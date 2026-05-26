Original-Research: ORBIS SE - von GSC Research GmbH



26.05.2026 / 11:35 CET/CEST

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Einstufung von GSC Research GmbH zu ORBIS SE Unternehmen: ORBIS SE ISIN: DE0005228779 Anlass der Studie: Geschäftszahlen 2025 Empfehlung: Kaufen seit: 26.05.2026 Kursziel: 12,60 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: 05.05.2022, vormals Halten Analyst: Thorsten Renner

Außerplanmäßige Abschreibung belastet Ergebniskennzahlen 2025



Die ORBIS SE schloss das vergangene Geschäftsjahr in einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld mit soliden Zahlen ab. Auch 2025 setzte sich die Ausweitung der Geschäfte im Ausland fort. Hier plant die Gesellschaft auch in Zukunft, das Leistungsangebot weiter auszudehnen. Immerhin erwirtschaftet das Unternehmen den Großteil des EBIT im Ausland, auch wenn das sehr hohe Vorjahresniveau 2025 nicht erreicht wurde.



Angesichts der zahlreichen globalen Konflikte dürfte die gesamtwirtschaftliche Lage auch in den kommenden Monaten volatil bleiben. Dies könnte sich auch negativ auf die ORBIS SE auswirken. Auch wenn die Software-Unternehmen in den vergangenen Monaten unter Druck standen, ist in Zukunft von einem weiter wachsenden Markt für SAP- und Microsoft-Lösungen auszugehen, wovon auch ORBIS als wichtiger Partner profitieren dürfte.



Wachstumstreiber wird auch in den kommenden Jahren die Digitalisierung bleiben. Hier hat sich ORBIS bereits frühzeitig hervorragend positioniert. Angesichts wirtschaftlicher Probleme könnte es vorübergehend zu kundenseitigen Projektverschiebungen kommen. Auf mittlere und lange Sicht können die Unternehmen die erforderlichen Investitionen jedoch nicht umgehen, um nicht den Anschluss an die Konkurrenz zu verlieren.



Auch der Bereich KI eröffnet ORBIS in Zukunft Wachstumsmöglichkeiten. Infolge der hervorragenden finanziellen Ausstattung sehen wir auch hier zusätzliches Wachstumspotenzial durch etwaige Übernahmen. Dies würde dann auch gleichzeitig die Herausforderungen bei der Gewinnung qualifizierter Mitarbeiter abmildern.



Die zum Jahresende ausgewiesene Netto-Cash-Position sowie die eigenen Anteilsscheine der ORBIS SE machen derzeit einen Wert von 1,81 Euro je im Umlauf befindlicher Aktie aus. Damit wird bereits ein Anteil von gut 37 Prozent der aktuellen Marktkapitalisierung abgedeckt.



Die Notierung der ORBIS-Aktie entwickelte sich in den letzten Wochen weiterhin schwach und bewegt sich nun unter der Marke von 5 Euro. Befeuert durch den Digitalisierungstrend sehen wir für die Gesellschaft in den kommenden Jahren aber weiterhin hervorragende Wachstumschancen. Zudem ist das Papier auf dem jetzigen Niveau günstig bewertet. Entsprechend erachten wir das aktuelle Kursniveau als gute Einstiegschance. Daher empfehlen wir bei einem auf 12,60 Euro erhöhten Kursziel nach wie vor, den Anteilsschein zu "Kaufen".



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: 2026-05-26_ORBIS

Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden: https://gsc-research.de



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