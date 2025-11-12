Anzeige
Mehr »
Mittwoch, 12.11.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Nuklear-Deal startet: 80-Mrd.-Dollar-Atomoffensive der USA
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 856243 | ISIN: US87612E1064 | Ticker-Symbol: DYH
Tradegate
11.11.25 | 21:17
79,12 Euro
+0,03 % +0,02
Branche
Handel/E-Commerce
Aktienmarkt
S&P 500
S&P 100
1-Jahres-Chart
TARGET CORPORATION Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
TARGET CORPORATION 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
79,0479,2807:20
78,3879,1407:26
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
ARROW FINANCIAL
ARROW FINANCIAL CORPORATION Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ARROW FINANCIAL CORPORATION26,000+0,78 %
ASA GOLD AND PRECIOUS METALS LIMITED40,180-1,16 %
AVIA AVIAN TBK0,0220,00 %
BANK OF CHINA HONG KONG LTD4,356+0,14 %
BOK FINANCIAL CORPORATION95,000,00 %
COGECO INC37,400-2,09 %
DHT HOLDINGS INC11,540+0,09 %
EMPLOYERS HOLDINGS INC33,400+0,60 %
FRESH DEL MONTE PRODUCE INC32,200-0,49 %
HENNESSY ADVISORS INC10,040-0,20 %
HOME BANCSHARES INC23,800+0,85 %
KENVUE INC14,462+0,15 %
LOGISTEA AB B1,358-3,28 %
MEDALLION FINANCIAL CORP8,5500,00 %
NEXSTAR MEDIA GROUP INC165,35-1,75 %
ODFJELL DRILLING LTD6,900-2,13 %
PACCAR INC84,73+0,11 %
POOL CORPORATION217,40-0,91 %
RUSH ENTERPRISES INC42,800+1,90 %
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC26,400-2,94 %
TARGET CORPORATION79,12+0,03 %
WESTERN NEW ENGLAND BANCORP INC10,100+2,02 %
WINMARK CORPORATION370,00+2,21 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.