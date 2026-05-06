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WKN: 555200 | ISIN: DE0005552004 | Ticker-Symbol: DHL
Xetra
06.05.26 | 12:17
46,770 Euro
+1,10 % +0,510
Branche
Logistik/Transport
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ACCELLERON INDUSTRIES
ACCELLERON INDUSTRIES AG Chart 1 Jahr
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ACCELLERON INDUSTRIES AG96,50+0,57 %
ALSEA SAB DE CV2,500+3,31 %
ALZCHEM GROUP AG161,20-1,59 %
APTARGROUP INC102,30-2,01 %
AVARDA BANK AB14,780-2,64 %
BCB BANCORP INC8,050-5,85 %
BRIQ PROPERTIES REIC2,970-4,19 %
CHAM SWISS PROPERTIES AG27,200-0,73 %
CHINA LILANG LIMITED0,3860,00 %
DEUTSCHE POST AG46,770+1,10 %
ELECTROLUX PROFESSIONAL AB4,275+1,18 %
ENGCON AB6,260+0,32 %
EPIROC AB B21,760+1,87 %
EQT CORPORATION48,420-3,55 %
EXXARO RESOURCES LIMITED11,300-3,42 %
FIRST BUSINESS FINANCIAL SERVICES INC47,200+0,43 %
FIRST RESOURCES LIMITED2,4400,00 %
GENTIAN DIAGNOSTICS ASA4,080+2,77 %
GEO ENERGY RESOURCES LIMITED0,430+5,39 %
H&M HENNES & MAURITZ AB15,465+1,08 %
HANG LUNG GROUP LTD1,670-4,02 %
HANG LUNG PROPERTIES LTD1,053+3,95 %
HERITAGE FINANCIAL CORPORATION27,530+0,04 %
INSTALCO AB3,582-1,21 %
INVESTIS HOLDING SA169,00-1,17 %
LAGARDERE SA18,540-2,52 %
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST1,2700,00 %
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST0,802-2,28 %
MAYR-MELNHOF KARTON AG80,60+0,75 %
MGIC INVESTMENT CORPORATION22,200-1,77 %
NB BANCORP INC20,1500,00 %
NCC AB17,710-0,84 %
NICOLAS CORREA SA9,720-2,85 %
NORTHFIELD BANCORP INC14,160-0,14 %
NOS SGPS SA5,110-8,01 %
NOVOTEK AB5,870+0,17 %
NYFOSA AB6,040+0,92 %
PACIFIC CENTURY REGIONAL DEVELOPMENTS LIMITED0,312-10,86 %
PRADA SPA3,940-3,19 %
PROACT IT GROUP AB10,5200,00 %
PSG FINANCIAL SERVICES LIMITED1,4300,00 %
SAP SE155,72+3,95 %
SBO AG34,900-4,51 %
SCANDIC HOTELS GROUP AB8,220+0,37 %
SEMBCORP INDUSTRIES LTD4,423-1,84 %
SERES GROUP CO LTD7,850+1,95 %
STORYTEL AB8,870+2,01 %
SUPALAI PCL NVDR0,392-7,55 %
UNIVEST FINANCIAL CORPORATION32,0000,00 %
VITROLIFE AB9,945-0,40 %
WASTE CONNECTIONS INC134,64-2,35 %
WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC92,70-0,17 %
WEST BANCORPORATION INC19,700-0,51 %
YANGZIJIANG SHIPBUILDING HOLDINGS LTD2,740-6,55 %
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