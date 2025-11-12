|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|ARROW FINANCIAL CORPORATION
|US0427441029
|0,29 USD
|0,2503 EUR
|ASA GOLD AND PRECIOUS METALS LIMITED
|BMG3156P1032
|0,03 USD
|0,0258 EUR
|AVIA AVIAN TBK
|ID1000165004
|11 IDR
|0,0005 EUR
|BANK OF CHINA HONG KONG LTD
|HK2388011192
|0,29 HKD
|0,0322 EUR
|BOK FINANCIAL CORPORATION
|US05561Q2012
|0,63 USD
|0,5438 EUR
|COGECO INC
|CA19238T1003
|0,987 CAD
|0,6076 EUR
|DHT HOLDINGS INC
|MHY2065G1219
|0,18 USD
|0,1553 EUR
|EMPLOYERS HOLDINGS INC
|US2922181043
|0,32 USD
|0,2762 EUR
|FRESH DEL MONTE PRODUCE INC
|KYG367381053
|0,3 USD
|0,2589 EUR
|HENNESSY ADVISORS INC
|US4258851009
|0,1375 USD
|0,1187 EUR
|HOME BANCSHARES INC
|US4368932004
|0,21 USD
|0,1812 EUR
|KENVUE INC
|US49177J1025
|0,2075 USD
|0,1791 EUR
|LOGISTEA AB B
|SE0017131337
|0,05 SEK
|0,0045 EUR
|MEDALLION FINANCIAL CORP
|US5839281061
|0,12 USD
|0,1035 EUR
|NEXSTAR MEDIA GROUP INC
|US65336K1034
|1,86 USD
|1,6057 EUR
|ODFJELL DRILLING LTD
|BMG671801022
|0,2 USD
|0,1726 EUR
|PACCAR INC
|US6937181088
|0,33 USD
|0,2848 EUR
|POOL CORPORATION
|US73278L1052
|1,25 USD
|1,0791 EUR
|RUSH ENTERPRISES INC
|US7818462092
|0,19 USD
|0,164 EUR
|SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC
|GB00BFMBMT84
|0,12 USD
|0,1035 EUR
|TARGET CORPORATION
|US87612E1064
|1,14 USD
|0,9841 EUR
|WESTERN NEW ENGLAND BANCORP INC
|US9588921018
|0,07 USD
|0,0604 EUR
|WINMARK CORPORATION
|US9742501029
|10,96 USD
|9,4618 EUR
