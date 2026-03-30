von Robert Jakob Moneycab.com: Herr Bonvin, der Jahresabschluss 2025 ist sehr erfreulich ausgefallen. Wo sehen Sie noch Verbesserungspotenzial? Stéphane Bonvin: Wir sind auf einem guten Weg, aber noch lange nicht am Ziel. Unsere Priorität liegt nun darin, unser Wachstum durch gezielte Akquisitionen weiter voranzutreiben, bestimmte Assets neu zu positionieren - insbesondere durch die Umwandlung von Gewerbeflächen in Wohnraum - und strategische Transformationen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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