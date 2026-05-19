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WKN: A3DRSU | ISIN: CH1169360919 | Ticker-Symbol: ZH2
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18.05.26 | 19:32
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Branche
Maschinenbau
Aktienmarkt
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