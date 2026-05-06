|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|ACCELLERON INDUSTRIES AG
|CH1169360919
|1,5 CHF
|1,6376 EUR
|ALSEA SAB DE CV
|MXP001391012
|1 MXN
|0,0492 EUR
|ALZCHEM GROUP AG
|DE000A2YNT30
|-
|2,1 EUR
|APTARGROUP INC
|US0383361039
|0,48 USD
|0,4104 EUR
|AVARDA BANK AB
|SE0025666969
|5 SEK
|0,4613 EUR
|BANCO BRADESCO SA ADR
|US0594604029
|0,0033 USD
|0,0028 EUR
|BANCO BRADESCO SA ADR PREF
|US0594603039
|0,0036 USD
|0,0031 EUR
|BASF SE ADR
|US0552625057
|0,6496 USD
|0,5555 EUR
|BCB BANCORP INC
|US0552981039
|0,08 USD
|0,0684 EUR
|BRIQ PROPERTIES REIC
|GRS517003000
|-
|0,12 EUR
|CHAM SWISS PROPERTIES AG
|CH0524026959
|0,215 CHF
|0,2347 EUR
|CHINA LILANG LIMITED
|KYG211411098
|0,16 HKD
|0,0174 EUR
|DEUTSCHE POST AG
|DE0005552004
|-
|1,9 EUR
|ELECTROLUX PROFESSIONAL AB
|SE0013747870
|0,95 SEK
|0,0876 EUR
|ENGCON AB
|SE0017769847
|0,5 SEK
|0,0461 EUR
|EPIROC AB A
|SE0015658109
|1,9 SEK
|0,1753 EUR
|EPIROC AB B
|SE0015658117
|1,9 SEK
|0,1753 EUR
|EQT CORPORATION
|US26884L1098
|0,165 USD
|0,1411 EUR
|EXXARO RESOURCES LIMITED
|ZAE000084992
|10 ZAR
|0,5135 EUR
|FIRST BUSINESS FINANCIAL SERVICES INC
|US3193901002
|0,34 USD
|0,2907 EUR
|FIRST RESOURCES LIMITED
|SG1W35938974
|0,102 SGD
|0,0683 EUR
|GENTIAN DIAGNOSTICS ASA
|NO0010748866
|0,6 NOK
|0,0554 EUR
|GEO ENERGY RESOURCES LIMITED
|SG2F24986083
|0,001 SGD
|0,0006 EUR
|H&M HENNES & MAURITZ AB
|SE0000106270
|3,55 SEK
|0,3275 EUR
|HANG LUNG GROUP LTD
|HK0010000088
|0,65 HKD
|0,0709 EUR
|HANG LUNG PROPERTIES LTD
|HK0101000591
|0,4 HKD
|0,0436 EUR
|HERITAGE FINANCIAL CORPORATION
|US42722X1063
|0,24 USD
|0,2052 EUR
|INSTALCO AB
|SE0017483506
|0,5 SEK
|0,0461 EUR
|INVESTIS HOLDING SA
|CH0325094297
|3 CHF
|3,2752 EUR
|LAGARDERE SA
|FR0000130213
|-
|0,67 EUR
|MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST
|SG2C32962814
|0,0224 SGD
|0,015 EUR
|MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST
|SG2D18969584
|0,0005 SGD
|0,0003 EUR
|MAYR-MELNHOF KARTON AG
|AT0000938204
|-
|2 EUR
|MGIC INVESTMENT CORPORATION
|US5528481030
|0,15 USD
|0,1282 EUR
|NB BANCORP INC
|US63945M1071
|0,07 USD
|0,0598 EUR
|NCC AB
|SE0000117970
|6,5 SEK
|0,5997 EUR
|NCC AB A
|SE0000118952
|6,5 SEK
|0,5997 EUR
|NICOLAS CORREA SA
|ES0166300212
|-
|0,3 EUR
|NORTHFIELD BANCORP INC
|US66611T1088
|0,13 USD
|0,1111 EUR
|NOS SGPS SA
|PTZON0AM0006
|-
|0,45 EUR
|NOVOTEK AB
|SE0000567752
|1,8 SEK
|0,166 EUR
|NYFOSA AB
|SE0011426428
|0,75 SEK
|0,0692 EUR
|PACIFIC CENTURY REGIONAL DEVELOPMENTS LI ...
|SG1J17886040
|0,035 SGD
|0,0234 EUR
|PRADA SPA
|IT0003874101
|1,5025 HKD
|0,1639 EUR
|PROACT IT GROUP AB
|SE0015961222
|2,6 SEK
|0,2399 EUR
|PSG FINANCIAL SERVICES LIMITED
|ZAE000191417
|0,45 ZAR
|0,0231 EUR
|SANOFI SA CDR
|CA8010MA1047
|0,7978 USD
|0,6823 EUR
|SAP SE
|DE0007164600
|-
|2,5 EUR
|SBO AG
|AT0000946652
|-
|0,75 EUR
|SCANDIC HOTELS GROUP AB
|SE0007640156
|1,3 SEK
|0,1199 EUR
|SEATRIUM LIMITED ADR
|US81662J2069
|0,2334 USD
|0,1996 EUR
|SEMBCORP INDUSTRIES LTD
|SG1R50925390
|0,16 SGD
|0,1072 EUR
|SERES GROUP CO LTD
|CNE1000076H5
|0,913 HKD
|0,0996 EUR
|STORYTEL AB
|SE0007439443
|1,5 SEK
|0,1384 EUR
|SUPALAI PCL NVDR
|TH0371010R13
|0,7 THB
|0,0183 EUR
|UNIVEST FINANCIAL CORPORATION
|US9152711001
|0,23 USD
|0,1966 EUR
|VITROLIFE AB
|SE0011205202
|1,1 SEK
|0,1014 EUR
|WASTE CONNECTIONS INC
|CA94106B1013
|0,35 USD
|0,2993 EUR
|WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC
|IE00BLNN3691
|0,275 USD
|0,2351 EUR
|WEST BANCORPORATION INC
|US95123P1066
|0,25 USD
|0,2137 EUR
|YANGZIJIANG SHIPBUILDING HOLDINGS LTD
|SG1U76934819
|0,2 SGD
|0,134 EUR
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