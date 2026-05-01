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WKN: 889290 | ISIN: US29364G1031 | Ticker-Symbol: ETY
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30.04.26 | 21:30
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AES
AES CORPORATION Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
AES CORPORATION12,300-0,24 %
ALLY FINANCIAL INC37,600-0,61 %
ASA GOLD AND PRECIOUS METALS LIMITED53,64+2,00 %
CADRE HOLDINGS INC23,600-6,35 %
CAPITOL FEDERAL FINANCIAL INC6,250-5,30 %
CASEYS GENERAL STORES INC690,00-1,51 %
COLUMBUS MCKINNON CORPORATION13,2000,00 %
DONEGAL GROUP INC CL A16,810-4,81 %
ENTERGY CORPORATION99,78-0,72 %
FRANKLIN FINANCIAL SERVICES CORPORATION56,700,00 %
LIFETIME BRANDS INC5,400-10,00 %
OLD SECOND BANCORP INC17,300-2,26 %
PARK-OHIO HOLDINGS CORP29,0800,00 %
PLUMAS BANCORP43,0000,00 %
RIVERNORTH/DOUBLELINE STRATEGIC OPPORTUNITY FUND INC14,0000,00 %
WARRIOR MET COAL INC78,60+2,64 %
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