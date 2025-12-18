Neuer Gold-Gigant in Ontario?: Wer auf massives Wachstum im Goldsektor setzt, kommt an dieser Erfolgsstory nicht mehr vorbei!

Anzeige / Werbung

Werden Sie Teil einer Erfolgsgeschichte: Während andere noch beobachten, hält dieses Unternehmen bereits alle Trümpfe für den nächsten Gold-Rausch in der Hand. Nutzen Sie Ihre Chance!

Liebe Leserinnen und Leser,

es gibt Momente, in denen ein Projekt aus dem Rohstoffsektor plötzlich an Kontur gewinnt: nicht mehr nur als Karte auf Papier, sondern als realistisches Bergbauvorhaben mit klaren wirtschaftlichen Perspektiven. Für Gold X2 Mining (ISIN CA38150N1078 WKN A3CRU9) und das Moss-Goldprojekt scheint genauso ein Moment angebrochen zu sein. In den kommenden Wochen soll eine aktualisierte Mineralressource (MRE) zusammen mit einer weitreichenden PEA veröffentlicht werden - und beides könnte das Bild erheblich schärfen, wie Moss in ein produzierendes Projekt überführt werden kann.

Ein Zentrum der Masse - und eine Vision für ein Bergbau-Distrikt

Was das Moss-Goldprojekt so besonders macht, ist nicht nur das Vorkommen selbst, sondern seine Stellung in einer größeren geologischen Struktur. Gold X2 Mining (ISIN CA38150N1078 WKN A3CRU9) beschreibt Moss als das "Zentrum der Masse" - das Kernstück eines Bandes, das potenziell zu einem langlebigen Bergbaugebiet wachsen kann. Deshalb verfolgt das Management eine Strategie, die über den kurzfristigen Ressourcengewinn hinausgeht: Belt-Konsolidierung.

Im Rahmen des Precious Metals Summit 2025 in Zürich gab Michael Henrichsen, CEO von Gold X2 Mining, Einblicke in die aktuellen Entwicklungen des Moss-Goldprojekts. Dabei spricht er über jüngste Akquisitionen sowie Fortschritte in der Explorationsarbeit. Ein besonderer Fokus liegt auf der bevorstehenden vorläufigen Wirtschaftlichkeitsstudie (PEA), die auf einer aktualisierten Mineralressourcenschätzung basiert, sowie auf der langfristigen Wachstumsstrategie des Unternehmens. Darüber hinaus thematisiert das Gespräch die Unterstützung durch die Aktionäre, finanzielle Ausrichtungen und die sich verändernden Genehmigungsprozesse in Kanada.

Aktualisierte Mineralressourcen und PEA kommen sehr bald

Geologisches Modell, Grade-Control und 50.000 m Bohrprogramm

Bevor ein Schaufelstich wirklich zählt, muss das Modell stimmen. Gold X2 investierte rund ein Jahr in die Überarbeitung des geologischen Modells. Parallel dazu lief ein intensives Grade-Control-Bohrprogramm, das der Idee dienen soll: Wenn die Bagger anrücken, muss die Karte mit der Realität übereinstimmen.

Quelle: Gold X2 Mining

Erste Ergebnisse sind vielversprechend: Die Korrelation zwischen Grade-Control-Daten und dem neuen Ressourcenmodell ist gut. Gleichzeitig läuft ein umfangreiches Bohrprogramm - rund 50.000 Meter -, das sowohl die Ressource stützen als auch das Potenzial für eine Ausweitung testen soll. Das ist Entwicklungsbohren in Reinkultur: Wachstum und Konvertierung von geologischen Interessen in abbaubare Tonnagen.

PEA "plus": mehr als nur eine erste Zahl

Typischerweise sind Preliminary Economic Assessments (PEAs) grobe Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen. Bei Gold X2 wird die anstehende PEA bewusst weitergeführt: Statt reiner First-Look-Zahlen ist geplant, Elemente auf Niveau einer Vor-Machbarkeitsstudie einzubauen, um Investoren und Stakeholdern belastbare und konservative Orientierung zu geben.

Das hat zwei Vorteile: Erstens wird die Aussagekraft der Studie deutlich höher, zweitens schafft es eine bessere Basis für die anschließende Machbarkeitsphase. Und: Die geplante Kombination von aktualisierter MRE und PEA wird zeigen, wie die Bergbauplanung und der tatsächliche Grade-Control-Aufbau zusammenpassen.

"Wir wollen solide Orientierung liefern - und die PEA wird viele Elemente auf Vor-Machbarkeitsniveau enthalten."

Michael Henrichsen - CEO, Gold X2 Mining

Kurzfristig ist die Durchführung der PEA abgedeckt, doch der Weg bis zur Vor- und Machbarkeitsstudie erfordert weitere Finanzierungsrunden. Gold X2 Mining (ISIN CA38150N1078 WKN A3CRU9) betont, dass man nicht nur Kapital sucht, sondern strategische, langfristig denkende Partner - Investoren, die das Projekt über mehrere Phasen begleiten wollen: von der Ressourcenerweiterung über die Machbarkeit bis hin zur Genehmigung und eventuell in die Bauphase.

Das Management signalisiert Disziplin in der Kapitalbeschaffung: Schritt für Schritt, nach klaren Meilensteinen. Aktionäre zeigen sich bislang unterstützend - die Aktie reagierte positiv, nicht zuletzt durch die Fortschritte in Exploration und Studienaufwand.

Permitting, Standortvorteile und ökonomische Bedeutung

Permitting ist oft der schwerwiegendste Unsicherheitsfaktor bei Projekten in Nordamerika. Aktuell zeigt sich jedoch ein veränderter politischer Wind: Kanada und einzelne Provinzen überarbeiten Prozesse, um strategische Projekte schneller voranzubringen. Für Moss spricht eine Reihe konkreter Standortvorteile:

Kurze Distanz zu Thunder Bay - ein wichtiges Dienstleistungs- und Logistikzentrum in Nord-Ontario.

Lage nahe einer wichtigen Verkehrsachse (Highway), was Transport und Versorgung vereinfacht.

Fortgeschrittene Umweltarbeiten, die die Projektentwicklung ganzheitlich "de-riskieren" sollen.

Die anstehende PEA wird außerdem quantifizieren, welche Arbeitsplätze (während des Baus und dauerhaft), welche indirekten Effekte und welche fiskalischen Beiträge ein Projekt wie Moss für die Provinz liefern kann - ein zentraler Punkt bei Gesprächen mit Behörden und Gemeinden.

Das Moss-Projekt in Ontario: Lage, Infrastruktur, Ressource

Das Projekt liegt nahe Thunder Bay (gute Infrastruktur, Stromanbindung, Trans-Canada Highway) - grundsätzlich optimal für ein Tagebauprojekt. Die Mineralisierung ist für einen offenen Abbau modelliert worden und das Unternehmen berechnet den möglichen Pit mit konservativen Annahmen.

Quelle: Gold X2 Mining

Aktuell berichtet Gold X2 Mining (ISIN CA38150N1078 WKN A3CRU9)über eine nennenswerte Ressource: rund 1,23 Mio. Unzen in der Kategorie Indicated und circa 4,5-4,9 Mio. Unzen Inferred (Unternehmensangaben schwanken leicht, Gesamtangabe ca. ~6 Mio. Unzen). Das erklärt, warum größere Akteure aufmerksam werden könnten.

Ein neuer Gold-Gigant in Ontario: Gold X2 schmiedet Bergbau-Imperium durch Kesselrun-Übernahme

Der Weg zum nächsten großen Goldproduzenten Kanadas ist geebnet: Mit dem erfolgreichen Abschluss der Übernahme von Kesselrun Resources setzt Gold X2 Mining ein unmissverständliches Ausrufezeichen im legendären Shebandowan Greenstone Belt. Durch diesen strategischen Geniestreich sichert sich das Unternehmen das hochkarätige Huronian Gold Project und konsolidiert ein gewaltiges Landpaket von fast 29.000 Hektar. Für Investoren bedeutet das: Gold X2 hält nun die Schlüssel zu einem der vielversprechendsten Goldtrends Ontarios fest in der Hand. Mit der Flexibilität für eine hocheffiziente Bergbauinfrastruktur und dem klaren Ziel, ab 2026 die nächsten hochgradigen Unzen ans Licht zu bringen, positioniert sich Gold X2 als absoluter Top-Player in einem erstklassigen Bergbauumfeld.

Gold-Geniestreich vollendet: 5 Gründe, warum Investoren jetzt auf Gold X2 blicken müssen:

Moss ist mehr als eine Ressource: Durch Landkauf und Akquisitionen verfolgt Gold X2 eine District-Strategie, die langfristige Produktionsperspektiven schafft. MRE + PEA kommen bald: Die Kombination liefert eine belastbarere Sicht auf Abbaumöglichkeiten und Wirtschaftlichkeit - und ist in Teilen bereits auf Vor-Machbarkeitsniveau ausgelegt. Bohrprogramm und Modellierung de-Risiken: 50.000 m Bohrungen und eine aktualisierte Geologie erhöhen die Aussagekraft der Ressource. Finanzierung bleibt ein Thema: PEA-Phase finanziert, aber weitere Entwicklungsphasen benötigen strategisches Kapital. Permitting ist der Taktgeber: Standortvorteile und politische Entwicklungen in Kanada sind positiv, doch die Zeitachse bleibt von behördlichen Abläufen abhängig.

Warum das jetzt spannend ist

Der Moment vor der Veröffentlichung einer belastbaren MRE und einer detaillierten PEA ist ein seltener, aber entscheidender Zeitpunkt: Aus geologischen Daten, Bohrergebnissen und wirtschaftlichen Annahmen entsteht erstmals ein greifbares Bild der operativen Zukunft eines Projekts. Für Anleger und Bergbaubeobachter bedeutet das: Informationen, die die Debatte von reiner Spekulation zu faktenbasierten Erwartungen verschieben.

Gelingt die Konvertierung der Ressource in ökonomisch relevante Kategorien - gestützt durch Grade-Control-Daten und konservative PEA-Annahmen - dann kann Moss als Kandidat für die nächste Phase der Entwicklung in Nord-Ontario gelten. Falls die weiteren Bohrprogramme zusätzliches Volumen oder höhere Gehalte zeigen, wächst aus dem Projekt möglicherweise sogar ein bedeutender Produzent mit mehreren Jahrzehnten Lebensdauer.

Abschließende Einschätzung

Gold X2 Mining (ISIN CA38150N1078 WKN A3CRU9) steht an einer Weggabel: Veröffentlichung der MRE und einer PEA-erweiterten Studie, ein großes Bohrprogramm und strategische Landerweiterungen. Diese Bausteine zusammengenommen schaffen die Grundlage, um Moss als ernstzunehmendes Entwicklerprojekt zu positionieren. Das Tempo der nächsten Monate wird entscheidend sein: Die Publikation der Studien, neue Bohrergebnisse und die Reaktion potenzieller strategischer Investoren bestimmen, wie schnell aus dem Plan ein realisierbares Bergbauprojekt werden kann.

Für jeden, der Bergbauprojekte verfolgt, ist jetzt der Moment, genau hinzusehen: Werden die Daten die Erwartungen stützen - und eröffnet sich damit die Chance, ein Projekt in einer frühen, aber aussichtsreichen Phase zu begleiten?

Werden Sie Teil einer Erfolgsgeschichte: Während andere noch beobachten, hält dieses Unternehmen bereits alle Trümpfe für den nächsten Gold-Rausch in der Hand. Nutzen Sie Ihre Chance!

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei all Ihren Investitionen und verbleiben mit spekulativen Grüßen aus der Mining-Investor Redaktion

Besuchen Sie https://goldx2.com/, um mehr über das Unternehmen und seine Aktivitäten zu erfahren.

Hinweise gemäß §34b Abs. 1 WpHG in Verbindung mit FinAnV (Deutschland)

Disclaimer

Sämtliche Veröffentlichungen, also Berichte, Darstellungen, Mittelungen sowie Beiträge ("Veröffentlichungen") dienen ausschließlich der Information und stellen keine Handelsempfehlung hinsichtlich des Kaufs oder Verkaufs von Wertpapieren dar. Die Veröffentlichungen sind nicht mit einer professionellen Finanzanalyse gleichzusetzen, sondern geben lediglich die Meinung der Orange Unicorn/mining-investor.com ("Herausgeber"), bzw. der für diese tätigen Verfasser der Veröffentlichungen ("Verfasser") wieder. Jedes Investment in die hier vorgestellten Finanzinstrumente wie Aktien, Anleihen, Derivate auf Wertpapiere etc. (zusammen "Finanzinstrumente") ist mit Chancen, aber auch mit Risiken bis hin zum Totalverlust verbunden. Kauf-/Verkaufsaufträge sollten zum eigenen Schutz stets limitiert werden. Dies gilt insbesondere für die hier behandelten Werte aus dem Small- und Micro-Cap-Bereich, die sich ausschließlich für spekulative und risikobewusste Anleger eignen.

Jeder Anleger handelt auf eigenes Risiko. Wir erbringen ausschließlich Marketing- und Werbedienstleistungen und sind nicht in das Unternehmensmanagement oder Geschäftsentscheidungen eingebunden. Der Herausgeber und die für ihn tätigen Verfasser übernehmen keinerlei Gewähr auf die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder sonstige Qualität der Veröffentlichungen.

Hinweise gemäß §34b Abs. 1 WpHG in Verbindung mit FinAnV (Deutschland)

Für die Berichterstattung über das Unternehmen Vizsla Silver wurden Vermittler, Verfasser und Herausgeber entgeltlich entlohnt. Hierdurch besteht konkret und eindeutig ein Interessenkonflikt.

Eine individuelle Offenlegung zu Wertpapierbeteiligungen des Herausgebers und der Verfasser und/oder der Vergütung des Herausgebers oder der Verfasser durch das mit Veröffentlichungen im Zusammenhang stehende Unternehmen Dritte, werden in beziehungsweise unter der jeweiligen Veröffentlichung ausdrücklich ausgewiesen.

Die in den jeweiligen Veröffentlichungen angegebenen Preise/Kurse zu besprochenen Finanzinstrumenten sind, soweit nicht näher erläutert, Tagesschlusskurse des zurückliegenden Börsentages oder aber aktuellere Kurse vor der jeweiligen Veröffentlichung. Allgemeiner Haftungsausschluss Die Veröffentlichungen dienen ausschließlich Informationszwecken. Alle Informationen und Daten in den Veröffentlichungen stammen aus Quellen, die der Herausgeber bzw. der Verfasser zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig hält. Der Herausgeber und die Verfasser haben die größtmögliche Sorgfalt darauf verwandt, sicherzustellen, dass die verwendeten und zugrunde liegenden Daten und Tatsachen vollständig und zutreffend sowie die herangezogenen Einschätzungen und aufgestellten Prognosen realistisch sind.

Der Herausgeber übernimmt jedoch keine Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit, und Aktualität der in den Veröffentlichungen enthaltenen Informationen.

Der Herausgeber hat keine Aktualisierungspflicht.

Er weist darauf hin, dass nachträglich Veränderungen der in den Veröffentlichungen enthaltenen Informationen und der darin enthaltenen Meinungen des Herausgebers oder des Verfassers entstehend können. Im Falle derartiger nachträglicher Änderungen ist der Herausgeber nicht verpflichtet, diese mitzueilen bzw. gleichfalls zu veröffentlichen. Die Aussagen und Meinungen des Herausgebers bzw. Verfassers stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Finanzinstruments dar. Der Herausgeber ist nicht verantwortlich für Konsequenzen, speziell für Verluste, welche durch die Verwendung der in Veröffentlichungen enthaltenen Informationen und Meinungen folgen bzw. folgen könnten.

Der Herausgeber und die Verfasser übernehmen insbesondere keine Gewähr dafür, dass aufgrund des Erwerbs von Finanzinstrumenten der Gegenstand von Veröffentlichungen sind Gewinne erzielt oder bestimmte Kursziele erreicht werden können.

Herausgeber und Verfasser sind keine professionellen Investitionsberater. Der Herausgeber und der Verfasser sind im Zusammenhang mit Veröffentlichungen für Dritte tätig. Sie erhalten von Dritten Entgelte für Veröffentlichungen, was zu einem Interessenkonflikt führen kann, auf den hiermit ausdrücklich hingewiesen wird.

Die auf den Internetseiten des Herausgebers wiedergegebenen Informationen und Meinungen Dritter, insbesondere in den Chats, geben nicht die Meinung des Herausgebers wieder, so dass dieser entsprechend keinerlei Gewähr auf die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der Informationen übernimmt. Die Urheberrechte der einzelnen Artikel liegen bei dem jeweiligen Autor. Nachdruck und/oder kommerzielle Weiterverbreitung sowie die Aufnahme in kommerzielle Datenbanken ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des jeweiligen Autors oder des Herausgebers erlaubt.

Urheberrecht

Die Urheberrechte der einzelnen Artikel liegen bei dem Herausgeber. Der Nachdruck und/oder kommerzielle Weiterverbreitung sowie die Aufnahme in kommerzielle Datenbanken ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers erlaubt. Die Nutzung der Veröffentlichungen ist nur zu privaten Zwecken erlaubt. Eine professionelle Verwertung ist entgeltpflichtig und nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Herausgebers zulässig. Veröffentlichungen dürfen weder direkt noch indirekt nach Großbritannien, in die USA oder Kanada oder an US-Amerikaner oder eine Person, die ihren Wohnsitz in den USA, Kanada oder Großbritannien hat, übermittelt werden.

Impressum:

Angaben gemäß § 5 TMG:

Orange Unicorn Ltd

132-134 Great Ancoats Street

M4 6DE Manchester

Kontakt:

Telefon: +44 (0)161 768 0646

E-Mail: info [at] mining-investor.com

Registergericht: England and Wales

Registernummer: 15974038

Aufsichtsbehörde: Companies House

Enthaltene Werte: XD0002747026,CA38076G1037