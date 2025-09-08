The following instruments on XETRA do have their first trading 08.09.2025Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 08.09.2025Aktien1 SE0006143129 Berner Industrier AB2 SE0000418923 CTT Systems AB3 SE0017131337 Logistea AB4 SE0010468918 Lyko Group AB5 SE0012481133 Vertiseit AB6 US0207641061 Alpha Metallurgical Resources Inc.7 SE0026141665 Fingerprint Cards AB8 CA38076G1037 Gold X2 Mining Inc.9 CA6026871054 MindWalk Holdings Corp.10 US6915438476 Oxford Lane Capital Corp.11 US78418A7037 Safe & Green Holdings Corp.12 US8549362007 Stardust Power Inc.Anleihen1 US105756CN87 Brasilien, Föderative Republik2 US125523DA57 Cigna Group, The3 US125523CZ18 Cigna Group, The4 US125523CX69 Cigna Group, The5 USP2867KAM82 Colbun S.A.6 US58933YBT10 Merck & Co. Inc.7 FR0014012JL7 Arkema S.A.8 XS3171646378 Asian Development Bank9 NZBNZDT406C7 Bank of New Zealand10 US58933YBQ70 Merck & Co. Inc.11 FR0014012J64 Unibail-Rodamco-Westfield SE12 DE000DW6AKS6 DZ BANK AG13 EU000A4EF4A1 Europäische Union14 US58933YBS37 Merck & Co. Inc.15 US676167CR86 Oesterreichische Kontrollbank AG16 DE0001789428 Sachsen, Freistaat17 US912797RS85 United States of America18 US053807AY95 Avnet Inc.19 US09261HBY27 Blackstone Private Credit Fund20 US125523CY43 Cigna Group, The21 US204166AA06 Commvault Systems Inc.22 XS3175869737 Grenke Finance PLC23 XS3168266958 Heimstaden Bostad AB24 DK0009418089 Jyske Realkredit A/S25 XS3154053436 Moneta Money Bank A.S.26 US693304BJ52 PECO Energy Co.27 US693304BH96 PECO Energy Co.28 US72650RBS04 Plains All American Pipeline L.P.29 US72650RBR21 Plains All American Pipeline L.P.30 XS3176118894 SGS Nederland Holding B.V.31 SK4000027876 Slovenská Sporitelna AS32 US71647NBM02 Petrobras Global Finance B.V.33 US58933YBR53 Merck & Co. Inc.