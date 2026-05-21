Kaum hat DuPont Qnity in die Freiheit entlassen, da legt der Wert schon richtig los. Nach einer Verdopplung in diesem Jahr, hat die Aktie zuletzt stark korrigiert. Ist das die Chance, auf die Anleger gelauert haben?Qnity ist noch nicht lange an der Börse eigenständig, gehört aber jetzt schon zu den heißesten Aktien aus dem Halbleitergeschäft. Im Herbst vergangenen Jahres wurde die Aktie aus dem Elektronik-Geschäft von DuPont herausgelöst und notiert seit Anfang November als eigenständiges Unternehmen an der Börse. Qnity ist kein klassischer Chipdesigner wie Nvidia oder AMD, aber trotzdem sehr wertvoll für die Halbleiterbranche. Der Konzern liefert Materialien und Lösungen ohne die moderne …Den vollständigen Artikel lesen
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