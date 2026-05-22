Der Q1-Call von SBO hat unsere konstruktive Sicht gestärkt. Das Management bestätigte, dass die Erholung im zweiten Halbjahr als Base Case bestehen bleibt, während das zweite Quartal weiterhin von den Logistikproblemen im Nahen Osten betroffen sein dürfte. Wichtig ist, dass die aus der Nah-Ost-Thematik im ersten Quartal lediglich verschobene und nicht verlorene Einnahmen resultierten, und die Buchungsrate für Q2 weitgehend im Einklang mit Q1 bliebe. Der Call lieferte auch mehr Substanz zur Diversifizierung: Die Buchungen für diversifizierte Anwendungen haben sich im Jahresvergleich auf Gruppenebene mehr als verdoppelt und erreichten einen hohen einstelligen Anteil an den Gruppenbuchungen, im Vergleich zu einem niedrigen einstelligen Anteil im Q1 2025. Wir belassen unsere Schätzungen für 2026E nach unserer ersten Anpassung unverändert, lassen 2027E weitgehend unverändert, erhöhen jedoch leicht 2028E. Unser Kursziel steigt auf 40,00 EUR (alt: 39,00 EUR); BUY. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/sbo-ag
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