelt derzeit das El-Zorro-Goldprojekt in der chilenischen Atacama-Region. Das Unternehmen strebt bis Ende 2026 eine finale Investitionsentscheidung und bis 2029 die erste Goldproduktion an. In den vergangenen Monaten veröffentlichte Broker-Research-Berichte bezeichneten das Unternehmen zunehmend als einen der am stärksten unterbewerteten aufstrebenden Goldentwickler an der ASX.

Argonaut nahm die Coverage von Tesoro im April mit einer "Speculative Buy"-Empfehlung und einem Kursziel von 2,80 australischen Dollar auf und bezeichnete das Unternehmen im Vergleich zu australischen Wettbewerbern als "günstigen chilenischen Entwickler". Euroz Hartleys startete ebenfalls mit einem Kursziel von 2,09 australischen Dollar und argumentierte, dass die Bewertung des Projekts angesichts der Ressourcengröße und des Entwicklungsprofils kaum zu ignorieren sei.

Im Zentrum der Investmentstory steht die Lagerstätte Ternera, die über eine Goldressource von 1,82 Millionen Unzen mit einem Gehalt von 1,1 Gramm pro Tonne innerhalb einer einzigen großen Tagebaugrube verfügt. Der breitere El-Zorro-Korridor von Tesoro erstreckt sich über rund 30 Kilometer und gilt als das erste identifizierte intrusive Goldsystem Chiles, was zusätzliches Explorationspotenzial über die bestehende Ressourcenbasis hinaus bietet.

Eine Scoping-Studie aus dem September 2025 skizzierte einen konventionellen Betrieb mit einer Kapazität von 3 Millionen Tonnen pro Jahr und einer durchschnittlichen Produktion von 111.000 Unzen Gold jährlich während der ersten neun Betriebsjahre. Die prognostizierten nachhaltigen Gesamtkosten (AISC) lagen bei 1.216 US-Dollar pro Unze, während die anfänglichen Investitionskosten auf etwa 248 Millionen US-Dollar geschätzt wurden. Die Studie kalkulierte zudem einen freien Cashflow nach Steuern von 1,23 Milliarden US-Dollar sowie eine interne Rendite von über 50% bei einem Goldpreis von 2.750 US-Dollar.

Besonders wichtig ist laut Analysten der Standort des Projekts. Anders als viele chilenische Goldprojekte in extremer Höhenlage liegt El Zorro nahe dem Meeresspiegel und in der Nähe bestehender Infrastruktur, darunter Stromversorgung, Straßen und Küstenzugang. Tesoro schätzt, dass lediglich begrenzte Infrastrukturmaßnahmen erforderlich sein werden, darunter etwa 30 Kilometer Wasserpipeline und 20 Kilometer Stromleitungsanschluss.

Die niedrigere Höhenlage könnte die operative Komplexität sowie arbeitsmarktbezogene Herausforderungen im Vergleich zu Projekten tief in den Anden reduzieren. Die jüngsten Aussagen von Rio2 zu Personalproblemen bei Fenix Gold haben die Sensibilität der Investoren gegenüber operativen Risiken bei chilenischen Entwicklungsprojekten zusätzlich verstärkt.

Tesoro hat zudem strategische Unterstützung vom südafrikanischen Goldkonzern Gold Fields erhalten, der rund 13% des Unternehmens hält. Analysten betrachten dieses Investment als bedeutende externe Bestätigung des Projekts - insbesondere angesichts der bestehenden operativen Erfahrung von Gold Fields in Chile.

Das Unternehmen arbeitet derzeit an den definitiven Machbarkeitsstudien, wobei bereits mehrere technische Studien laufen und das Management weiterhin eine finale Investitionsentscheidung bis Ende des Kalenderjahres 2026 anstrebt. Parallel dazu sollen laufende Bohrprogramme die Ressourcen im gesamten Distrikt erweitern, wo zahlreiche Explorationsziele bislang weitgehend ungetestet sind.

Dennoch dürften Investoren dem breiteren Entwicklersektor trotz verbesserter Wirtschaftlichkeit weiterhin mit Vorsicht begegnen. Steigende Arbeitskosten, inflationsbedingter Druck auf Baumaterialien und ein angespannter Arbeitsmarkt im chilenischen Bergbau könnten die Kapitalintensität zukünftiger Machbarkeitsstudien erhöhen. Argonaut hat bereits auf potenziell höhere Betriebskostenannahmen hingewiesen, während die Entwicklungsarbeiten voranschreiten.

Auch die Finanzierung bleibt eine zentrale Hürde für aufstrebende Produzenten, insbesondere da viele Projekte weiterhin erhebliche Vorabinvestitionen benötigen, bevor mit dem Bau begonnen werden kann.

Dennoch erscheint das Marktumfeld für qualitativ hochwertige Entwicklungsprojekte angesichts rekordhoher Cashflows großer Produzenten und Goldpreise nahe historischer Höchststände zunehmend unterstützend. Für Tesoro Gold könnten die kommenden zwölf Monate - einschließlich der Vorlage einer definitiven Machbarkeitsstudie, weiterer Ressourcenbohrungen und wichtiger Genehmigungsschritte - darüber entscheiden, ob das Unternehmen den Übergang vom spekulativen Explorer zu einem ernstzunehmenden Kandidaten der nächsten Generation von Goldproduzenten schafft.

Quellen:

https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20851433-gold-explodieren-goldpreis-prognose-elektrisiert-anleger-gold-35-rallye

https://think.ing.com/articles/why-gold-isnt-acting-like-a-safe-haven-right-now/

https://www.reuters.com/world/india/gold-falls-oil-driven-inflation-worries-usiran-peace-talks-falter-2026-05-11/

https://goldinvest.de/en/norsemont-mining-the-sleeping-gold-silver-copper-giant-in-the-chilean-andes-awakens

https://www.rio2.com/post/rio2-announces-gold-pour-at-fenix-gold-mine

https://www.barrick.com/English/news/news-details/2026/q1-2026-results/default.aspx

https://tesorogold.com.au/

https://www.newmont.com/investors/news-release/news-details/2026/Newmont-Generates-Record-Quarterly-Earnings-and-Free-Cash-Flow-Reports-First-Quarter-2026-Results-and-Announces-Increased-Share-Repurchase-Authorization/default.aspx

Lassen Sie sich in den Verteiler für Tesoro Gold oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Tesoro Gold" oder "Nebenwerte".

----

Tesoro Gold

Land: Australien?

ISIN:??AU0000077208

https://tesorogold.com.au/

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit Tesoro Gold existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Tesoro Gold. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Tesoro Gold können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Tesoro Gold einsehen: https://tesorogold.com.au/.

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Tesoro Gold vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu



Für Fragen bitte Nachricht an e-reuter@dr-reuter.eu

Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

The post Newmont liefert starkes Quartal - Anleger richten den Blick auf aufstrebende Entwickler wie Tesoro Gold und Rio2 appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: US6516391066,CA7672171021,CA06849F1080,AU0000077208